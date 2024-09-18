Дебош или защита друга? Все детали задержания Усика в Польше

В ночь с 17 на 18 сентября мир профессионального бокса наблюдал за неожиданными событиями. В Сети появились новости о задержании Александра Усика. Изначально причины случившегося не сообщались. Первым информацию в своих социальных сетях разместил политик Жан Беленюк. А затем начали появляться совершенно разные версии случившегося. Одни – совершенно безобидные и не вызывающие особой паники. Другие – влекущие серьёзные последствия. Мы собрали все самые важные подробности задержания Александра.

Первой на случившееся отреагировала супруга Усика – Екатерина. Она поспешила успокоить взволнованных фанатов. Девушка сообщила, что никаких серьёзных последствий ждать не стоит, а задержание носит формальный характер: «Всё нормально, всё хорошо. Ничего криминального. В скором времени Александр сам всё объяснит».

А буквально через час после задержания Усика уже отпустили. Об этом сообщил Владимир Зеленский, который на своей странице в социальных сетях раскрыл новые подробности: «Поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан. Я был возмущён таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Андрею Сибиге и министру внутренних дел Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Только что мне сообщили, что всё уже хорошо, нашего чемпиона отпустили, и больше его никто не задерживает».

Александр Усик Фото: Richard Pelham/Getty Images

Подтвердил эту информацию и сам спортсмен. Он сообщил, что уже находится на свободе. А также поблагодарил всех за помощь в решении сложившейся ситуации: «Дорогие друзья, произошло недоразумение. Это было быстро решено. Спасибо всем, кто заботился [обо мне]. Спасибо дипломатам за эффективную поддержку. И уважение полиции Польши за выполнение своих обязательств без оглядки на рост, вес, габариты и регалии. Спасибо богу за всё».

Правда, официальной версии случившегося названо так и не было. И вариантов – сразу несколько. Сначала было сказано, что Александр нарушил скоростной режим, когда ехал в аэропорт на своём автомобиле. Правда, в дальнейшем эта информация не нашла подтверждения. Зато появилась другая. Усика не пустили на рейс представители авиакомпании. Со слов пресс-секретаря аэропорта Кракова, сопровождающему боксёра отказали в допуске на рейс по непонятным причинам. Александр не захотел лететь один на сборы в Испанию и начал скандалить из-за недопуска товарища. Он попытался оказать сопротивление, после чего и оказался в наручниках.

Александр Усик Фото: Getty Images

Так или иначе, Усик уже отпущен из-под стражи, что затем было подтверждено ещё один раз. Александр записал видеосообщение, в котором вновь сообщил, что инцидент исчерпан: «Всё хорошо, я свободен, слава богу. Благодарю дипломатов. Я свободен, «короновать» меня не нужно».