«Я должен сломать его». Поражение от Дюбуа отправит Джошуа на пенсию

В ночь с 20 на 21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа и звёздным Энтони Джошуа.

Событие будет большим, организаторы уже продали 90 тысяч билетов, планируют просить об увеличении вместимости и намерены побить рекорд по посещаемости на «Уэмбли». А ещё Гай Ричи снял официальное промо для турнира. Всё в первую очередь для того, чтобы посмотреть, сможет ли одна из главных звёзд Великобритании Энтони Джошуа в третий раз в карьере стать чемпионом мира.

К тому же у него есть история противостояния с Дюбуа. На профессиональном ринге они ещё никогда не встречались, зато боксёрскому миру хорошо известно, что в 2016 году Даниэль спарринговал с Эй Джеем, который только-только стал чемпионом мира. Были разговоры, что Дюбуа нокаутировал Джошуа, но очевидец спарринга Энтони Фаулер выдвинул другую версию: «Вероятно, Джошуа был немного неуклюжим во время того спарринга, и Дюбуа поймал его коротким левым хуком, из-за чего ноги Джошуа полностью отключились. Дюбуа мог бы ещё раз ударить Энтони и отправить того спать, но Даниэль слишком уважал его, чтобы добивать. Все были в шоке, а Энтони начал бегать по рингу, потому что его ноги были как желе, и он пытался восстановить контроль над ними. Все говорили: «Подожди, подожди, подожди». Джошуа хотел продолжить, однако его бывший тренер Роб Маккракен сказал: «Возьми небольшую паузу, верни свои ноги в строй, а потом продолжай спарринг». Джошуа выигрывал большинство спаррингов, но Дюбуа почти нокаутировал его в 18-унцевых перчатках и шлемах. Если он поймает его в 10-унцевых перчатках, Джошуа будет нокаутирован».

Сам Джошуа после этого тоже высказывался: «Даниэль просто попал по мне хорошим ударом. Я устоял на ногах. Не знаю, откуда взялась вся эта история, что кто-то мне «выключил свет». В тот день в зале было много людей, они вышли из зала и сказали: «Ничего особенного». Как бы то ни было, люди будут об этом говорить. Однако когда речь идёт обо мне, то всегда из мухи сделают слона. Но всё хорошо».

В любом случае такие истории точно добавляют нерва и напряжения между соперниками, и предстоящий бой не станет исключением. К тому же сложно переоценить важность поединка для Эй Джея. Энтони по умолчанию причисляется к топ-бойцам, и это действительно так, но оппозиция в последних боях вызывает вопросы. После двойного фиаско с Александром Усиком Джошуа решил взять паузу от действительно конкурентных боёв и бился с Джермейном Франклином, Робертом Хелениусом, Отто Валлином и Фрэнсисом Нганну. Да, это хорошие боксёры и звёздный экс-чемпион UFC, но действительно ли это те соперники, с которыми должен встречаться элитный боец?

Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джошуа, конечно, поднял уверенность и значительно улучшил рекорд, перекрыв поражения. Сейчас у Эй Джея 28 побед при трёх поражениях, это отлично, но при этом Энтони мог потерять ценный ресурс — время. Что может негативно сказаться на нём, когда он окажется в ринге с Дюбуа, который в последних боях встречался с Усиком, Джарреллом Миллером и Филипом Хрговичем. Двум последним Даниэль подарил по первому поражению в профессиональной карьере.

И Карл Фроч считает, что последствия потенциального поражения Джошуа будут фатальными для его карьеры: «Дюбуа — хороший боец, это самый большой момент в его карьере. Он большой, мощный и может наносить сильные удары. На самом деле, он в лучшей форме, чем Эй Джей. Не уверен, что Энтони морально готов сразиться с настоящим чемпионом мира. Он сражался с четырьмя ничтожествами, которые даже не пытались сопротивляться и пришли прямо за зарплатой. Но я всё ещё думаю, что Энтони победит благодаря своему опыту. Однако если Дюбуа одержит победу, это конец для карьеры Джошуа».

Что изменится, если Джошуа проиграет Дюбуа? Его окончательно спишут со счетов. В первую очередь он лишится потенциальных поединков с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, а это самые большие бои, которые можно устроить с участием Эй Джея. Вряд ли ему интересно тестировать новую кровь вроде Мартина Баколе или Агита Кабайела, поединки же с условными Чжан Чжилэем и Деонтеем Уайлдером будут похожи на лебединую песню.

А настрой у Дюбуа очень серьёзный: «Я должен лишить его уверенности в ринге. Сделать так, чтобы он выглядел состарившимся бойцом. Я должен вырвать его сердце. Не считаю, что он остался прежним. Болельщиков легко заставить сомневаться. Например, победой над бойцом ММА. Или над боксёром типа Валлина. А ведь для Нганну это был всего лишь второй бой в боксе. Собираюсь потушить ему свет и тем самым оставить в дураках. И его, и его промоутера. Понятно, что Хирн будет нахваливать Джошуа. Ведь тот тащит на своей спине всю компанию. Они хотят драться за абсолюта. Я должен сорвать их планы».

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Джошуа через месяц исполнится 35 лет, очевидно, что его карьера уже ближе к концу. Тем более что Энтони не очень устойчив с точки зрения психологии. У него были проблемы после поражения от Энди Руиса, потом он задумался о завершении карьеры после Усика, а поражение от Дюбуа может его окончательно сломать.

Навыки Джошуа всё ещё на высоком уровне, это топовый спортсмен, однако ставки высокие. Похвально, что Эй Джей решился на титульный забег и не остаётся боксёром, который хочет только получать жирные чеки, а с его популярностью он вполне мог бить по кругу новых Нганну и Франклинов и не рваться к опасным боям. Главное, чтобы это не обернулось оглушительным провалом и уходом на пенсию. Безусловно, важнейший бой в карьере Энтони.

В случае успеха Джошуа одержит 10-ю победу в титульных поединках и 29-ю победу в сумме. Внушительная карьера. Но есть Дюбуа, который готов разрушить всё это наследие: «Я должен заставить его капитулировать. Должен сломать его. Вот с каким настроем я выйду в ринг — сломать ментально, заставить сдаться. Верю, что у меня получится. У меня по карьере бывали взлёты и падения. И сейчас пришло время расставить всё по своим местам. Ведь все хотят увидеть историю, как андердог прорывается сквозь все препятствия и взбирается на вершину».