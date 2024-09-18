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Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер, когда бой, возвращение Конора Макгрегора, следующий соперник Махачева, рейтинг лёгкого веса

На манеже — всё те же. Дивизион Махачева — самый бесперспективный в UFC
Игорь Некрасов
Ислам Махачев
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В топе лёгкого веса — пенсионеры и сбитые лётчики.

Президент UFC Дана Уайт сделал несколько анонсов предстоящих поединков, один из которых вызвал особый ажиотаж. Так, на турнире UFC 309 клетку разделят два топовых представителя лёгкого веса – Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

Во-первых, конечно, эта новость говорит о том, что возвращение Конора Макгрегора в октагон вновь откладывается. Даже Майкл Чендлер, который больше всех верил в свой поединок с ирландцем, не выдержал и согласился на другой бой, а ведь он ждал Ноториуса почти ровно два года.

«Вести переговоры с Чендлером и Оливейрой — самое лёгкое занятие на планете. Они оба настоящие красавчики, которые любят драться. Также я на 100% уверен в возвращении Конора в 2025 году», — сказал Дана Уайт.

Во-вторых, этот анонс дал почву для размышлений. Дело в том, что Оливейра и Чендлер уже дрались между собой: в мае 2021 года Чарльз финишировал Майкла в титульном поединке и стал чемпионом UFC. Проходит больше трёх лет, а Чендлер и Оливейра по-прежнему находятся в топе и занимают шестую и вторую строчку соответственно, хотя Майкл два года не выступает, а Чарльз имеет рекорд 1-2 в последних боях. Это наталкивает на мысль о том, что лёгкий вес из одного из самых конкурентных дивизионов превратился в дивизион пенсионеров и сбитых лётчиков.

Простой Махачева может пойти ему на пользу:
Простой Махачева затянулся. Почему это выгодно российскому чемпиону
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Подпитывает эту мысль потенциальный бой Дастина Порье и Джастина Гэтжи – уже третий их очный поединок. В первый раз они дрались между собой ещё в 2018 году – и спустя шесть лет они до сих пор в топ-5 лёгкого веса.

В дивизионе совершенно отсутствует свежая кровь. Единственный, кто выделяется из общей толпы – это Арман Царукян, который с большой долей вероятности и станет следующим соперником Ислама Махачева. В случае победы Махачева в дивизионе просто не останется никакой интриги – нет новых имён, нет новых вызовов. Одно время делали ставку на Рафаэля Физиева, который закатывал яркие бои – он проиграл и Гэтжи, и Матеушу Гамроту. У Гамрота, кстати, был неплохой шанс стать одним из главных претендентов на титул, тем более что Матеуш побеждал даже Армана Царукяна. Но Гамрот неожиданно проиграл вечному околотопу дивизиона Дэну Хукеру.

Арман Царукян

Арман Царукян

Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Был на подходе мощный французский спецназовец Бенуа Сен-Дени, но тот не прошёл проверку Дастином Порье и отправился спать в их очном поединке. Из перспективных и новых бойцов можно выделить яркого Пэдди Пимблетта, но британец, хоть и идёт на неплохой серии, имеет всего один бой с более-менее известным соперником – Бобби Грином. Поэтому до претензий на титул ему ещё предстоят бои с окружившими дивизион ветеранами, и большой вопрос, пройдёт ли Пэдди эти испытания.

Да что уж говорить про рейтинг лёгкого веса – девятую позицию в нём занимает… Макс Холлоуэй. С двумя боями в дивизионе, один из которых он проиграл ещё в 2019 году. Да, победа над Джастином Гэтжи была фантастической, но всё же Макса вряд ли можно относить к числу претендентов на титул, да у него и цели другие – вернуть пояс в полулёгком весе.

Лёгкий дивизион во времена Хабиба действительно был одним из самых интригующих и конкурентных. Но прошло уже немало времени, а в рейтингах всё те же парни, которые уже далеко не на пике – Оливейра, Гэтжи, Порье, Чендлер. И им приходится драться друг с другом уже не по первому разу.

Ислам даже думал о переходе в средний вес:
«Мечтает чересчур масштабно». Переход Махачева в средний вес — утопия?
«Мечтает чересчур масштабно». Переход Махачева в средний вес — утопия?

Была отличная идея с возвращением Конора, даже соперника подобрали удобного. Ведь в случае победы ирландца над Чендлером Дана Уайт точно загорелся бы мыслью о поединке Макгрегора с Махачевым. Бэкграунд, имена – это мог бы быть один из самых кассовых боёв в истории UFC. Но Конор зависает в барах, да и вопрос, сможет ли он драться в лёгком весе, с учётом его нынешней формы, остаётся риторическим.

У Ислама в дивизионе остаётся одно незаконченное дело – ещё раз победить Царукяна. После этого никаких вопросов о переходе в полусредний вес не останется – в лёгком весе у россиянина просто нет никаких других актуальных вариантов. Тем более если Белал Мухаммад, с которым Ислам не хочет драться, к тому времени лишится пояса. Ну а лёгкий дивизион останется на Царукяне и тех закоренелых бойцах, которые уже долгие годы находятся в топе рейтинга. Удивительно, но один из самых конкурентных дивизионов UFC превратился в один из самых бесперспективных наряду с наилегчайшим весом.

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