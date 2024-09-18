На манеже — всё те же. Дивизион Махачева — самый бесперспективный в UFC

Президент UFC Дана Уайт сделал несколько анонсов предстоящих поединков, один из которых вызвал особый ажиотаж. Так, на турнире UFC 309 клетку разделят два топовых представителя лёгкого веса – Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

Во-первых, конечно, эта новость говорит о том, что возвращение Конора Макгрегора в октагон вновь откладывается. Даже Майкл Чендлер, который больше всех верил в свой поединок с ирландцем, не выдержал и согласился на другой бой, а ведь он ждал Ноториуса почти ровно два года.

«Вести переговоры с Чендлером и Оливейрой — самое лёгкое занятие на планете. Они оба настоящие красавчики, которые любят драться. Также я на 100% уверен в возвращении Конора в 2025 году», — сказал Дана Уайт.

Во-вторых, этот анонс дал почву для размышлений. Дело в том, что Оливейра и Чендлер уже дрались между собой: в мае 2021 года Чарльз финишировал Майкла в титульном поединке и стал чемпионом UFC. Проходит больше трёх лет, а Чендлер и Оливейра по-прежнему находятся в топе и занимают шестую и вторую строчку соответственно, хотя Майкл два года не выступает, а Чарльз имеет рекорд 1-2 в последних боях. Это наталкивает на мысль о том, что лёгкий вес из одного из самых конкурентных дивизионов превратился в дивизион пенсионеров и сбитых лётчиков.

Подпитывает эту мысль потенциальный бой Дастина Порье и Джастина Гэтжи – уже третий их очный поединок. В первый раз они дрались между собой ещё в 2018 году – и спустя шесть лет они до сих пор в топ-5 лёгкого веса.

В дивизионе совершенно отсутствует свежая кровь. Единственный, кто выделяется из общей толпы – это Арман Царукян, который с большой долей вероятности и станет следующим соперником Ислама Махачева. В случае победы Махачева в дивизионе просто не останется никакой интриги – нет новых имён, нет новых вызовов. Одно время делали ставку на Рафаэля Физиева, который закатывал яркие бои – он проиграл и Гэтжи, и Матеушу Гамроту. У Гамрота, кстати, был неплохой шанс стать одним из главных претендентов на титул, тем более что Матеуш побеждал даже Армана Царукяна. Но Гамрот неожиданно проиграл вечному околотопу дивизиона Дэну Хукеру.

Арман Царукян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Был на подходе мощный французский спецназовец Бенуа Сен-Дени, но тот не прошёл проверку Дастином Порье и отправился спать в их очном поединке. Из перспективных и новых бойцов можно выделить яркого Пэдди Пимблетта, но британец, хоть и идёт на неплохой серии, имеет всего один бой с более-менее известным соперником – Бобби Грином. Поэтому до претензий на титул ему ещё предстоят бои с окружившими дивизион ветеранами, и большой вопрос, пройдёт ли Пэдди эти испытания.

Да что уж говорить про рейтинг лёгкого веса – девятую позицию в нём занимает… Макс Холлоуэй. С двумя боями в дивизионе, один из которых он проиграл ещё в 2019 году. Да, победа над Джастином Гэтжи была фантастической, но всё же Макса вряд ли можно относить к числу претендентов на титул, да у него и цели другие – вернуть пояс в полулёгком весе.

Лёгкий дивизион во времена Хабиба действительно был одним из самых интригующих и конкурентных. Но прошло уже немало времени, а в рейтингах всё те же парни, которые уже далеко не на пике – Оливейра, Гэтжи, Порье, Чендлер. И им приходится драться друг с другом уже не по первому разу.

Была отличная идея с возвращением Конора, даже соперника подобрали удобного. Ведь в случае победы ирландца над Чендлером Дана Уайт точно загорелся бы мыслью о поединке Макгрегора с Махачевым. Бэкграунд, имена – это мог бы быть один из самых кассовых боёв в истории UFC. Но Конор зависает в барах, да и вопрос, сможет ли он драться в лёгком весе, с учётом его нынешней формы, остаётся риторическим.

У Ислама в дивизионе остаётся одно незаконченное дело – ещё раз победить Царукяна. После этого никаких вопросов о переходе в полусредний вес не останется – в лёгком весе у россиянина просто нет никаких других актуальных вариантов. Тем более если Белал Мухаммад, с которым Ислам не хочет драться, к тому времени лишится пояса. Ну а лёгкий дивизион останется на Царукяне и тех закоренелых бойцах, которые уже долгие годы находятся в топе рейтинга. Удивительно, но один из самых конкурентных дивизионов UFC превратился в один из самых бесперспективных наряду с наилегчайшим весом.