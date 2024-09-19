История боя Бивола и Бетербиева – настоящий сериал. Кто позволит сказке сбыться?

12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса, главным событием которого станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Со второй попытки парни всё-таки сойдутся в ринге. Бой должен был состояться раньше, но тогда Артур получил тяжёлую травму. Стоит отметить, что это противостояние уже имеет богатую историю. Оно напоминает настоящий сериал: с интереснейшими сценарными поворотами и интригой. Некоторые до сих пор не уверены, что топовые российские боксёры всё-таки сойдутся в ринге.

Поединок Бивола и Бетербиева – история, которую ждут на протяжении длительного времени. И превратить сказку в реальность смогли именно в Саудовской Аравии. Этот бой был мечтой всех топовых промоутеров на протяжении длительного времени. Но постоянно на пути оказывались преграды, которые казались непреодолимыми. Дело было и в гонорарах, и в условиях, и в интересах самих спортсменов. Парни вряд ли готовы терять такой примечательный «нолик» в графе поражений. А рекорд Артура выглядит выдающимся ещё и потому, что своих соперников он неизменно нокаутировал. Именно по этой причине такое противостояние, к большому сожалению, лишит одного из боксёров такого грандиозного наследия.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Саудовская Аравия стала местом притяжения всего самого топового бокса на планете. А главное — там вообще не скупятся на деньги. И если раньше бойцы ещё могли думать над предложениями и размышлять, нужен ли им такой поединок, то теперь промоутеры просто не оставляют такого шанса своими щедрыми офферами. Нет никаких сомнений, что организаторы в очередной раз выписали главным звёздам внушительные гонорары. И теперь очень важно подвести себя к противостоянию в оптимальном состоянии. До боя осталось меньше месяца, но фанаты по-прежнему находятся в томительном ожидании. Они прекрасно понимают, что однажды переносился даже полностью согласованный и назначенный поединок.

При этом в Саудовской Аравии прекрасно знают, как именно заставить боксёров всё-таки выйти в ринг и исполнить свои обязательства. Свежа в памяти история о том, как Тайсон Фьюри получил сечку и не смог выйти на поединок с Александром Усиком с первой попытки. Чуть позже стало известно, что организаторы придумали серьёзное наказание, если поединок сорвётся второй раз по вине Цыганского короля. Скорее всего, подобная ситуация и у Бивола с Бетербиевым. Слишком уж долгожданным является событие, чтобы промоутеры легко отказались от идеи его проведения.

Очень жаль, что такой поединок проходит вдали от самой заинтересованной публики. А ведь когда-то велись реальные разговоры, чтобы организовать этот бой в России. Правда, известные события поставили на таких идеях крест. Но глава промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов уверен, что всё вполне реально в обозримом будущем: «Я очень хотел провести бой между Биволом и Бетербиевым. Такая идея появилась ещё несколько лет назад, мы даже вели переговоры. Но тогда произошли всем известные события и всё прекратилось. А потом рыночная стоимость данных боксёров возросла так сильно, что сейчас мы это уже не потянули бы. Варианты всё равно потом будут. Ведь Бивол ещё пять-шесть лет сможет боксировать, Бетербиев поменьше, но тоже пару лет может драться. Например, победитель боя Бивол — Бетербиев ведь наверняка подерётся с Бенавидесом. Было бы очень интересно провести это в России. Теоретически это реально, вполне».

Травма Артура стала лишь очередным витком этого большого и очень интересного сериала. Многие даже строили теории, что Бетербиев специально снялся с поединка, хотя никакой травмы на самом деле не имел. Связывали это с желанием получить больше времени на подготовку, сработать на своих условиях. Поэтому всё это лишь подогрело интерес к противостоянию Дмитрия и Артура. Кроме того, теперь у поединка стало лишь больше интриг. Сможет ли Бетербиев полностью восстановиться и без последствий подойти к этому противостоянию? Скажется ли на Биволе недавний поединок с Маликом Зинадом? Да и все истории с личной жизнью Дмитрия лишь дополнительно заставляют переживать за то, в каком состоянии будет находиться боксёр в момент выхода в ринг.

Дмитрий Бивол Фото: Richard Pelham/Getty Images

Отдельной историей выглядят гонорары в этом противостоянии, поскольку конкретных цифр пока не называется. При этом некоторые интернет-порталы предполагают, что парни получат не самые великие деньги. По их мнению, Бетербиев (как обладатель трёх поясов) получит $ 2 млн, а Бивол – $ 1 млн. С одной стороны, это действительно больше того, что парни получали по ходу своей карьеры. Но нужно понимать, что статус этого поединка – совсем другой. Бой за абсолютное чемпионство, скорее всего, будет иметь совершенно иную цену. Конечно, даже не стоит задумываться о том, что парни приблизятся на близкое расстояние к тем суммам, которые получили Фьюри и Усик. Но и гонорар в миллион выглядит слишком странным для такого противостояния.

Противостояние топовых россиян стало возможным благодаря тому, что Саудовская Аравия выводит бокс на новый уровень. И все эти истории лишь дополнительно подогревают ажиотаж. Парни разгоняют поединок на уважении, но не забывают поддевать друг друга. Сначала – история с тем, подписан ли контракт. Затем – травма Бетербиева. Хочется верить, что больше проблем с проведением поединка не будет. И тогда профессиональный бокс может получить лучший бой не только века, но и во всей истории. Главное, чтобы «сценаристы» этого сериала не придумали новый виток. Артуру уже 39 лет, новый срыв поединка может оказаться роковым. И тогда сказка так и останется несбыточной мечтой.