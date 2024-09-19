Британские разборки за пояс Усика. Где смотреть бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа

Дата и время турнира с главным боем Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.
Также в карде с Джошуа запланированы ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.
Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск.
Прямая трансляция турнира с боем Джошуа — Дюбуа
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
Полный кард боксёрского вечера
Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;
Тайлер Денни — Хамза Шираз;
Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;
Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;
Марк Чемберлен — Джош Пэдли;
Исмаэль Дэвис — Джош Келли.
Материалы о турнире и его главных звёздах
Прогноз на бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
Российский тяжеловес Сергей Кузьмин высказался о предстоящем титульном поединке между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
«У Дюбуа, естественно, есть шанс, но он минимальный. Джошуа значительно опытнее, в его послужном списке больше крутых боёв. Джошуа был чемпионом. Считаю, что Энтони выйдет победителем, причём Джошуа выиграет досрочно – где-то до шестого раунда», — сказал Кузьмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Также свой прогноз оставил 38-летний английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, и член ордена Британской империи Джо Джойс.
«В их поединке слишком много различных факторов, которые могут оказать влияние. Я, если честно, просто в предвкушении. Даже не могу сказать, кто первый попадёт и пойдёт в атаку. Они проделали большой путь. Так что буду заинтригованно ждать, кто выйдет победителем.
Тут также многое зависит от действий Джошуа. Будет ли он постоянно работать джебом и двигаться? Будет ли Дюбуа сокращать дистанцию? Или их бой будет поединком ярких вспышек? У них обоих отличные тренеры для красивого боя. Дюбуа — моложе и, скорее всего, побыстрее. Джоуша опытный и, возможно, мощнее бьёт. Пускай победит лучший», — сказал Джойс.