Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, 21 сентября 2024 года, где смотреть, трансляция, дата и время, лайв, онлайн-трансляция

Британские разборки за пояс Усика. Где смотреть бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
Сергей Сорокин
Всё о бое Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
Аудио-версия:
Комментарии
В поединке определится следующий соперник Александра и претендент на абсолютное чемпионство.

Дата и время турнира с главным боем Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Также в карде с Джошуа запланированы ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.

Начало турнира запланировано на 20:00 мск, главный бой вечера начнётся не ранее 1:00 мск.

Прямая трансляция турнира с боем Джошуа — Дюбуа

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

Полный кард боксёрского вечера

Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;
Тайлер Денни — Хамза Шираз;
Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;
Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;
Марк Чемберлен — Джош Пэдли;
Исмаэль Дэвис — Джош Келли.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Самые интересные статьи о звёздах предстоящего турнира:
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: Эй Джей в шаге от возвращения титула чемпиона мира. LIVE
Live
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: Эй Джей в шаге от возвращения титула чемпиона мира. LIVE
Без поясов, но с уймой денег. Почему Джошуа — один из богатейших боксёров мира Без поясов, но с уймой денег. Почему Джошуа — один из богатейших боксёров мира
«Я должен сломать его». Поражение от Дюбуа отправит Джошуа на пенсию «Я должен сломать его». Поражение от Дюбуа отправит Джошуа на пенсию

Прогноз на бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин высказался о предстоящем титульном поединке между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«У Дюбуа, естественно, есть шанс, но он минимальный. Джошуа значительно опытнее, в его послужном списке больше крутых боёв. Джошуа был чемпионом. Считаю, что Энтони выйдет победителем, причём Джошуа выиграет досрочно – где-то до шестого раунда», — сказал Кузьмин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Также свой прогноз оставил 38-летний английский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории, и член ордена Британской империи Джо Джойс.

«В их поединке слишком много различных факторов, которые могут оказать влияние. Я, если честно, просто в предвкушении. Даже не могу сказать, кто первый попадёт и пойдёт в атаку. Они проделали большой путь. Так что буду заинтригованно ждать, кто выйдет победителем.

Тут также многое зависит от действий Джошуа. Будет ли он постоянно работать джебом и двигаться? Будет ли Дюбуа сокращать дистанцию? Или их бой будет поединком ярких вспышек? У них обоих отличные тренеры для красивого боя. Дюбуа — моложе и, скорее всего, побыстрее. Джоуша опытный и, возможно, мощнее бьёт. Пускай победит лучший», — сказал Джойс.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android