Симуляция Усика не позволила Дюбуа стать суперзвездой? Разбираем скандальный бой

21 сентября в Лондоне состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт титульный бой в супертяжёлом весе: действующий чемпион мира по версии IBF британец Даниэль Дюбуа будет проводить защиту против экс-чемпиона мира по трём версиям Энтони Джошуа.

Поединок будет за полноценный титул IBF, хотя Дюбуа стал чемпионом без титульного боя. Дело в том, что в начале июня британец победил Филипа Хрговича, стал временным чемпионом и основным претендентом по версии IBF. Но абсолютный чемпион мира Александр Усик отказался от поединка с Дюбуа в пользу реванша с Тайсоном Фьюри и оставил пояс вакантным. Таким образом, Даниэль был повышен в статусе до полноценного чемпиона и в предстоящие выходные будет проводить первую защиту.

Полноценным чемпионом, причём сразу по трём версиям, британец мог стать ещё в прошлом году. В 2022-м Даниэль стал регулярным чемпионом WBA и даже защитил титул, после чего ему предоставился самый большой шанс в жизни – в поединке против Александра Усика. Украинец к тому времени дважды победил Энтони Джошуа, забрав у него три чемпионских пояса, и защиту решил проводить с претендентом по линии WBA – с Дюбуа.

25-летний на тот момент британец жаждал воспользоваться прекрасным шансом. Даниэль неоднократно высказывался, что нокаутирует Усика и что перед его мощью украинец не устоит. Но поединок начался под диктовку чемпиона: Александр в стартовых раундах отлично работал на ногах в своём стиле, перебивал британца и не давал тому сближаться. Дюбуа присматривался к сопернику и много работал по корпусу, видя в этом слабое место Александра. В пятом раунде один из таких ударов стал причиной эпизода, который обсуждался ещё долго после поединка. Дюбуа мощно вложился справа по корпусу, и Усик оказался на полу. Только Александр демонстративно показывал судье, что удар пришёлся в область паха, при этом скорчившись от боли. Рефери поверил Усику, дал тому несколько минут на восстановление, после чего бой продолжился.

На многочисленных повторах видно, что Дюбуа попал в резинку, но при этом шорты Усика были натянуты слишком высоко и закрывали пупок, что недопустимо по правилам. Сложилось впечатление, что Даниэль пробил корпус Александра, но украинец оказался хитрее.

Бой Дюбуа — Усик Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

После этого Усик завёлся и взвинтил темп. Украинец перешёл в наступление, и уже Дюбуа был вынужден защищаться, а в моментах – просто откровенно выживать. В седьмом раунде Даниэля от нокдауна спас только гонг – после серии ударов от Усика британец «плыл». В следующем отрезке Дюбуа был вынужден встать на колено, чтобы перевести дух. Ну а в девятом раунде Александр поставил точку – отличным джебом на скачке украинец поймал соперника, Даниэль оказался на полу и не смог продолжить бой.

Конечно, после поединка обсуждали не нокаут, а именно тот самый удар в пятом раунде.

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса. На мой взгляд, это был легальный удар. Меня обманули, лишив победы. Меня обманули. Сегодня я победил. Но знаете что? Я приду снова», — сказал Дюбуа сразу после боя.

У Усика на этот счёт было, конечно, противоположное мнение.

«Офигеть, у Усика шорты были высоко. Комедия. Дюбуа проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать. Я уважаю своего соперника, но это бокс, а не балет. Это бокс, тяжёлый вид спорта. Оценил ли я мощь Дюбуа? Я — нет, только мой пах», — заявил Александр.

Даниэль даже попытался обжаловать результат поединка и подать апелляцию, но, конечно, ни к чему это не привело. Усик остался чемпионом, сохранив пояса и получив возможность провести самый громкий бой современности – против Тайсона Фьюри. Дюбуа же остался ни с чем, британец был в шаге от величия, однако оказался вынужден начинать всё сначала. Сейчас Даниэль – действующий чемпион, и кто знает, возможно, в случае победы над Джошуа ему представится возможность провести реванш с Усиком. Кажется, Даниэль этого жаждет. Но сначала британцу предстоит поединок против именитого соотечественника, и бой этот лёгким точно не будет.