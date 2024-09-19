Испугался топового россиянина и сбежал. Карьера Стерлинга – большой обман

В ночь с 5 на 6 октября состоится очередной номерной турнир – UFC 307. Одним из самых интересных в его программе выглядело противостояние Мовсара Евлоева и Алджамейна Стерлинга. Россиянин продолжает грезить чемпионским поясом, а этот поединок должен был стать ключевым шагом на пути к мечте. Но, видимо, теперь ему придётся подождать, поскольку статусный соперник отказался от участия в турнире. Стерлинг получил травму, которая не позволит ему выйти в октагон через две недели. Скорее всего, организация в спешном порядке уже ищет Алджо замену, чтобы Мовсар всё-таки провёл поединок. А карьера американца после такого снятия выглядит всё более странно.

Карьера Алджамейна – непростой путь, нужно это признать. Но вся она буквально пропитана попытками воспользоваться хитростями. Даже в UFC Стерлинг пришёл в легчайший вес. И это при том обстоятельстве, что Алджо является крупным и очень габаритным спортсменом. В промежутках между поединками Алджамейн выглядит довольно комично, вызывает насмешки со стороны коллег и болельщиков. А всё потому, что имеет лишний вес, не особо следит за диетой. Поэтому практически всю карьеру Стерлинг нещадно «гонял» перед поединками. Всё это, безусловно, изнуряло бойца, сильно сказывалось на его состоянии. Так что под занавес своего пути в UFC Алджо всё-таки принял решение подняться в полулёгкий вес.

Алджамейн Стерлинг Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Читерским по-прежнему называют и чемпионство Алджамейна. И это при том, что Стерлинг оформил целых три защиты! Однако начиналось всё очень спорно. Особенно свежи воспоминания у фанатов смешанных единоборств из России. Свой титульный шанс Стерлинг получил в противостоянии с Петром Яном. И воспользовался им, хотя всё складывалось далеко не в его пользу. На протяжении трёх раундов Ян тотально доминировал и выглядел намного лучше оппонента. Казалось, Пётр без каких-либо проблем забирает поединок. А потом наступила роковая четвёртая пятиминутка. Ян неправильно понял подсказку из угла и нанёс мощнейший удар… запрещённый правилами. Чаще всего после такого боец переводит дух, отдыхает, и поединок возобновляется. Но не на сей раз.

Стерлинг изобразил невероятные мучения и отказался продолжать бой. Чемпионский поединок завершился дисквалификацией Яна, лишившегося своего титула. Пояс же оказался на плече Алджо, который сначала не мог подняться с табуретки, а буквально через пять минут уже вовсю раздавал интервью по случаю завоевания титула. Тогда многие поспешили назвать Алджамейна актёром и упрекнуть в незаслуженном получении пояса. Но факт остаётся фактом — свой титул Стерлинг забрал. И начал готовиться к повторному противостоянию с россиянином.

Алджамейн Стерлинг — Пётр Ян Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Что было дальше? Триумфальные защиты. Однако были ли они такими на самом деле? Сначала реванш с Петром. Пожалуй, это был лучший поединок в карьере Стерлинга. Отличный геймплан, грамотное «залёживание» в нужный момент. Но даже после ликвидации всех сильных сторон Яна Алджо смог добраться лишь до судейского решения, причём раздельного. Сложно сказать, что вердикт рефери не вызывал никаких вопросов. А многие до сих пор считают победителем того поединка именно Петра. Поэтому снять все вопросы так и не получилось.

Следующая защита снова разочаровала. В соперниках оказался стареющий Ти Джей Диллашоу. Но даже против него Стерлингу могло быть непросто. Если бы не травма оппонента. Диллашоу во втором раунде получил неприятнейшее повреждение плеча. После такого продолжение борьбы уже не представлялось реальным. Алджо увидел проблемы соперника и бросился его добивать, а рефери грамотно вмешался и остановил поединок. Третья защита также получилась скомканной. Там был ещё один ветеран – Генри Сехудо. И если Алджамейн намеревался проверить на себе всех опытных бойцов, он справился с задачей. Но вряд ли сам Стерлинг остался доволен своими защитами.

Алджамейн Стерлинг Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

А дальше всё начало становиться на свои места. Сначала поражение от Шона О’Мэлли. Стерлинг столкнулся с грозной силой, мощнейшим ударником. И против него выглядел максимально беззубо. Поэтому технический нокаут уже во втором раунде стал закономерным исходом. В этот момент наступило время признаться всем в том, что находиться в легчайшем весе банально тяжело для здоровья. И Алджо наконец-то принял долгожданное решение – перебрался в полулёгкий вес. А там победил Келвина Каттара, но лишь единогласным вердиктом. И снова вопросы.

Теперь у Евлоева есть довольно серьёзная проблема. Вместо готового соперника – неопределённость, а также пребывание в подвешенном состоянии. Кроме того, под нового оппонента, возможно, придётся менять и финальный отрезок подготовки. Пока самый вероятный вариант – Диего Лопес. Правда, он дрался совсем недавно. Поэтому далеко не факт, что бразилец примет вызов от Мовсара. Видимо, Евлоева ждёт поединок, который не приблизит его к заветному титульному бою.