Бокс живее всех живых! Никакой UFC не задушит классический спорт

В последние годы профессиональный бокс принято серьёзно критиковать. Путаница с огромным количеством чемпионов и организаций, отсутствие поединков лучших против лучших, устаревшая организация турниров и многие другие проблемы вконец утомили поклонников бокса. Вдобавок за последние 20 лет вырос чудовищно зубастый конкурент — UFC, показавший, насколько крутыми могут быть современные бои и всё, что с ними связано. Глава данного промоушена Дана Уайт и вовсе уверяет, что профессиональный бокс фактически мёртв.

Дана Уайт Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Но хоронить классическое английское единоборство, мягко говоря, рано. Безусловно, все приведённые выше минусы профессионального бокса имеют место быть. И да, невероятные профессионалы из UFC действительно ушли далеко вперёд по сравнению с подавляющим большинством боксёрских промоушенов. Однако бокс, несмотря на все свои современные недостатки, остаётся любимым спортом миллионов болельщиков по всей планете. И это не только консерваторы, так и не сумевшие принять ММА, но и новая, молодая аудитория.

Самый свежий пример — это Сауль Альварес. Несколько дней назад понемногу стареющий Канело провёл бой против Эдгара Берланги — крепкого, но, мягко говоря, не самого звёздного соперника мексиканца. Схватка состоялась в Лас-Вегасе, где ровно в то же самое время проводился грандиозный турнир UFC Noche, да ещё и на уникальной арене «Сфера». Казалось, что у бокса вообще и Канело в частности нет никаких шансов: парни из UFC действительно провели главное событие года, прекрасное со всех точек зрения.

Тем не менее бой Альвареса, несмотря на всевозможные помехи, показал поистине превосходные коммерческие результаты. На турнир с участием Канело были проданы все 20 тысяч входных билетов на общую сумму около $ 17 млн! А показатели платных трансляций и вовсе превзошли все ожидания: по предварительной информации, PPV купили около 650 тысяч раз. Напомним, это был далеко не самый яркий по афише бой Сауля, да ещё и в одно время с конкурентом, который показал свой максимум. Профессиональный бокс точно мёртв?

А уже на этой неделе состоится боксёрский турнир в Лондоне. Бо́льшая часть имён участников карда ничего не скажет стороннему зрителю, а в главном бою подерутся Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа — эффектные тяжеловесы, но имеющие на двоих всего один чемпионский пояс. И ничего, все 90 тысяч изначальных билетов на «Уэмбли», где состоится турнир, были проданы всего за несколько дней. Промоутерам даже пришлось несколько расширить вместимость, но всё равно множество людей остались без заветного билета. Что уж говорить про популярность Тайсона Фьюри, Александра Усика или Теренса Кроуфорда — эти парни соберут и 200 тысяч зрителей, постройте только подходящую арену.

Боксёры, эксперты и журналисты могут сколько угодно рассуждать о смерти профессионального бокса. Где-то они даже будут правы, ведь у бокса действительно случались и лучшие времена. Вот только главный, кто оценивает популярность того или иного вида спорта — зритель. А он голосует своим долларом/фунтом за бокс и продолжит это делать впредь. Профессиональный бокс живее всех живых, там полный порядок с деньгами и популярностью, а исправить часть недостатков помогут новые арабские игроки. Не хороните бокс, он будет жить вечно.