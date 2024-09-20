«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дебют Кузьмина в кулáчке, поединок экс-бойца UFC в России. LIVE

В ночь на 21 сентября в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». На этот раз поединки в рамках ивента пройдут на голых кулаках, а главным событием вечера станет бой россиянина Сергея Кузьмина и американца Деандре Сэвиджа.

В соглавном событии турнира выступит один из самых известных кулачников страны Олег Фомичёв. Его соперником станет американский боец Роб Морроу. Кроме того, в рамках ивента пройдут бой Игоря «Имели» Ионова с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой и встреча Кантемира Калажокова с Бреттом Пасторе.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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