«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дебют Кузьмина в кулáчке, поединок экс-бойца UFC в России. LIVE

В ночь на 21 сентября в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». На этот раз поединки в рамках ивента пройдут на голых кулаках, а главным событием вечера станет бой россиянина Сергея Кузьмина и американца Деандре Сэвиджа.
В соглавном событии турнира выступит один из самых известных кулачников страны Олег Фомичёв. Его соперником станет американский боец Роб Морроу. Кроме того, в рамках ивента пройдут бой Игоря «Имели» Ионова с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой и встреча Кантемира Калажокова с Бреттом Пасторе.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Накануне прошло взвешивание к турниру
Севейдж значительно перевесил Кузьмина — 133,8 кг против 115,9 кг.
Остальные результаты:
Олег Фомичев (104,7 кг) — Роб Морроу (106,1 кг);
Алекс Оливейра (85,2 кг) — Игорь Ионов не присутствовал на церемонии взвешивания
Кантемир Калажоков (70,2 кг) — Бретт Пасторе (70 кг)
🤔 Кузьмин не исключает, что полностью перейдёт в кулáчку
«Как пойдёт. Может, меня как затянет, и всё перевернётся. В боксе у меня пока боёв нет, но мы продолжаем готовиться. Причем мы готовимся на 12 раундов. А сейчас будет поединок в другом формате. Всё в наших силах и руках, поэтому мы пошли на такой шаг. Не буду скрывать, нам нужен, так называемый, разогревочный бой, чтобы идти дальше. А будет это боксёрский бой или поединок на голых кулаках… Мы просто идём к своей цели – стать лучшим из лучших. Снова и снова», — приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.
Где смотреть турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Прямую трансляцию всего турнира проведёт телеканал «РЕН ТВ». Чемпионат будет вести текстовую онлайн-трансляцию с самыми интересными событиями поединков.
🇷🇺 Севейдж планирует отправиться в турне по России
«Потом я отправлюсь в турне по городам здесь. Знаете, это отличная страна, хорошие люди. Знаете, я просто хочу изменений, хочу посмотреть, что тут да как», — сказал Севейдж «РЕН ТВ».
Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится в ночь на 21 сентября в Москве. Главный кард стартует в 22:30 по московскому времени.
😎 Для Кузьмина это дебют в кулачных боях
Последний бой Сергей (профессиональный рекорд 19-2) провёл больше года назад. А теперь решил попробовать себя в новой дисциплине.
«Мы всю жизнь этим занимаемся. Нам поступило предложение провести поединок на голых кулаках, а в боксёрской карьере у меня был перерыв в силу определённых обстоятельств. Я всё решил и вернулся обратно в большой спорт. Мне нужно размяться, а профессиональных боёв пока не предлагали, а тут появилась матчевая встреча «Россия vs США». Почему нет? Я все жизнь в единоборствах и сейчас знаю, на что я иду. Мне интересно! Если говорить про травмоопасность выступления на голых кулаках, то я в этом деле очень давно. На сегодняшний день я видел разные бои на голых кулаках, и в основном они основаны просто на драке, на бездумной драке, в которой получают травмы. А я человек с большим боксёрским опытом и навыками, и вот на это ставлю», — приводит слова Кузьмина пресс-служба Федерации бокса России.
Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Кузьмин — ДеАндре Севейдж;
Олег Фомичев — Роб Морроу;
Игорь Ионов — Алекс Оливейра;
Кантемир Калажоков — Бретт Пасторе.