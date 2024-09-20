Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: сын Кости сразится с непобеждённым россиянином. LIVE

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» состоится грандиозный боксёрский вечер. Он вызывает особый интерес у фанатов из России. В главном событии турнира сойдутся Бахрам Муртазалиев и Тим Цзю.

Непобеждённый российский боец имеет профессиональный рекорд 22-0. Его последний поединок состоялся 6 апреля 2024 года. Соперником Муртазалиева стал Джек Кулкай. Бахрам победил техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. А Тим в предыдущей встрече бился с Себастьяном Фундорой. Он уступил сопернику раздельным решением судей.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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