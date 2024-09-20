Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю: сын Кости сразится с непобеждённым россиянином. LIVE

В ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял» состоится грандиозный боксёрский вечер. Он вызывает особый интерес у фанатов из России. В главном событии турнира сойдутся Бахрам Муртазалиев и Тим Цзю.
Непобеждённый российский боец имеет профессиональный рекорд 22-0. Его последний поединок состоялся 6 апреля 2024 года. Соперником Муртазалиева стал Джек Кулкай. Бахрам победил техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе. А Тим в предыдущей встрече бился с Себастьяном Фундорой. Он уступил сопернику раздельным решением судей.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🥊 «Тот же менталитет». Тим Цзю сравнил себя с Флойдом Мейвезером
«Является ли звание двукратного чемпиона мотивацией? Нет-нет… Дело не в этом, дело в желании проводить большие бои и выстраивать наследие. Хочется поставить галочку напротив всех имён.
Люди попадают в зону комфорта, когда побеждают. Они побеждают, а затем шесть-восемь месяцев отдыхают. Что же касается меня, то я не довольствуюсь этим. Я просто хочу большего. Тот же менталитет, что и у Флойда Мейвезера. Он до сих пор дерётся. Да, за деньги, но огонь по-прежнему горит, то же касается и меня», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.
Где смотреть турнир с главным боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🧠 Тим Цзю назвал ценнейший урок, который вынес из поражения от Фундоры
«Думаю, что ценнейшим уроком было умение перестраиваться после неприятности [рассечения]. Важно быть способным сказать себе: «Хорошо, произошло непоправимое, продолжаем». Нужно переключиться. Да, это непросто сделать, но это возможно», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.
Дата и время турнира с боем Муртазалиев — Цзю
Турнир с боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю состоится в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) на арене «Кариб Роял». Боксёрский вечер стартует в 04:00 по московскому времени.
❗️ Тим Цзю объяснил, почему отказался прекращать бой с Фундорой
Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (24-1, 17 KO) объяснил, почему не стал прекращать поединок с 26-летним американцем Себастьяном Фундорой, несмотря на серьёзное рассечение.
«Я всегда был боксёром старой закалки. Мне хотелось показать это. Иногда надо демонстрировать кровь и мужество. Не имеет значения, каковы обстоятельства, — никогда нельзя сдаваться. Так всегда было [в моей жизни], с самого детства», — приводит слова Тима портал Boxing Scene.
Полный кард турнира с главным боем Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю
- Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю.
Остальные бои будут анонсированы позже.