«Не могу подвести страну». Интервью с боксёром Кузьминым — о кулачной встрече России и США

21 сентября в Москве состоится очередной турнир суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». На этот раз поединки в рамках ивента пройдут на голых кулаках, а главным событием вечера станет бой россиянина Сергея Кузьмина и американца Деандре Сэвиджа. Наш соотечественник дебютирует в новой для себя дисциплине. Мы поговорили с Кузьминым и выяснили, как прошла подготовка, обсудили проблемы современного профессионального бокса, а также разобрали все самые громкие события и ожидаемые противостояния.

– Как прошла подготовка к предстоящему поединку? Что скажете о своём сопернике?

– Подготовка проходила в Санкт-Петербурге. В зале FIGHT FABRIKA, нашем легендарном зале, где мы постоянно тренируемся. Готовились по боксу, но поступило предложение подраться по боксу в формате выставочного боя на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» в рамках матчевой встречи России и США. Соперника объявили сразу – Сэвиджа. Я смотрел один его поединок – с Дмитрием Кудряшовым. Он здоровый, молодой, обученный, но неопытный. Мы приняли решение выступить в таком формате. Всё по плану.

– То, что это противостояние России и США, добавляет ответственности?

– Безусловно. Это подогревает интерес у наших зрителей, у соседей, вообще у болельщиков. Это всемирное противостояние. Причём не футбол какой-то, а кулачный бой. Я думаю, что это очень интересно и увлекательно. Будет очень серьёзный ажиотаж. Людям, надеюсь, понравится. Очень серьёзные бойцы в нашем составе. У каждого есть свои фанаты. А в этот вечер они объединятся и будут болеть за Россию.

– Вы дебютируете на голых кулаках. Долго ли раздумывали над предложением? Есть ли опасения?

– Это специфичный вид спорта. И тут каждое попадание, особенно в супертяжёлом весе, может привести к последствиям: рассечению, нокауту. Но нужно не спать, а сразу выходить и быть готовыми. У нас кулаки закалённые, мы давно в этом деле. Поэтому мы согласились сразу.

Сергей Кузьмин Фото: Richard Heathcote/Getty Images

– Смотрели ли вы кулачные бои раньше, следили за этой дисциплиной?

– Конечно, смотрел. Того же Фомичёва, который будет драться на турнире – наш соотечественник. Мне понравился такой формат. Более того, такая матчевая встреча – Россия и США. Я не могу подвести свою страну в такой ответственный момент. Будем биться насмерть.

– А какие планы в боксе? Я правильно понимаю, что кулачные бои – это небольшое отступление?

– Безусловно. Мы специализируемся на профессиональном боксе. И там больше вариантов пройти по карьерной лестнице, завоевать титул чемпиона мира. Мы набираем хорошие обороты, у меня отличная команда. Мы готовы стать чемпионами мира. В конце года, думаю, вы меня ещё увидите на профессиональном ринге.

– Многие международные организации возвращают россиян. Как вы воспринимаете эти новости?

– Вся эта затея продлилась бы недолго. Без России не существует равного мира и равной борьбы. Поэтому я был уверен, что рано или поздно санкции снимут, а мы будем двигаться в нужном направлении и показывать топовые бои.

Сергей Кузьмин Фото: Richard Heathcote/Getty Images

– На фоне отстранения России смотрели ли вы Олимпиаду? Или особенного интереса уже не было?

– Чуть-чуть посмотрел. Уже не говорю об открытии, там всё понятно. В следующий олимпийский цикл бокс и борьбу хотят исключить из программы. А наши бои, встречи только усилят российский профессиональный спорт. Мы не выпадем, будем в обойме. Кто к нам хочет приехать – пожалуйста. А кто на нас зуб точит… Ну, извините, точите дальше.

– Как вы влюбились в профессиональный бокс? Может, за кем-то следили пристально, были ли кумиры?

– Безусловно, это легендарный Майк Тайсон и его бои. Леннокс Льюис, Джордж Форман. Смотрел зарубежных боксёров, наших чемпионов. А в сам бокс меня привёл отец. Поначалу я относился к нему как к обычному увлечению. Но как только я съездил на первые соревнования, моя спортивная жизнь началась. И в этом деле я уже 27 лет.

– Вы заговорили про Майка Тайсона. Он решил возобновить свою спортивную жизнь и провести бой с Джейком Полом. Ждёте ли вы его?

– Этот формат – выставочный. Но я хотел бы увидеть того самого Майка Тайсона. Чтобы все поняли, что не стоит выходить против профессионала. Даже против того, который уже закончил карьеру. Это всё популяризирует бокс. Если здоровье позволяет, почему нет. Думаю, там не только деньги, но и желание победить Джейка Пола.

– Не так давно в профессиональном боксе дебютировал Фрэнсис Нганну. Расстроились ли вы из-за выступления Тайсона Фьюри? Отбрасывает ли оно тень на профессиональный бокс?

– Я так не считаю. Тайсон Фьюри подошёл к этому бою несерьёзно, ждал лёгкой прогулки. Он много дурачился, делал лишнее. Ничего не делал для того, чтобы победить, валял дурака. Тем самым и смазал себе бой.

– А как вы относитесь к тому, что человек приходит из другой дисциплины и сразу получает настолько статусные бои?

– В этом была заинтересованность организаторов. Фрэнсис – с другой дисциплины. Он шагнул не в свою колею. Думал, что тут будет легче. Но навыки боксёра намного тяжелее. Я не принижаю MMA – их работу, их мастерство. Однако там другой тайминг, другой отклик. В UFC можно не только руками биться. Подключаются ноги, борьба. А в боксе – мастерство работы в стойке. У него есть динамит в руках. Но одного динамита мало. Нужно ещё правильное мышление.

– А сами вы готовы попробовать свои силы против человека из другой дисциплины?

– Если такой человек найдётся, я готов. Но только по правилам бокса или кула́чки. Это интересно, интригующе.

Сергей Кузьмин Фото: РИА Новости

– Следите ли вы за поп-сегментом бокса и MMA? Как к этому относитесь?

– Они заняли свою нишу в единоборствах, имеют место быть. Есть свой зритель, болельщик. Если люди хотят, почему нет? Я не против. Но ребят из поп-MMA не нужно ставить против профессионалов. Это чревато тяжёлыми последствиями. Спорту нужно посвятить жизнь. А залететь, хайпануть… Это может быть чревато потерей здоровья.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас бокс выходит на новый уровень в Саудовской Аравии? И не погубят ли вид спорта такие огромные деньги?

– Саудовская Аравия становится центром профессионального бокса. Там устраиваются очень интересные шоу. Привозят сильнейших. Я недавно слышал, что они хотят провести в 2025 году большое шоу в России. Если всё будет хорошо, мы постараемся там выступить. Это наша стихия, мы готовы. Спортивный мир переформатировался в новые места. И я вижу, что рост идёт за счёт этого. Считаю, что из США никуда бокс не денется – штаты останутся Меккой.

– Совсем скоро состоится поединок Бивола и Бетербиева. Чего вы от него ждёте?

– Это отличный бой для мирового бокса. Я желаю удачи парням. Но сконцентрирован на своей карьере, детально про них говорить не могу. Оба достойны победы. Кто будет лучше готов, тот и заберёт поединок.

– По вашей карьере наметилась любопытная закономерность – вы дерётесь только с иностранцами. Это совпадение?

– У нас мало парней в супертяжёлом весе. Был Александр Поветкин, который держал флаг нашей страны. Сейчас есть я. Бой с россиянином возможен. Но только если что-то будет на кону. Например, объединение титулов. А так я с ними всеми уже перебоксировал. Если такое предложение поступит, то, конечно, буду боксировать. Если это предложение мне будет интересно со спортивной точки зрения. Не с финансовой, а именно со спортивной.

– Смотрели ли вы первый поединок Усика и Фьюри? Какое впечатление он оставил?

– Конечно, это мой дивизион. Я пристально наблюдаю за каждым бойцом. Не смотреть своих будущих соперников плохо. Тайсон Фьюри начал за здравие, а закончил за упокой. Начал собранно, а потом начал кривляться, недисциплинированно выполнять установки угла. Это и привело к поражению. А Александр выполнил работу на 100%, передавил и выиграл. Чистая победа. Меньше нужно было кривляться. Если бы Тайсон вышел собранным, он бы выиграл. Ну и нужно быть полегче в весе. Он понял, что недоработал, и потребовал незамедлительный реванш. Будем надеяться, что он подготовится лучше.

– А могут ли организаторы пойти на хитрость, чтобы получить третий поединок?

– Всё реально в этой жизни. Возможно, что подтянут, чтобы собрать третью кассу. Это бизнес. Организаторы хотят заработать на этом.