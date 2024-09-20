Кроме тяжеловесов — никого? Изучаем турнир, который соберёт 95 тысяч зрителей на «Уэмбли»

21 сентября в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидят титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира по трём версиям Энтони Джошуа.

Для британских любителей бокса это действительно огромное событие. В королевском дивизионе за титул чемпиона мира будут боксировать два британца – да ещё и в Лондоне, да ещё и на легендарном стадионе «Уэмбли». Конечно, этот поединок вызвал большой интерес у местной публики, особенно у армии фанатов Эй Джея. Одним из главных организаторов этого поединка стал небезызвестный в последнее время председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, который заявил, что бой может побить новый рекорд стадиона для боксёрских поединков.

«Мы подали запрос на увеличение вместимости стадиона «Уэмбли» под долгожданный бой Джошуа против Дюбуа», — написал Аль аш-Шейх в соцсетях.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что все 90 тысяч билетов, которые поступили в продажу, были распроданы за короткое время. Аналогичная ситуация была в поединке двух других британских представителей королевского веса Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта в 2021 году – именно этот бой, собравший 94 тысячи зрителей, является рекордным для «Уэмбли». Теперь Аль аш-Шейх хочет побить этот рекорд, увеличив количество зрителей на поединке Джошуа и Дюбуа до 95 тысяч.

Бой Энтони и Даниэля, конечно, привлекателен для британской аудитории, но для 95-тысячной аудитории нужен и приличный кард турнира. Однако с этим организаторы масштабного вечера бокса на «Уэмбли» справились не лучшим образом. На фоне главного события турнира все остальные поединки просто меркнут – нет особых громких имён, больших боёв. В соглавном событии вечера ринг разделят два британских средневеса: Хамза Шираз, не знающий поражений, и Тайлер Денни – чемпион EBU, который будет защищать свой пояс. Да, Шираз – довольно перспективный британский средневес, занимающий первые строчки в рейтингах WBC и WBO, да и пояс на кону в этом поединке, хоть и европейский, но стоять будет. Однако всё равно этот бой недотягивает до уровня второго по значимости события вечера, которое увидит 95-тысячная арена.

Хамза Шираз Фото: Richard Pelham/Getty Images

Перед Ширазом и Денни выступят ещё два британца — Энтони Какаче и Джош Уоррингтон. Какаче удивил всех в своём последнем бою, когда удосрочил крепкого соотечественника Джо Кордину и забрал его титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулёгком весе. Правда, в бою с Уоррингтоном – бывшим чемпионом IBF в полулёгком весе – этот титул стоять не будет, да и Джош, несмотря на все былые заслуги, в новой категории не входит в топ-15 ни по одной из версий и идёт на серии из двух поражений.

Пожалуй, одно из самых громких имён предстоящего карда, помимо, конечно, главного события, это Джошуа Буатси – непобеждённый британский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В своё время Буатси предлагали титульный поединок с Дмитрием Биволом, но британец ответил отказом, поэтому, возможно, до сих пор хранит заветный «0» в графе поражений. Однако при этом чемпионских титулов у Джошуа, несмотря на рекорд 18-0, по-прежнему нет. В субботу он может стать временным чемпионом по версии WBO в полутяжёлом весе, но для этого нужно победить шотландца Уилли Хатчинсона.

Также в карде вечера бокса в Лондоне встретятся два местных проспекта – Марк Чемберлен и Джош Пэдли. Оба имеют идеальные рекорды (16-0 и 14-0 соответственно), оба находятся в рейтингах лёгкого веса, и победа в таком поединке будет много значить для обоих боксёров.

А откроет турнир ещё одна пара британцев — Исмаэль Дэвис и Джош Келли. Келли изначально должен был провести бой против экс-чемпиона мира Лиама Смита, но бой сорвался, и вместо Смита в Лондоне выступит Дэвис.

Получается такой чисто британский кард, что неудивительно. При этом всё равно складывается ощущение, что у такого поединка, как Джошуа – Дюбуа, при 95-тысячной заполняемости арены должен быть более солидный состав бойцов. Каких-то особо ярких противостояний в карде нет, во всяком случае, для любителей бокса вне Великобритании – местным болельщикам, конечно, будет на кого посмотреть. С другой стороны, уже упомянутый вечер бокса с главным поединком Фьюри – Уайт в 2021 году «украшали» боксёры с рекордами 3-31-2, 2-11 и 0-10 – так что кард турнира Джошуа – Дюбуа ещё смотрится приличным на фоне турнира трёхлетней давности.