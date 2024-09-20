«Есть мысли о UFC». Немков сделает то, что не удалось Фёдору

Одним из главных вопросов в карьере легендарного Фёдора Емельяненко был — «А что, если он перейдёт в UFC?» Болельщики спорили об этом, обсуждая достижения Последнего Императора, эксперты размышляли о значимости выступлений под эгидой UFC, а глава промоушена Дана Уайт отказывался полноценно признавать величие Фёдора, потому что тот так и не перешёл в его лигу.

Емельяненко карьеру завершил, а все вопросы относительно UFC перекочевали по наследству к его самому успешному ученику Вадиму Немкову. Он тоже, как и его учитель, запустил большую карьеру в Японии, а последние годы выступает в Bellator, где добился серьёзных успехов и сколотил очень хорошую беспроигрышную серию. Правда при этом Вадим, как кажется, упёрся в потолок.

Немков зачистил полутяжёлый дивизион, отобрав титул у Райана Бейдера, обидчика Фёдора Емельяненко, и проведя четыре успешные защиты пояса. После этого Вадим по состоянию здоровья принял решение подниматься в тяжёлый вес из-за тяжёлых весогонок. Казалось бы, доминирующий чемпион из другого дивизиона и первый номер P4P Bellator поднимается, это должно проложить ему прямую дорогу к титульнику. Но что получаем на самом деле? Ничего не значащий бой с Бруно Каппелоццей на престижном турнире и простой более чем в полгода. Причём это не вина Немкова, он готов биться, но о поединке с Бейдером, а именно он сейчас чемпионит в тяжах, речь даже не заходила.

Неудивительно, что Немкова такое отношение категорически не устраивает. Максимум, что ему предложили — подстраховать поединок Ренана Феррейры и Фрэнсиса Нганну. И сам Немков недоволен: «Неизвестно, когда Бейдер освободится. Я не особо за ним слежу. Жду конкретики от организации. На него обиды нет. Это вопрос к промоушену. Помимо него, есть бойцы, которые перешили из Bellator в PFL, подрались в сезоне и проиграли. Дали бы хоть какой-то бой. Но ничего не дают. Никаких боёв не предлагают. Обида на организацию. Если Бейдер занят в кино, дайте бой за временный титул или обычный поединок».

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Немков готов провести любой бой, необязательно за титул, но возможности выступить нет, и россиянин теряет, пожалуй, один из самый ценных ресурсов для спортсмена — время. После того как PFL выкупила Bellator, уже несколько бойцов пожаловались на то, что не получают никаких поединков. Это, к слову, ещё и показывает, насколько PFL далеко до UFC, где не допускают таких просчётов.

На этом фоне лучший боец Bellator, согласно их же рейтингу P4P, уже смотрит на сторону: «Мысли о UFC? Ну, конечно, есть. Когда будут переговоры. Сейчас до конца ноября надо дожить, во-первых. Будем решать по факту. По мере поступления вопросов. Когда я подписывал контракт, он был на два года. Либо четыре боя. Вот два года истекает в конце ноября – начале декабря. Что будет дальше, пока не могу точно сказать. Сейчас разговариваем с организацией, чтобы нам дали какую-то конкретику и планы развития дальнейших выступлений. Где интереснее будет выступать − в UFC или Bellator? В первую очередь на условия смотреть надо, чтобы они были выгодными для меня».

Объективно Немков перерос уровень Bellator, и для него нет больших вызовов в рамках этой организации. А в Гран-при регулярного сезона PFL Вадим вряд ли пойдёт. Всё это неизбежно приведёт к застою в развитии и последующей деградации с точки зрения навыков. И вряд ли это предел мечтаний для Немкова. Переход в UFC — хорошая история и в спортивном, и в медийном плане. Можно это подать как приход наследника Фёдора в лучшую организацию мира, а новых вызовов для Вадима будет предостаточно.

Вадим Немков и Фёдор Емельяненко Фото: Из личного архива Вадима Немкова

Немков достаточно высокоуровневый боец, чтобы расшевелить десятку сильнейших тяжеловесов UFC. Более того, бо́льшую часть из них Вадим очень уверенно разберёт и вполне может через год-другой оказаться в гонке за поясом. Для этого у россиянина есть всё, он достаточно универсален, чтобы потягаться во всех аспектах с топами тяжёлого веса UFC.

В своё время Фёдор не стал этого делать и оставил некоторые вопросы незакрытыми, а у Немкова есть хороший шанс частично это исправить и показать себя на самом высоком уровне. Сейчас Вадим максимально близок к этому важнейшему шагу.