Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа: исторический турнир! Британцы рубятся за пояс. LIVE

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.

Для Эй Джея это возможность вернуть звание чемпиона мира, которое он утратил три года назад в поединке с Александром Усиком. И в случае победы над Дюбуа британец, скорее всего, получит возможность сразиться с победителем боя-реванша Усик — Тайсон Фьюри.

Также в карде с Джошуа запланированы ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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