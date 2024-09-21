Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, 21 сентября 2024 года, онлайн-трансляция, лайв, где смотреть, дата и время, полный кард

Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа: исторический турнир! Британцы рубятся за пояс. LIVE
Сергей Сорокин
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
Комментарии
Грандиозное событие изобилует поединками топовых тяжеловесов.

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Для Эй Джея это возможность вернуть звание чемпиона мира, которое он утратил три года назад в поединке с Александром Усиком. И в случае победы над Дюбуа британец, скорее всего, получит возможность сразиться с победителем боя-реванша Усик — Тайсон Фьюри.

Также в карде с Джошуа запланированы ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Джошуа, Дюбуа и полный кард британских боксёров:
Кроме тяжеловесов — никого? Изучаем турнир, который соберёт 95 тысяч зрителей на «Уэмбли»
Кроме тяжеловесов — никого? Изучаем турнир, который соберёт 95 тысяч зрителей на «Уэмбли»

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир с главным боем Дюбуа — Джошуа Дата и время турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа Полный кард турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа
Live Сергей Сорокин

🚨 Диллиан Уайт объяснил, почему Дюбуа может проиграть Джошуа на старте боя

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался о предстоящем титульном поединке между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне.

«Если Джошуа активно начнёт бой и будет попадать справа… Дюбуа не выдержит его правый прямой, как он выдержал его в поединке с Хрговичем. Больше всего меня в этом бою беспокоит, разобралась ли команда Дюбуа с правым прямым. С Хрговичем он «съедал» удары справа», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.

06:32 Сергей Сорокин

3️⃣ Промоутер Джошуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном третьем поединке с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком.

«Я всегда смотрю наперёд, это моя работа. Но сейчас одновременно думаю о будущем и 21 сентября. Мы сфокусированы на этом. Но если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём и на поединке за звание абсолютного чемпиона мира», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

06:31 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с главным боем Дюбуа — Джошуа

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

06:31 Сергей Сорокин

🔮 Рой Джонс предположил, от чего будет зависеть исход боя Джошуа — Дюбуа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Думаю, Джошуа будет фаворитом из-за последних боёв. Он отлично выступил против Фрэнсиса Нганну, хотя Нганну это не Даниэль Дюбуа. Первые несколько раундов получатся интересными. Если Джошуа будет тем Джошуа, которого мы знаем, то он будет доминировать и победит. Если же отнесётся к Дюбуа легкомысленно, возможен апсет», — приводит слова Джонса talkSPORT.

06:31 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа

Боксёрский турнир пройдёт 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало турнира запланировано на 20:00 по мск, главный бой вечера начнется не ранее 1:00 по мск.

06:31 Сергей Сорокин

👑 Дюбуа — о бое с Джошуа: я убиваю королей и сделаю это ещё раз

«Я пережил непростые времена, но чувствую, что воскрес. Я снова на плаву и готов к бою. Он был королём, долго был королём, но я чувствую, что пришло моё время. Я убиваю королей и сделаю это ещё раз», — сказал Дюбуа в эфире DAZN.

06:30 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа

  • Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;
  • Тайлер Денни — Хамза Шираз;
  • Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;
  • Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;
  • Марк Чемберлен — Джош Пэдли;
  • Исмаэль Дэвис — Джош Келли.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android