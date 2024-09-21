Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа: исторический турнир! Британцы рубятся за пояс. LIVE

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа.
Для Эй Джея это возможность вернуть звание чемпиона мира, которое он утратил три года назад в поединке с Александром Усиком. И в случае победы над Дюбуа британец, скорее всего, получит возможность сразиться с победителем боя-реванша Усик — Тайсон Фьюри.
Также в карде с Джошуа запланированы ещё два титульных поединка. Энтони Какаче будет защищать пояс IBF в поединке с Джошем Уоррингтоном, а непобеждённый Джошуа Буатси сразится с Уилли Хатчинсоном в бою за временный пояс WBO.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🚨 Диллиан Уайт объяснил, почему Дюбуа может проиграть Джошуа на старте боя
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт высказался о предстоящем титульном поединке между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне.
«Если Джошуа активно начнёт бой и будет попадать справа… Дюбуа не выдержит его правый прямой, как он выдержал его в поединке с Хрговичем. Больше всего меня в этом бою беспокоит, разобралась ли команда Дюбуа с правым прямым. С Хрговичем он «съедал» удары справа», — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу iFL TV.
3️⃣ Промоутер Джошуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном третьем поединке с лидером дивизиона украинцем Александром Усиком.
«Я всегда смотрю наперёд, это моя работа. Но сейчас одновременно думаю о будущем и 21 сентября. Мы сфокусированы на этом. Но если Усик победит Фьюри, то мы будем сосредоточены на нём и на поединке за звание абсолютного чемпиона мира», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
Где смотреть турнир с главным боем Дюбуа — Джошуа
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🔮 Рой Джонс предположил, от чего будет зависеть исход боя Джошуа — Дюбуа
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях и член Международного Зала славы американец Рой Джонс-младший высказался о предстоящем титульном поединке в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
«Думаю, Джошуа будет фаворитом из-за последних боёв. Он отлично выступил против Фрэнсиса Нганну, хотя Нганну это не Даниэль Дюбуа. Первые несколько раундов получатся интересными. Если Джошуа будет тем Джошуа, которого мы знаем, то он будет доминировать и победит. Если же отнесётся к Дюбуа легкомысленно, возможен апсет», — приводит слова Джонса talkSPORT.
Дата и время турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа
Боксёрский турнир пройдёт 21 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало турнира запланировано на 20:00 по мск, главный бой вечера начнется не ранее 1:00 по мск.
👑 Дюбуа — о бое с Джошуа: я убиваю королей и сделаю это ещё раз
«Я пережил непростые времена, но чувствую, что воскрес. Я снова на плаву и готов к бою. Он был королём, долго был королём, но я чувствую, что пришло моё время. Я убиваю королей и сделаю это ещё раз», — сказал Дюбуа в эфире DAZN.
Полный кард турнира с главным боем Дюбуа — Джошуа
- Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа;
- Тайлер Денни — Хамза Шираз;
- Энтони Какаче — Джош Уоррингтон;
- Джошуа Буатси — Уилли Хатчинсон;
- Марк Чемберлен — Джош Пэдли;
- Исмаэль Дэвис — Джош Келли.