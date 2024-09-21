Дана Уайт идёт покорять бокс. Гениальная идея или утопия?

В последние годы боксом активно занялись шейхи из Саудовской Аравии, которым за счёт серьёзных финансовых вливаний удалось, по сути, реанимировать королевский спорт. До этого бокс нещадно критиковали, и одним из главных критиков был глава UFC Дана Уайт.

Претензий к этому виду спорта, на самом деле, достаточно. Нежелание сильных соперников биться друг с другом, организации, которые «плодят» кучу весовых категорий и обесценивают статус чемпиона мира, и, конечно, промоутеры, которые постоянно заняты делёжкой. Уайт также регулярно говорил, что модель современного бокса выстроена неверно: «Мы ведём настоящий бизнес, в отличие от бокса. Каждое боксёрское мероприятие — это событие, сопоставимое с банкротством. Они пытаются получить максимум денег. Назовите мне вид спорта или любой другой бизнес в мировой истории, который принес триллионы долларов дохода, но в конце концов остался ни с чем. Это бокс. Два парня в верхней части карда получают всё. И сколько боёв в год они проводят? Один? Три? Пять? У меня 52-53 турнира ежегодно. Мы реинвестируем в спорт. У нас есть инфраструктура и 450 постоянных сотрудников».

А когда Дана попробовал зайти в бокс с Конором Макгрегором и согласился на сопромоушен, то убедился в своей правоте: «Когда мы организовывали бой Макгрегора с Мейвезером, я просто смотрел и принимал всё как есть. Я просто думаю, что парни, которые занимаются промоушеном в боксе, плохи в этом. Не думаю, что они могут сделать хорошую работу, я могу сделать лучше. Думаю, что мы можем заниматься этим намного лучше. Я могу всё собрать в одну систему, в которой все середнячки смогут зарабатывать хорошие деньги, а топ-бойцы смогут зарабатывать большие деньги. Будет возможно равномерное распределение денег».

С боя Макгрегора и Мейвезера прошло уже больше семи лет, и с тех пор Дана Уайт время от время подогревал публику рассуждениями о том, что однажды он придёт в бокс и попробует запустить там революцию. Он говорил это в 2017 году и рассуждал на тему возможного сотрудничества с Элом Хэймоном, не забывая критиковать современных промоутеров. Затем спустя некоторое время Дана снова заговорил о боксе, а в прошлом году пошли инсайды о создании новой промоутерской компании: «Не знаю, смогу ли я что-то исправить в этом виде спорта, но думаю, что смогу устраивать бои, которые люди захотят увидеть. Мне по силам снова сделать бокс интересным и выстроить вокруг него бренд».

Дана Уайт Фото: Zuffa LLC via Getty Images

В целом, когда такой бизнесмен, как Дана Уайт, берётся за дело, то это автоматически повышает шансы на успех. Человеку удалось провести ММА от «зрелища для маргиналов», которое запрещали по всему миру, до одного из самых популярных видов спорта, а потом он умудрился раскрутить Лигу пощёчин. Заход в бокс лёгким не будет, но у Даны абсолютно точно есть потенциал создать очередной успешный проект.

На днях Уайт твёрдо заявил о намерениях: «Мы долго ходили вокруг да около бокса, но если вы оглянетесь назад, то увидите, что я ни разу не заявлял, что прихожу в бокс, потому что никогда не обещаю ничего, что ещё точно не решено. Сейчас я говорю: я прихожу в бокс».

Надо сказать, что тайминг глава UFC выбрал отличный. Ещё не так давно Турки Аль аш-Шейх заявил о планах по созданию единой боксёрской лиги и затем, по замечательному совпадению, получил комплимент от Даны Уайта: «Когда вы посмотрите на то, что сделал Турки Аль аш-Шейх, то поймёте, что потребовались деньги Саудовской Аравии, чтобы провести бои, о которых вы никогда не думали и только мечтали. Это первый человек, который снова инвестирует в бокс. Все остальные лишь забирают с этого деньги, не вкладываясь вновь. Это похоже на распродажу каждый раз, когда промоутеры устраивают какое-то мероприятие. «Давайте возьмём как можно больше денег и сбежим». А Турки на самом деле реинвестирует в спорт, и мне это интересно».

Стоит ли говорить, что последние семь лет Уайт, говоря о боксе, упоминал именно единую лигу? Ничего удивительного нет, это проверенная модель, которая вполне успешно работает в UFC. И почти наверняка решение Уайта всё же зайти в бокс напрямую связано с планами Турки Аль аш-Шейха. Огромные деньги, которые может инвестировать Саудовская Аравия, и умение Уайта выжимать максимум из такого бизнеса могут дать очень сильную связку, которая больно ударит по текущему порядку в мировом боксе.

С этой точки зрения затея Даны совсем не утопия, а наоборот. К тому же у UFC и шейхов теперь есть успешный опыт сотрудничества. Недавний UFC 306, как и было обещано, сопровождался действительно грандиозным шоу. Это отчасти можно назвать работой связки Турки и Уайта.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Richard Pelham/Getty Images

На то, что у Даны и UFC может неплохо получиться и в боксе, намекает Рой Джонс-младший, который поставил ММА-промоушен в пример боксёрским промоутерам: «Когда идёшь на UFC, нельзя быть уверенным, что кто-то обязательно победит — так это у них устроено… Публика получает бои с обоюдными шансами, потому что они смотрят на бойцов, а не на послужные списки. Они понимают то, чего не понимают люди в боксе: поединки интересны столкновением стилей, а не послужными списками. В UFC думают в первую очередь о том, кем является боец и что он может предложить — большая ошибка, что в боксе это упускают из вида».

Также Джонс отметил, что в боксе интересна обычно только пара главных событий, а UFC формирует более равномерную и насыщенную программу. Зачастую так и есть. И очень может быть, что уже в ближайшее время Турки Аль аш-Шейх прекратит «подкармливать» других промоутеров и устроит революцию в мире бокса на пару с Даной Уайтом.

А самое главное, что мы, зрители, от этого только выиграем, потому что бокс избавится от очень многих негативных моментов и получит полноценный перезапуск. Первые «ласточки» в виде трансляций боксёрских турниров на UFC Fight Pass уже есть, а дальше Уайт и его команда начнут активно заходить в бокс. За этим как минимум будет интересно наблюдать.