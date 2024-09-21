«Ислам никогда не хотел делать операцию». Махачев пожертвовал любимым турниром ради мечты

Ислам Махачев – доминирующий чемпион UFC из России. Он продолжает побеждать, причём делает это в красивейшем стиле. Наш соотечественник досрочно финиширует одного оппонента за другим. Однако в последнее время от Махачева не было слышно новостей о предстоящих вызовах. Ислам ушёл в тень, даже не попал в кард любимого турнира в Абу-Даби. Казалось, что россиянин действительно получил тяжёлую травму, которая на длительный срок выбила его из колеи. Но внезапно с новостями выступил менеджер бойца – Али Абдель-Азиз. И сообщил, что обладатель титула уже готов к возвращению в октагон.

Абдель-Азиз рассказал, что Ислам уже приступил к тренировочному процессу. Но главное, он случайно или специально проболтался, что Махачев чувствовал себя не так плохо: «У Ислама всё хорошо. Он никогда не хотел делать операцию. Сейчас Ислам уже тренируется. Вероятно, в конце этого года — в начале следующего мы увидим Махачева в октагоне. Ислам будет драться с тем, кого ему даст UFC. Ислам всегда говорит: «Если ты чемпион, ты не выбираешь себе соперников. Какой вариант более вероятен — бой Ислама в декабре или в начале 2025 года? Без разницы. Декабрь, январь — когда UFC захочет. Ислам готов к возвращению».

Бой Ислама Махачева Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Очень любопытно читать слова Абдель-Азиза на фоне того, что совсем недавно говорил сам Ислам. По полемике россиянина было заметно, что он намерен оттягивать возвращение в октагон: «Сделали МРТ недавно. И подтвердили, что есть частичный разрыв связок. Посмотрим… Если не смогу восстановить, может, даже придется оперировать. UFC 308? Под вопросом. Ещё не общались насчёт боя. Я сейчас делаю реабилитацию каждый день. Посмотрим, как будет рука. Очень хочу выступить до конца года. Мыслей, что не выступлю, не было. Но хочу подойти в форме, подготовиться — чтобы ничего не беспокоило. Перед последним боем тоже было очень много мелких травм, как-то накопилось всё — и хочу дать организму восстановиться. Но я тренируюсь, держу себя в форме — процентов 40-50. Посмотрим, что будет».

С чем же связано такое резкое изменение вектора? Есть ощущение, что с титульным поединком Белала Мухаммада и Леона Эдвардса. Ислам, что любопытно, должен был болеть против товарища. Он прекрасно понимал, что победа Белала перекроет дорогу ко второму поясу. Но Леон в итоге проиграл. И теперь речи о попытках завоевать второй чемпионский титул уже не идёт. В такой ситуации ждать больше нет никакого смысла. А сам Мухаммад уже объявил о желании провести свой объединительный поединок. Видимо, Исламу просто не оставили выбора – ему придётся драться именно в своём дивизионе. И, скорее всего, единственный вариант предстоящего соперника – Арман Царукян. Тот очень давно ждёт Махачева, нацелился на такой долгожданный и желанный реванш.

Ислам Махачев с чемпионским поясом Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Ислам очень хотел дотянуться до мечты – повесить на своё плечо второй чемпионский пояс. И для этого даже пожертвовал любимым турниром, не стал выступать в Абу-Даби. Но в итоге так и не получил такого желанного шанса. А теперь Махачева ждёт непростая защита титула. Но она совершенно точно станет праздником для фанатов. А всё потому, что поединок действительно интригует. Это единственный реально конкурентный вариант для Ислама в лёгком весе.