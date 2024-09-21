Исторический провал Джошуа. Эй Джей рано поверил в победу и поплатился

В ночь на 22 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой боксёрский турнир, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе, где сойдутся Даниэль Дюбуа, владеющий поясом IBF, и одна из самых больших звёзд в этом виде спорта Энтони Джошуа.

Эй Джей — любимец публики, именно благодаря его имени на турнире будут 96 тысяч болельщиков, что является рекордным показателем. И на это даже не влияет, что Джошуа уже почти три года не является чемпионом. И также это не влияет на котировки — Энтони большой фаворит, и фанаты сильно верят в его победу и возвращение чемпионского титула.

Однако напротив будет Даниэль Дюбуа — боксёр, который очень сильно спрогрессировал за последний год, здорово дышит, тяжело бьёт. Например, в начале лета британец погасил непобеждённого до этого Филипа Хрговича, которого пытались привести к бою с Александром Усиком. И теперь Дюбуа крайне серьёзно настроен на большой поединок с Джошуа. К тому же у Энтони есть печальный опыт встреч с бойцами, у которых есть мощь и в которых мало кто верит.

В июне 2019 года Эй Джей выходил на защиту трёх поясов против Энди Руиса. Причём это был первый вояж Энтони за пределы Великобритании, и сразу какой — «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Очевидно, что звезду привезли, чтобы раздуть до масштабов мировой суперзвезды. Изначально соперником должен был стать Джаррелл Миллер, но он завалил допинг-тест, и так шанс представился Энди Руису. В пухлого и маленького (относительно соперника) мексиканца, который внешне точно не был похож на какую-то угрозу для Джошуа, никто не верил — от болельщиков до букмекеров.

Начало боя тоже складывалось так, что не сулило ничего хорошего претенденту. Джошуа очень легко удерживал его на дистанции, делал всё, что хотел, а в третьем раунде отправил Руиса в нокдаун. Казалось бы, Энди пришёл конец и чемпион легко доведёт дело до конца, но началось что-то невообразимое. Руис поднялся и полетел отыгрываясь, а Джошуа забыл об осторожности и принял размены, уверовав в свою победу. В итоге через несколько секунд Энтони первый раз оказался в нокдауне, а в конце раунда чуть не вывалился за пределы ринга.

Бой Энди Руиса и Энтони Джошуа Фото: picture alliance via Getty Images

«Это был мой первый нокдаун. Не чувствовал себя особо потрясённым. Джошуа хорошо попал, но я принял удар как чемпион, встал и начал швырять бомбы», — вспоминал Руис. Энди уже не позволил звёздному чемпиону полноценно вернуться в бой, задавил его, а в седьмом раунде всё закончилось, потому что Эй Джей трижды падал в нокдаун, и после третьего британцу уже не позволили продолжать бой — слишком много урона он принял. Зато Руис был готов продолжить и заявлял, что мог бы нокаутировать Энтони ещё эффектнее.

Феноменальный апсет от человека, который, по словам фанатов, любит поесть больше, чем боксировать. Джошуа называл то поражение случайностью, обещал оторвать Руису голову в реванше, но, по сути, этот бой стал переломным для его карьеры. Причём всё изменилось не в лучшую сторону — Джошуа стал очень осторожным, очень избирательным, и даже победа в реванше была добыта в очень аккуратном стиле.

На самом деле довольно странно, что за последние полтора года Джошуа провёл четыре боя, и ни один из них не был титульным. Энтони всё это время будто восстанавливался психологически и теперь готов снова попробовать себя в боях чемпионского калибра. Опасный соперник, большие риски и обновлённый Джошуа. За этим как минимум интересно посмотреть. И у Дюбуа шансов на апсет точно не меньше, чем было у Руиса в своё время.