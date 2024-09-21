Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа, 21 сентября 2024, дата и время боя, кто фаворит, первое поражение Джошуа, Энди Руис

Исторический провал Джошуа. Эй Джей рано поверил в победу и поплатился
Яхья Гасанов
Превью боя Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
Аудио-версия:
Комментарии
Энди Руис устроил апсет десятилетия.

В ночь на 22 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой боксёрский турнир, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе, где сойдутся Даниэль Дюбуа, владеющий поясом IBF, и одна из самых больших звёзд в этом виде спорта Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Эй Джей — любимец публики, именно благодаря его имени на турнире будут 96 тысяч болельщиков, что является рекордным показателем. И на это даже не влияет, что Джошуа уже почти три года не является чемпионом. И также это не влияет на котировки — Энтони большой фаворит, и фанаты сильно верят в его победу и возвращение чемпионского титула.

Однако напротив будет Даниэль Дюбуа — боксёр, который очень сильно спрогрессировал за последний год, здорово дышит, тяжело бьёт. Например, в начале лета британец погасил непобеждённого до этого Филипа Хрговича, которого пытались привести к бою с Александром Усиком. И теперь Дюбуа крайне серьёзно настроен на большой поединок с Джошуа. К тому же у Энтони есть печальный опыт встреч с бойцами, у которых есть мощь и в которых мало кто верит.

Может ли Дюбуа отправить Эй Джея на пенсию?
«Я должен сломать его». Поражение от Дюбуа отправит Джошуа на пенсию
«Я должен сломать его». Поражение от Дюбуа отправит Джошуа на пенсию

В июне 2019 года Эй Джей выходил на защиту трёх поясов против Энди Руиса. Причём это был первый вояж Энтони за пределы Великобритании, и сразу какой — «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Очевидно, что звезду привезли, чтобы раздуть до масштабов мировой суперзвезды. Изначально соперником должен был стать Джаррелл Миллер, но он завалил допинг-тест, и так шанс представился Энди Руису. В пухлого и маленького (относительно соперника) мексиканца, который внешне точно не был похож на какую-то угрозу для Джошуа, никто не верил — от болельщиков до букмекеров.

Начало боя тоже складывалось так, что не сулило ничего хорошего претенденту. Джошуа очень легко удерживал его на дистанции, делал всё, что хотел, а в третьем раунде отправил Руиса в нокдаун. Казалось бы, Энди пришёл конец и чемпион легко доведёт дело до конца, но началось что-то невообразимое. Руис поднялся и полетел отыгрываясь, а Джошуа забыл об осторожности и принял размены, уверовав в свою победу. В итоге через несколько секунд Энтони первый раз оказался в нокдауне, а в конце раунда чуть не вывалился за пределы ринга.

Бой Энди Руиса и Энтони Джошуа

Бой Энди Руиса и Энтони Джошуа

Фото: picture alliance via Getty Images

«Это был мой первый нокдаун. Не чувствовал себя особо потрясённым. Джошуа хорошо попал, но я принял удар как чемпион, встал и начал швырять бомбы», — вспоминал Руис. Энди уже не позволил звёздному чемпиону полноценно вернуться в бой, задавил его, а в седьмом раунде всё закончилось, потому что Эй Джей трижды падал в нокдаун, и после третьего британцу уже не позволили продолжать бой — слишком много урона он принял. Зато Руис был готов продолжить и заявлял, что мог бы нокаутировать Энтони ещё эффектнее.

Феноменальный апсет от человека, который, по словам фанатов, любит поесть больше, чем боксировать. Джошуа называл то поражение случайностью, обещал оторвать Руису голову в реванше, но, по сути, этот бой стал переломным для его карьеры. Причём всё изменилось не в лучшую сторону — Джошуа стал очень осторожным, очень избирательным, и даже победа в реванше была добыта в очень аккуратном стиле.

На самом деле довольно странно, что за последние полтора года Джошуа провёл четыре боя, и ни один из них не был титульным. Энтони всё это время будто восстанавливался психологически и теперь готов снова попробовать себя в боях чемпионского калибра. Опасный соперник, большие риски и обновлённый Джошуа. За этим как минимум интересно посмотреть. И у Дюбуа шансов на апсет точно не меньше, чем было у Руиса в своё время.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android