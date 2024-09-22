Грандиозный апсет на «Уэмбли»! Дюбуа размазал Джошуа

В ночь на 22 сентября в Лондоне на «Уэмбли» состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в супертяжёлом весе между местной звездой Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, который также представляет Великобританию. Ради этого боя на арене собралось 96 тысяч болельщиков.

Для Дюбуа это была первая защита пояса IBF, который ещё несколько месяцев назад принадлежал Александру Усику. Чуть больше года назад Даниэль проиграл ему техническим нокаутом, но после этого одержал две убедительные победы. Сначала Дюбуа убрал с пути огромного Джаррелла Миллера, а потом разобрался с очень перспективным хорватом Филипом Хрговичем. Оба боксёра до встречи с Дюбуа в профессионалах не проигрывали.

Джошуа, к слову, тоже проигрывал Усику, причём дважды. И с тех пор Эй Джей, несмотря на статус суперзвезды, не появлялся в титульных поединках. Зато Энтони сколотил победную серию из четырёх боёв, последовательно разбив Джермейна Франклина, Роберта Хелениуса, Отто Валлина и Фрэнсиса Нганну. Последний и вовсе рухнул в страшный нокаут, что напомнило всем о силе в руках Джошуа. Тем не менее опасения перед возвращением Эй Джея в титульную гонку были. И бой с Дюбуа должен был дать ответы на многие вопросы.

Дюбуа начал с прессинга и провёл несколько опасных атак, заходя в размены после джебов. Джошуа выцеливал фирменную «двойку» и никуда не спешил, позволяя сопернику работать. В конце первого раунда Эй Джей, казалось бы, примерился и начал проваливать Даниэля, но под самый гонг пропустил мощнейший оверхенд в челюсть и присел — нокдаун! Дюбуа с первых секунд второго раунда рванул развивать успех и снова потряс Джошуа, однако тот искал спасения в клинче. А Даниэль мощно давил, вкладываясь в каждую атаку. И Энтони просто всё «съедал», не понимая, что этому противопоставить.

Только в третьем отрезке Эй Джей более-менее пришёл в себя, стал нащупывать джеб и пытался перехватить инициативу. Правда, каждый ответ Дюбуа таил страшную угрозу, и под самый гонг третьего раунда Джошуа снова пропустил, вдобавок подвернул ногу и опять оказался в нокдауне! И самый старт четвёртого раунда — Эй Джей опять падает. А затем ещё раз, и рефери показал жест, похожий на сигнал об окончании поединка, но это была лишь отмашка, что четвёртого нокдауна нет. И Джошуа просто в очередной раз спасся.

Бой Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

А пятый раунд стал концом. Причём Джошуа впервые за бой прилично попал — и Дюбуа закачался, попятился. Эй Джей полетел развивать успех, но напоролся на мощнейший правый хук и рухнул, после чего уже не поднялся!

Кошмарное выступление от Джошуа и грандиозный апсет! Мало кто верил в Дюбуа, но он сотворил небольшое чудо в ринге, просто размазав некогда элитного чемпиона.