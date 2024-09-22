Что это было? Разбираем чудовищное поражение Джошуа

В Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся масштабный вечер профессионального бокса. Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа проводил защиту пояса против экс-чемпиона мира по трём версиям Энтони Джошуа. И провёл её весьма успешно: в пятом раунде Динамит брутально нокаутировал Эй Джея, сотворив громкую сенсацию.

Несмотря на то что Дюбуа выходил на бой в качестве чемпиона, а Джошуа – в качестве претендента, фаворитом считался именно Эй Джей. Энтони после поражений от Александра Усика вышел на солидную победную серию, перезапустил карьеру, и многие считали, что Джошуа набрал лучшую форму. Плюсом к этому британец обрёл уверенность в собственных силах и в последних боях был максимально сфокусирован.

Ну а Дюбуа выходил на бой в новом качестве – в качестве чемпиона мира. Мощный британец в последнем бою выиграл у Филипа Хрговича и стал временным чемпионом мира, а позже Александр Усик «подарил» британцу полноценный пояс.

Интересно, что многие предрекали, что бой может закончиться в пользу Эй Джея уже в первых раундах, видимо, памятуя, как британец уничтожил Фрэнсиса Нганну.

«Если Джошуа активно начнёт бой и будет попадать справа… Дюбуа не выдержит его правый прямой, как он выдержал его в поединке с Хрговичем. Больше всего меня в этом бою беспокоит, разобралась ли команда Дюбуа с правым прямым. С Хрговичем он «съедал» удары справа», — сказал известный супертяж Диллиан Уайт в интервью на YouTube-канале iFL TV.

Удивительно, но произошло всё с точностью до наоборот. Дюбуа вышел на ринг максимально заряженным, с первых секунд попёр на Джошуа, а Энтони будто оказался к этому не готов. Эй Джей пятился, старался не застаиваться и выбрасывал джебы, но интересно, что Джошуа проигрывал сопернику в скорости. Казалось, что это одно из главных преимуществ Энтони, но его джебы часто приходились по воздуху, Дюбуа успевал на них реагировать: всего два джеба Эй Джея достигли цели в стартовом отрезке.

Пожалуй, точкой невозврата для Джошуа стал конец первого раунда. Энтони в очередной раз пытался уйти с линии атаки соперника на ногах, но Дюбуа поймал его на движении и попал мощнейшим оверхендом справа точно в челюсть. Это не был техничный удар, это была настоящая «колотушка» от Динамита, которая дошла до цели – и Джошуа «присел». Энтони поднялся, хоть и тяжело стоял на ногах, но за него сыграл гонг.

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа Фото: Mark Robinson/Getty Images

Как так вышло, что Джошуа не увидел столь амплитудный оверхенд от Дюбуа – загадка, но этот удар поставил крест на дальнейших перспективах Энтони в поединке. Да, Эй Джей, уходя в угол, показывал сопернику язык: мол, я в порядке. Но следующие три минуты Джошуа просто выживал. Динамит обрушивал на соперника мощнейшие хуки, много работал с ближней дистанции, много попадал, а главная задача Энтони была оставаться на ногах. Залетал и тот же оверхенд справа, и апперкоты – очень много напропускал Джошуа. Но выстоял.

К третьему раунду, казалось, Энтони пришёл в себя, вспомнил, что у него есть преимущество в габаритах и он умеет неплохо работать с дистанции. Эй Джей стал больше попадать джебом, несколько раз попытался даже зарядить фирменную двойку, но неудачно. В действиях Энтони не было уверенности, он боялся развивать собственные атаки и не понимал, что делать с прессингом Дюбуа. Тут нужно отметить хорошую работу от чемпиона: Даниэль демонстрировал отличную взрывную скорость и в стиле Майка Тайсона моментально сокращал дистанцию, и не просто сокращал её, а делал это с атаками. Причём Дюбуа совмещал эти наскоки с разными ударами, постоянно запутывая Энтони: то ловил его левым хуком, то заряжал оверхенд справа, то пробивал по корпусу – и Джошуа всё это «съедал».

В концовке третьего раунда Джошуа вновь побывал в нокдауне. Дюбуа провалил Энтони с его хуком, а в ответ выбросил апперкот и левый прямой – и Эй Джей «поплыл». Мощные добивающие боковые от Дюбуа заставили Энтони вновь вместе с гонгом оказаться на полу.

К началу четвёртого раунда Энтони получил колоссальный урон, поэтому, не успев восстановиться, рухнул от первого же бокового в начале отрезка – третий нокдаун. Следом Джошуа ещё раз оказался на полу, но рефери не отсчитал нокдаун, хотя мог. Эй Джей ответил мощным апперкотом – едва ли не первое отличное действие от бывшего чемпиона, которое заставило Дюбуа немного сбавить пыл.

В пятом раунде Джошуа ещё раз попал апперкотом, нащупав слабое место у Дюбуа, и бросился добивать, совершив главную ошибку. Два фирменных правых прямых Эй Джея зашли в цель, Даниэль начал пятиться к канатам, а Джошуа настолько поверил в свои силы, что забыл о защите, пропустил мощнейший правый боковой от Дюбуа – и рухнул на пол. Уже по падению было понятно, что это финальный аккорд – Энтони не продолжит бой.

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

После боя Джошуа попытался ответить о причинах поражения, отметив резкость и скорость соперника и признав свои ошибки. В целом это близко к правде. Энтони с самого начала поединка не понимал, как действовать с постоянными наскоками от Дюбуа. Даниэль сумел навязать Эй Джею свой бой, не дав тому работать с дистанции. Дюбуа постоянно прессинговал, заставлял соперника пятиться и играть по его правилам. И, конечно, тот самый оверхенд в концовке первого раунда перевернул весь план Джошуа. Когда пропускаешь такой удар, а потом несколько раундов пытаешься выжить под градом других серий – думать об атаке не приходится.

При этом Джошуа сумел нащупать слабое место Дюбуа, попав апперкотом и в четвёртом, и в пятом раундах. У Энтони был отличный шанс вернуться, но он опрометчиво полетел вперёд и наткнулся на встречный боковой. С учётом того, сколько Джошуа пропустил до этого, такой неожиданный мощный боковой вполне логично стал финальной точкой.

Дюбуа провёл отличный поединок, навязав свой стиль. А Джошуа так и не сумел проявить своих сильных качеств. Осторожность на старте первого раунда сыграла с ним злую шутку. Пока Энтони ещё мог работать первым номером, он должен был это делать. Но ни одной фирменной двойки в стартовом раунде от него так и не было, джебы летели по воздуху, а «велосипед», который он зачем-то включил уже на старте поединка, привёл к тому самому оверхенду, после которого бой пошёл не по его сценарию.