Джошуа выдал худшее выступление в карьере. Это начало заката Эй Джея

В ночь на 22 сентября почти 100 тысяч зрителей, собравшихся на лондонском «Уэмбли», увидели, как одного из их главных кумиров Энтони Джошуа безжалостно уничтожили: оформили три нокдауна и срубили наглухо. Такого с Эй Джеем не делал никто и никогда, но Даниэлю Дюбуа удалось сполна оправдать прозвище Динамит.

Это было действительно классное и мощное выступление от Дюбуа, он не испытывал никакого пиетета перед суперзвездой, не стушевался, впервые выступая перед многотысячной аудиторией, и просто смял Джошуа, заодно доказав всем критикам, что он настоящий чемпион мира. Перед пятым раундом Эдди Хирн, промоутер Энтони, просто смотрел в пустоту со стеклянными глазами, а британский комментатор говорил: «Эдди будто увидел призрака». Скорее всего, он видел призрак большой карьеры Джошуа, которая в те секунды разваливалась на части.

Есть много разговоров, что Эй Джею просто не повезло пропустить. Но на самом деле он показал катастрофическое выступление, худшее в его карьере. Джошуа, конечно, и раньше проигрывал, падал в нокдауны, однако на этот раз его деклассировали.

Причин может было множество. К примеру, излишняя самоуверенность. Когда бои андеркарда закончились, то в эфире сообщили, что Джошуа только-только прибыл на арену, а до этого находился в отеле. Дюбуа, к слову, прибыл на час раньше и спокойно затейпировался, подготовился, размялся. И даже во время боя после четырёх нокдаунов (засчитали только три) Джошуа заигрывал с публикой, подмигивал кому-то в ринг-сайде, причём делал это буквально за несколько секунд до того, как окончательно улёгся.

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Эту причину озвучил и Теренс Кроуфорд: «Дюбуа просто был сильнее. Он воспользовался уязвимостями, ошибками соперника и победил. Отличный бой. Мне показалось, что Джошуа был слишком самоуверенным. Даже в том эпизоде, когда он проиграл нокаутом. Он потряс Дюбуа и сразу же побежал добивать, позабыв о таких базовых вещах, как защита».

Второй момент — слабая психология. За это Джошуа «пинают» все, кому не лень, в последние годы. Кто-то утверждал, что Джошуа перезапустился и теперь это совершенно другой боксёр, который может справляться с тяжёлыми боями и тяжёлыми эпизодами по ходу поединков. Кто-то считал, что Эй Джей прежний и оппозиция в последних боях не позволяет утверждать, что Энтони изменился. Вторые оказались правы — у Джошуа есть абсолютно всё, чтобы быть элитным боксёром, кроме характера. Дюбуа с огромным запасом перебивал соперника в каждом раунде, и Энтони не мог вернуться в игру. Стало получаться, когда Даниэль взял паузу, но было это в пятом раунде, который не дошёл до гонга.

Эдди Хирн может сколько угодно говорить, что впереди у Джошуа есть и опция реванша с Даниэлем, и возможный бой с Тайсоном Фьюри. Безусловно, Эй Джей на любом бою будет собирать сумасшедшую кассу и бить рекорды по посещаемости, но минувшей ночью мы стали свидетелями начала заката карьеры Джошуа. Сможет ли он снова биться на чемпионском уровне? Готов ли он проводить бои только с условными Хелениусами и Нганну, у которых не будет серьёзных шансов на победу?

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов считает, что на высочайшем уровне Эй Джей уже не совсем дееспособен: «Завершать карьеру или нет — это дело Джошуа и его команды. Мы не можем знать всю мотивационную часть его выступлений. Если брать за мотивацию его чемпионские амбиции, то здесь шансы очень-очень низкие. Растут новые ребята, тоже крупные, бьющие, есть и нынешние боксёры. В ближайшие два-три года не думаю, что будут какие-то серьёзные изменения там. Поэтому думаю, что вряд ли Джошуа уже что-то покажет с точки зрения чемпионских амбиций».

Таковы жестокие реалии профессионального спорта. На место Джошуа пришёл Дюбуа. Это не любимец публики, не олимпийский чемпион, не надежда всей страны, но это сильный боксёр, который убрал с дороги Эй Джея, заставив его выглядеть беспомощно. Возможно, лучшим вариантом будет просто уйти, потому что в любом случае Энтони провёл прекрасную карьеру, но сам он говорит, что не намерен завершать карьеру.

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тем не менее с каждым годом он будет всё уязвимее и не сможет тягаться с молодым поколением. Тайсон Фьюри после боя философски высказался о возможном уходе Джошуа: «Ему решать. Если у него остались амбиции, то он вернётся. Он большой мальчик. Пускай сам принимает решение. Я думал, что в этом бою шансы 50/50. Дюбуа намного моложе. И это важно. А Эй Джею примерно столько же, как и мне. Знаете, возраст он ведь никого не щадит, верно? Говорю как есть».

Возраст никого не щадит, и мы увидели худшую версию Джошуа в истории. Теперь ему остаётся решить — уйти или остаться, чтобы бить середнячков и тешить своё эго. Как показывает история, уходить надо вовремя.