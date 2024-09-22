«Это бизнес». Второй бой Усика и Фьюри превратят в показуху ради денег?

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Тайсон Фьюри встретится в реванше с Александром Усиком. Первый бой получился очень ярким. Он оправдал ожидания всех фанатов профессионального бокса. Усик одержал победу раздельным решением. А Фьюри потребовал незамедлительный реванш. Поэтому уже в декабре парни встретятся вновь. Правда, многие ждут этого с большим опасением. Дело в том, что практически не возникает сомнений – организаторы заинтересованы в трилогии. А значит, результат второго боя может быть притянут за уши, специально подтасован.

Первым опасения относительно честности ответного поединка высказал чемпион лиги «Наше Дело» в тяжёлом весе Мурад Халидов: «Бой шёл туда-сюда. Раунд забирал один, следующий — другой. Я изначально думал, что бой по очкам заберёт Усик. Так оно и вышло, но Фьюри меня удивил. Он был намного лучше, чем в прошлом поединке (с Нганну) или в некоторых своих других поединках. Исход противостояния решил именно нокдаун. Посмотрите на судейские записки, если бы не этот нокдаун, то Усик бы проиграл. Остаётся интрига, предпосылки к реваншу. Бой был хорошим, Усик был больше заряжен на победу, но Тайсон Фьюри не сказал своего последнего слова. Думаю, реванш будет за Фьюри, потому что для нас всех готовится красивая трилогия».

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Ещё дальше в своих размышлениях зашёл российский боксёр Алексей Егоров. Он выразил уверенность, что хороший сценарий был даже у первого поединка. И прошёл бой ровно так, чтобы реванш собрал максимально серьёзную кассу: «Честно говоря, мне не понравился бой, я его даже до конца не досмотрел. Такое ощущение, что изначально продумывался реванш. А во втором поединке будут фигурировать ещё бо́льшие суммы в гонорарах, а для боксёров и их команд это очень неплохо».

Череду таких мыслей продолжил и российский тяжеловес Сергей Кузьмин. Он напомнил всем, что интерес организаторов может сыграть решающее значение: «Тайсон Фьюри начал за здравие, а закончил за упокой. Начал собранно, а потом начал кривляться, недисциплинированно выполнять установки угла. Это и привело к поражению. А Александр выполнил работу на 100%, передавил и выиграл. Чистая победа. Меньше нужно было кривляться. Если бы Тайсон вышел собранным, он бы выиграл. Ну и нужно быть полегче в весе. Он понял, что недоработал, и потребовал незамедлительный реванш. Будем надеяться, что он подготовится лучше. Всё реально в этой жизни. Возможно, что подтянут результат, чтобы собрать третью кассу. Это бизнес. Организаторы хотят заработать на этом».

Александр Усик и Тайсон Фьюри Фото: Mohammed Saad/Anadolu via Getty Images

Стоит признать, что профессиональный бокс действительно становится большим бизнесом. Особенно это касается, как бы ни звучало странно, высочайшего уровня. А всё потому, что там крутятся огромные контракты и гонорары. Поэтому результат каждого поединка может напрямую повлиять на прибыль промоутеров и организаторов. Всё чаще судейские решения попадают под огульную критику. Далеко не всегда вердикты являются однозначными. А в некоторых ситуациях рефери откровенно тянут молодых и перспективных бойцов, на которых в будущем планируется сделать серьёзнейшую ставку.

Один из самых свежих примеров такого решения – поражение Василия Ломаченко от Девина Хейни. Лома выглядел ничуть не хуже топового американца. Но при этом дело завершилось единогласным решением в пользу Хейни. А после этого большинство экспертов говорили, что Василий победил. И лишь из-за его возраста решение было принято в пользу более молодого и перспективного боксёра, на которого промоутеры делают большую ставку.

Поединок Усика и Фьюри – золотая жила. Первый бой уже собрал грандиозную кассу, принёс колоссальную прибыль. Кроме того, реванша ждут с большим нетерпением. И он будет разгоняться до невероятного уровня. Однако есть ощущение, что так быстро от этой истории организаторы не отстанут. Конечно, история знает примеры, когда противостояние переходило на уровень трилогии даже при счёте 2-0. Но складывается ощущение, что именно для этих парней очень важно, чтобы воцарилось равенство. Поэтому в реванше можно ждать очень спорного решения от судей.