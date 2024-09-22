Дюбуа — новая суперзвезда дивизиона. Разбираем, почему британец так хорош

Минувшей ночью в Лондоне состоялся вечер профессионального бокса. В главном событии турнира на переполненной арене стадиона «Уэмбли» Даниэль Дюбуа сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и остался полноценным чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе.

Даниэль выходил на поединок в качестве андердога. Всё-таки у Джошуа громкое имя – бывший чемпион мира по трём версиям и один из самых популярных и высокооплачиваемых супертяжей мира. Даниэль же доказал, что в ринге всё это не играет никакого значения: кто лучше готов к бою, у кого лучше план – тот и побеждает. Дюбуа заставил Джошуа играть по своим правилам, гонял Эй Джея по рингу на протяжении пяти раундов, трижды отправлял именитого соотечественника в нокдаун, а после оформил брутальный нокаут. Даниэль в этот вечер одержал не рядовую победу, а доказал всем, что он новая суперзвезда королевского дивизиона.

Много говорилось о том, что за пределами большой тройки (Фьюри, Усик и Джошуа) в супертяжёлом весе никого нет. Если кто-то и появляется на горизонте, обязательно в скором времени терпит поражение и пропадает с радаров. Казалось, что с Дюбуа будет та же история после поражения от Александра Усика, но Даниэль никуда не пропал. В конце прошлого года он нанёс первое поражение крепкому и мощному Джарреллу Миллеру, а в июне этого года разобрался с Филипом Хрговичем, которого считали главным претендентом на то, чтобы приблизиться к большой тройке.

В итоге Дюбуа стал временным чемпионом мира, после этого Александр Усик подарил ему полноценный пояс, а теперь Даниэль провёл уверенную защиту, да не против кого-нибудь, а против самого Энтони Джошуа.

Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Дюбуа всего 27 лет. По меркам супертяжёлого веса он совсем ещё юн, но при этом уже успел пройти множество проверок, в том числе боями с Усиком и Джошуа. Главное качество Дюбуа, которое сразу же бросается в глаза – это физическая мощь. Даниэль не зря носит прозвище Динамит: из 22 победных поединков 21 он завершил досрочно – лишь Кевин Джонсон дошёл с британцем до судейского решения. Даниэль напоминает боксёров старой школы, коренастых боксёров-нокаутёров, от ударов которых соперники приходили в ужас.

Дюбуа, несмотря на внушительные габариты, довольно резкий и взрывной боксёр. Отлично он это продемонстрировал в бою с Джошуа, когда спокойно раз за разом молниеносно прорывался на ближнюю дистанцию. В этот вечер Даниэль очень напоминал Майка Тайсона: он не обращал внимания на джебы соперника, постоянно оказывал давление, прессинговал Энтони и сокращал расстояние.

Даниэль не самый техничный боксёр дивизиона. Порой его удары непредсказуемы, как, например, тот же оверхенд в конце первого раунда, который предрешил дальнейшую судьбу поединка – он больше напоминал удар из смешанных единоборств. В арсенале Дюбуа есть отличные мощные хуки, которыми он активно действует на ближней дистанции – Джошуа «накормил» он ими сполна. При этом Даниэль не односторонний боец: например, все три нокдауна в бою с Джошуа были оформлены разными комбинациями и ударами. В первом случае это был мощный оверхенд из-за головы по ходу движения Эй Джея, во втором Дюбуа отлично провалил соперника, выбросил комбинацию правый апперкот – левый прямой и добил хуками, в третьем и вовсе срубил Энтони одиночным боковым. Так что при всей угловатости Дюбуа на первый взгляд Даниэль не так прост, как кажется.

Нус и про корпус Дюбуа тоже не забывает. Несколько раз по ходу поединка с Джошуа у Даниэля проходили отличные удары в печень, а Александр Усик, находившийся в зале, наверняка вспомнил тот самый обсуждаемый удар в бою с Дюбуа, когда Даниэль едва не одержал самую сенсационную победу в карьере.

Дюбуа неплох в движении, хорош в прессинге и напоре, что в итоге оказало итоговое влияние на результат поединка с Джошуа. К этому добавляется неплохая функциональная подготовка, опять же, с учётом габаритов британца. Он сумел переломить ход поединка с Хрговичем, добавив именно во второй половине боя, а в бою с Джошуа Даниэль был активен на протяжении пяти раундов, ничего не давая сделать именитому соотечественнику. Физическая мощь, нокаутирующий удар, взрывная скорость, хорошая функциональная подготовка и «режим танка» делают Дюбуа по-настоящему устрашающим тяжеловесом.

У Дюбуа, пожалуй, есть все шансы стать новой суперзвездой королевского дивизиона. Усик и Фьюри проведут реванш, после чего будет или трилогия, или пенсия для обоих – вряд ли кто-то из них захочет рисковать в бою с Дюбуа, особенно Александр, который ещё помнит тот самый пятый раунд их первого противостояния. Тайсону был интересен бой с Джошуа, но теперь уже вряд ли мы этот поединок увидим. А после ухода Фьюри и Усика Даниэль останется главной звездой королевского дивизиона и может сесть на трон на очень долгий срок – Дюбуа, напомним, всего 27 лет.

Кажется, вчера вечером на «Уэмбли» потухла одна английская звезда бокса и зажглась другая – символично, что смена поколений произошла в очном поединке двух лучших на данный момент британских тяжеловесов.