UFC Paris: Имавов в шаге от претендентского боя, возвращение Железняковой. LIVE

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера станет поединок двух топовых легковесов — Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.

В соглавном событии турнира уроженец Дагестана Нассурдин Имавов попытается защитить своё место в топ-5 среднего веса. Его соперником станет опасный Брендан Аллен, вышедший на серию из семи побед.

Кроме того, для российских болельщиков будет интересен поединок Дарьи Железняковой. Россиянка лишь в марте дебютировала в UFC с трудной победы, а теперь постарается развить успех в бою с аргентинкой Айлин Перес, которая входит в топ-15 своего дивизиона.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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