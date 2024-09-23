UFC Paris: Имавов в шаге от претендентского боя, возвращение Железняковой. LIVE

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера станет поединок двух топовых легковесов — Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.
В соглавном событии турнира уроженец Дагестана Нассурдин Имавов попытается защитить своё место в топ-5 среднего веса. Его соперником станет опасный Брендан Аллен, вышедший на серию из семи побед.
Кроме того, для российских болельщиков будет интересен поединок Дарьи Железняковой. Россиянка лишь в марте дебютировала в UFC с трудной победы, а теперь постарается развить успех в бою с аргентинкой Айлин Перес, которая входит в топ-15 своего дивизиона.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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💪🏽 Бенуа Сен-Дени совсем недавно метил в титульные бои, но проиграл
Француз очень ярко себя проявлял в UFC, попал в топ-15 и получил возможность перепрыгнуть весь рейтинг, встретившись с Дастином Порье. В случае победы Сен-Дени вполне мог стать претендентом на титул, но опытный американец разобрал Бенуа и нокаутировал во втором раунде. Теперь Сен-Дени пойдёт к титулу длинным путём и первый шаг — бой с Ренато Мойкано. Дебютный мейн-ивент для француза в UFC.
Где смотреть турнир UFC Paris
Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🔫 Нассурдин Имавов летом ворвался в топ-5 своего дивизиона
Французский дагестанец с прозвищем Русский снайпер в июне получил возможность встретиться с Джаредом Каннонье и использовал свой шанс. Имавов перебил экс-претендента на титул и победил техническим нокаутом.
Дата и время турнира UFC Paris
Турнир UFC в Париже пройдёт 28 сентября. Начало предварительного карда — 19:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 22:00.
🇷🇺 В марте Железнякова успешно дебютировала в UFC
Дебют Дарьи откладывался из-за проблем с визой, но в итоге всё разрешилось и она встретилась с неуступчивой Монтсеррат Рендон. В итоге бой дошёл до решения судей, которые отдали Железняковой победу.
Полный кард турнира UFC Paris
Основной кард:
Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени;
Нассурдин Имавов — Брендан Аллен;
Уильям Гомис — Жоандерсон Брито;
Кевин Джуссет — Брайан Баттл;
Морган Шарье — Габриэль Миранда;
Фарес Зиам — Мэтт Фревола.
Предварительный кард:
Умар Си — Та Вон Чун;
Ион Куцелаба — Иван Эрслан;
Людовит Клейн — Рузвельт Робертс;
Тейлор Лапилус — Винс Моралес;
Айлин Перес — Дарья Железнякова;
Даниэль Барес — Виктор Альтамирано;
Жаклин Кавальканти — Нора Корнолле;
Боладжи Оки — Крис Данкан.