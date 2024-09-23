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UFC в Париже, Имавов — Аллен, Железнякова — Перес, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, полный кард, Бенуа Сен-Дени

UFC Paris: Имавов в шаге от претендентского боя, возвращение Железняковой. LIVE
Яхья Гасанов
UFC в Париже, Имавов — Аллен, Железнякова — Перес
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А возглавит турнир французская звезда Бенуа Сен-Дени.

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера станет поединок двух топовых легковесов — Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Ренато Карнейро — Бенуа Сен-Дени
29 сентября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Ренато Карнейро
Не началось
Бенуа Сен-Дени

В соглавном событии турнира уроженец Дагестана Нассурдин Имавов попытается защитить своё место в топ-5 среднего веса. Его соперником станет опасный Брендан Аллен, вышедший на серию из семи побед.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Брендан Аллен — Нассурдин Имавов
29 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Брендан Аллен
Не началось
Нассурдин Имавов

Кроме того, для российских болельщиков будет интересен поединок Дарьи Железняковой. Россиянка лишь в марте дебютировала в UFC с трудной победы, а теперь постарается развить успех в бою с аргентинкой Айлин Перес, которая входит в топ-15 своего дивизиона.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Айлин Перес — Дарья Железнякова
28 сентября 2024, суббота. 19:25 МСК
Айлин Перес
Не началось
Дарья Железнякова

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Железнякова сумела успешно дебютировать в UFC:
Россиянка дебютировала в UFC с победы. Железнякова смогла убедить судей
Россиянка дебютировала в UFC с победы. Железнякова смогла убедить судей

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Где смотреть турнир UFC Paris Дата и время турнира UFC Paris Полный кард турнира UFC Paris
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Бенуа Сен-Дени совсем недавно метил в титульные бои, но проиграл

Француз очень ярко себя проявлял в UFC, попал в топ-15 и получил возможность перепрыгнуть весь рейтинг, встретившись с Дастином Порье. В случае победы Сен-Дени вполне мог стать претендентом на титул, но опытный американец разобрал Бенуа и нокаутировал во втором раунде. Теперь Сен-Дени пойдёт к титулу длинным путём и первый шаг — бой с Ренато Мойкано. Дебютный мейн-ивент для француза в UFC.

12:04 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Paris

Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:03 Яхья Гасанов

🔫 Нассурдин Имавов летом ворвался в топ-5 своего дивизиона

Французский дагестанец с прозвищем Русский снайпер в июне получил возможность встретиться с Джаредом Каннонье и использовал свой шанс. Имавов перебил экс-претендента на титул и победил техническим нокаутом.

12:03 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC Paris

Турнир UFC в Париже пройдёт 28 сентября. Начало предварительного карда — 19:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 22:00.

12:03 Яхья Гасанов

🇷🇺 В марте Железнякова успешно дебютировала в UFC

Дебют Дарьи откладывался из-за проблем с визой, но в итоге всё разрешилось и она встретилась с неуступчивой Монтсеррат Рендон. В итоге бой дошёл до решения судей, которые отдали Железняковой победу.

12:02 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Paris

Основной кард:

Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени;
Нассурдин Имавов — Брендан Аллен;
Уильям Гомис — Жоандерсон Брито;
Кевин Джуссет — Брайан Баттл;
Морган Шарье — Габриэль Миранда;
Фарес Зиам — Мэтт Фревола.

Предварительный кард:

Умар Си — Та Вон Чун;
Ион Куцелаба — Иван Эрслан;
Людовит Клейн — Рузвельт Робертс;
Тейлор Лапилус — Винс Моралес;
Айлин Перес — Дарья Железнякова;
Даниэль Барес — Виктор Альтамирано;
Жаклин Кавальканти — Нора Корнолле;
Боладжи Оки — Крис Данкан.

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