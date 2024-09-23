Наши в Нью-Йорке. Новый тренд UFC — сводить россиян друг с другом

За последние несколько месяцев в UFC наметился новый тренд — сводить между собой российских бойцов или хотя бы спортсменов с постсоветского пространства. В июне в октагоне встретились Александр Волков и Сергей Павлович, и тот поединок сопровождался долгими обсуждениями, насколько правильно сводить россиян друг с другом.

В итоге победил Волков, всё закончилось конфликтом, но цель UFC была выполнена — два российских бойца определили того, кто получит претендентский бой. Никаких заговоров, это просто бизнес, и промоушен заодно показывает, что не стоит им ставить какие-то условия. Потом на UFC 308 между собой свели Шарабутдина Магомедова и Армена Петросяна. И тренер Армена Расул Магомедалиев объяснил такой матчап: «Петросян сразу дал согласие на этот бой, просто Шара не хотел проводить такой поединок. Но, как я понял, Мик Мэйнард сказал, что нужно подраться, и всё, вопросов не осталось».

Точно так же было с боем Ринат Фахретдинов — Нурсултон Рузибоев. Поединок тоже пройдёт на UFC 308, и Ринат говорил, что не очень хочет биться с этим соперником: «Знайте, что и я, и Нурсултон были против этого боя. Он никому не выгоден. Скажу так: мы сделали всё возможное, чтобы этого боя не было. Но мы всего лишь бойцы, последнее слово всегда за руководством лиги. Поэтому камнями закидывать нас не стоит, обстоятельства сложились так. Лига решила за нас».

Теперь пришла очередь Никиты Крылова и Азамата Мурзаканова. Их тоже свели между собой, и этот бой попал в престижный кард UFC 309 в Нью-Йорке, который возглавит Джон Джонс.

Никита Крылов — Азамат Мурзаканов Фото: Из соцсетей UFC Eurasia

С точки зрения рейтингов это вполне логичный бой. Крылов занимает седьмое место и последние полтора года пропустил из-за неприятной травмы плеча, то есть сейчас его положение не позволяет претендовать на какой-либо поединок с соперником из топ-5, даже несмотря на серию из трёх побед. У бойцов выше него либо есть бои, либо они травмированы, либо Никита с ними уже бился не так давно.

А Азамат Мурзаканов совсем недавно вернулся после простоя в 16 месяцев и нокаутировал Алонзо Менифилда. После яркой победы непобеждённый россиянин разразился речью, вызвав на бой топов дивизиона: «Я долго отсутствовал. Не выступал больше года и хочу обратиться к лиге. 14-0 никого не смущает в моём дивизионе? Пусть кто-то из топ-5 попробует отобрать у меня «ноль». Я ещё хотел бы сказать, что мне не нравится, когда меня ставят в прелимах. У меня 4-0 в UFC».

После победы над Менифилдом Азамат поднялся на 11-е место, и бой с седьмым номером — прекрасная возможность для Мурзаканова. В UFC он выступает два года и накопил четыре победы, три из которых досрочные. Профессионал не особо разговорчив, но показывает яркие выступления, такое в промоушене любят и, скорее всего, хотят убить двух зайцев сразу — отодвинуть одного из россиян от гонки за званием претендента, потому что там и без того есть Магомед Анкалаев, и заодно проверить Мурзаканова на околотоповом уровне.

Свой шанс Азамат действительно заслужил. Помимо качественных выступлений в UFC, он здорово себя проявил и до переезда в главный ММА-промоушен мира. У Мурзаканова лишь три боя в карьере дошли до решений, а ещё у него был необычный опыт — он провёл два поединка за вечер. В любителях это нормальная история, а на профессиональном уровне встречается крайне редко. Это было под эгидой Brave CF в 2019 году в рамках Гран-при в открытой весовой категории. Сначала Мурзаканов там прошёл единогласным решением Гуто Иносенте, а в финале нокаутировал Мохаммада Фахреддина в первом раунде.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Теперь у россиянина есть возможность подобраться к топ-5, и самое главное — Азамат старается выступать часто, что тоже ценят в промоушене. Сейчас непонятно, в каком состоянии Никита Крылов. Это очень сильный боец, однако долгий простой и тяжёлая травма могут вывести Шахтёра из чемпионской гонки. Но если он уже в полном порядке, то это будет тяжёлый бой для Мурзаканова.

Нет ничего плохого в том, что российские бойцы бьются между собой. Это спорт, пускай и с элементами шоу, они пришли соревноваться и выяснять, кто лучше. К тому же, как правило, российские бойцы не очень медийные, их тяжело продвигать, и в таких ситуациях UFC проще убрать одного молчаливого парня из гонки за титул. Поэтому бой Мурзаканова и Крылова очень важен. При этом не исключено, что проигравший в этом поединке быстро набьёт новую победную серию и вернётся в гонку. А болельщикам в любом случае будет интересно понаблюдать за этим.