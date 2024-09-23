«Нет опции реванша». Пути Бивола и Бетербиева после боя разойдутся?

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

К этому поединку Дмитрий и Артур шли очень давно. Бивол владеет поясом WBA с 2017 года, Бетербиев в том же году завоевал титул чемпиона IBF, после чего объединил ещё два пояса. Каждый из них мечтает о титуле абсолютного чемпиона, но организовать объединительный поединок долгое время не могли. Пока в профессиональный бокс не пришли саудовские шейхи. Они быстро усадили стороны за стол переговоров и назначили бой на 1 июня, правда, из-за серьёзной травмы Артура поединок перенесли на осень. Если не случится каких-то новых форс-мажоров, то уже скоро полутяжёлый дивизион получит нового абсолютного чемпиона.

Помимо Бивола и Бетербиева, в карде турнира в Саудовской Аравии должны были встретиться звёздные Шакур Стивенсон и Джо Кордина, но Стивенсон снялся с боя из-за травмы кисти.

Полный кард турнира:

Артур Бетербиев (20-0, 20 KO), Россия — Дмитрий Бивол (23-0, 12 KO), Россия;

Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO), Великобритания – Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO), Польша;

Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO), Великобритания – Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO), Великобритания;

Джей Опетайя (25-0, 19 KO), Австралия – Джек Масси (22-2, 12 KO), Великобритания;

Бен Уиттакер (8-0, 5 KO), Великобритания – Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO), Великобритания;

Скай Николсон (11-0, 1 KO), Австралия – Рэйвен Чепмен (9-0, 2 KO), Великобритания;

Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) – Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO), Колумбия.

Интересно, что столь солидный поединок между Биволом и Бетербиевым будет без продолжения. Во всяком случае, в контракте нет пункта о реванше.

«Опция реванша? Нет, у нас нет этой опции. Честно говоря, я не думаю о реванше. Все мои мысли только о предстоящем поединке», — сказал Бивол в выпуске на YouTube-канале Boxing Social.

Это действительно интересно, ведь когда речь идёт о столь громком бое, то боксёры стараются перестраховаться и включить опцию реванша в контракт. Во-первых, это страховка на случай поражения – можно всё исправить во втором поединке. Во-вторых, речь идёт о колоссальных гонорарах, которые можно получить и в реванше.

Но, кажется, история Бивола и Бетербиева – это про спортивную составляющую. Оба горят желанием зайти в ринг и в конкретном поединке выяснить, кто из них лучше, не откладывая ничего на реванш. Так что, если не произойдёт никаких спорных судейских решений или скандалов, вероятно, дороги Бивола и Бетербиева на этом разойдутся.

Что же дальше? Дмитрию всего 33 года, по боксёрским меркам на пенсию ему ещё рано, поэтому нет сомнений в том, что Бивол продолжит карьеру. Тем более что варианты у него есть, причём варианты солидные. В первую очередь речь идёт о Сауле Альваресе, который нет-нет да напоминает о себе и о желании взять реванш у Дмитрия.

«Да, моё возвращение в полутяжёлый вес возможно. И единственный бой, ради которого я ещё раз поднялся бы в 79,4 кг — реванш с Биволом. Но для этого ему самому необходимо стать абсолютным чемпионом по итогам боя против Бетербиева», — заявил Канело в эфире Pound 4 Pound.

Поединок с Канело, кстати, может пройти и на территории Альвареса – Бивол тоже неоднократно говорил, что готов спуститься во второй средний вес и претендовать на титулы мексиканца.

Сауль Альварес Фото: Getty Images

Помимо Сауля, у Дмитрия будет вариант с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом. Тот не дождался поединка с Канело, дважды защитил титул временного чемпиона и перебрался в дивизион к Биволу и Бетербиеву. В новом весе, кстати, Дэвид уже тоже успел стать временным чемпионом мира, так что он явный претендент на поединок с кем-то из противостояния Дмитрия и Артура.

В отличие от Бивола, Бетербиеву в январе уже будет 40 лет. Кажется, что для него поединок с Биволом, особенно если Артур завершит его в свою пользу, может стать красивой точкой долгой и идеальной карьеры – Бетербиев может уйти на пенсию в статусе непобеждённого абсолютного чемпиона мира. Красиво, согласитесь? Однако Артур пока не думает о завершении карьеры: он сфокусирован на предстоящем поединке, а также задумывается о смене весовой категории.

«Для моей категории звание абсолютного чемпиона — главная цель. Посмотрим, что произойдёт потом. Вызовы могут быть и в других дивизионах. В дивизионе выше… Сейчас я не сосредоточен на этом», — сказал Бетербиев в интервью Queensberry Promotions.

Переход Бетербиева в крузервейт – тоже интересный вариант. Артур имеет приличные габариты и довольно большой для полутяжёлого веса, так что в крузервейте он точно не затеряется, особенно с его нокаутирующей мощью. А там есть, допустим, Джей Опетайя, который также является мощным нокаутёром, бой с которым у Бетербиева мог бы получиться ярким. Да и других достойных боксёров полно – новый дивизион, новые вызовы. Тем более что в крузервейте ниже скорости, что для не молодеющего Артура будет преимуществом.

Вариантов что у Бивола, что у Бетербиева, помимо очного противостояния, достаточно много. Возможно, дороги российских чемпионов после боя разойдутся, но всё же реванш, хоть его и нет в контракте, откидывать не стоит: кто знает, как закончится их первый поединок?