Время перемен. Старым звёздам королевского веса пора на покой

В минувшие выходные молодой британский тяжеловес Даниэль Дюбуа просто уничтожил в ринге суперзвёздного Энтони Джошуа, которого смело можно называть лицом королевского веса. Даже без поясов Эй Джей собирал полные стадионы и по всем показателям превосходил Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

Такое кошмарное поражение Джошуа стало сигналом не только для него самого, но и для всей элиты тяжёлого веса — пришло время потихоньку собираться на покой. О возможном уходе Эй Джея заговорили сразу после того, как его деклассировал Дюбуа. Сам Джошуа, конечно, заявил, что он воин и никуда не собирается. Однако, как сказал Тайсон Фьюри, возраст никого не щадит.

Совсем недавно Фьюри, Джошуа и примкнувший к ним страшный нокаутёр Деонтей Уайлдер, считались безусловной элитой и верхушкой королевского дивизиона. С натяжкой сюда же можно отнести Дерека Чисору.

Вся эта компания сменила предыдущее поколение и практически ни один большой бой с участием тяжей не обходился без хотя бы одного из них. Чуть позже к ним добавился Александр Усик, пришедший в статусе абсолютного чемпиона мира и быстро лишивший Джошуа поясов.

Однако время пролетело быстро, и звёздам пора сходить со сцены. Показательно, что это сопровождается ужасными боями в их исполнении. Деонтей Уайлдер отвратительно выступил с Джозефом Паркером, не показав вообще ничего, а потом был безжалостно нокаутирован китайцем Чжан Чжилэем. Перспективы Бронзового бомбардировщика не просто туманные, их вообще не проглядывается. Боец, как правило, хорош настолько, насколько хорош его последний бой. Если следовать этому, то Уайлдер уже, к сожалению, упавшая звезда. И ему не стоит больше драться:

Что касается Джошуа, то у него положение менее критичное. В отличие от Деонтея, у него есть техника, понимание бокса и другие элементы, которые боксёры получают в спортивных школах. Есть ли у Энтони шансы взять реванш у Дюбуа? Он может попытаться сделать что-то наподобие второго боя с Энди Руисом — безопасно перестрелять с дистанции. Но Эй Джею не стоит биться с молодым поколением, иначе есть риск угодить на долгое лечение. Никому это не нужно. Можно свести Энтони с тем же Уайлдером, устроить прощальную гастроль обоим, чтобы под овации боксеры ушли, они это заслужили.

«Каждый раз, когда Эй Джей выходит в ринг, Эдди Хирн зарабатывает огромные деньги. В команде Эй Джея есть люди, которые зарабатывают огромные деньги каждый раз, когда он дерётся. Я не знаю, в каком он физическом состоянии. Никогда не видел его МРТ. Уверен, найдутся люди, которые скажут, что с его МРТ полный порядок. Но я был бы рад, если бы он сделал полный неврологический скрининг с кем-то вроде Маргарет Гудман. Я действительно был обеспокоен, увидев, как он отреагировал на первый сильный удар, пропущенный от Дюбуа. Я могу просто смотреть и съёживаться каждый раз, когда вижу, как Энтони Джошуа получает удар в голову. Джошуа, который поднялся с канваса, чтобы победить Владимира Кличко, больше не существует», — грустно констатировал известный обозреватель Томас Хаузер, и с ним хочется согласиться.

Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Тайсон Фьюри продержался на вершине долгое время, успел прилично пошуметь и заработать. Но его уходы и возвращения говорят в том числе о недостатке мотивации. Вспомните последние бои Цыганского короля после очередного камбэка — сначала завершение никому не нужной трилогии с Чисорой, которую Фьюри старался преподнести как историческое событие, потом — кошмар с Фрэнсисом Нганну. Там Тайсон победил, но, по мнению болельщиков, опозорил бокс. Ну и поражение от Александра Усика. Фьюри нужны денежные бои и больше ничего — реванш с Усиком под эту категорию подходит, а бой с Дюбуа, даже если на кону будет абсолютное чемпионство, — нет. И весьма сомнительно, что это вообще нужно Цыганскому королю.

Со стороны кажется, что Фьюри и Усику нужны только они сами. То есть проведут реванш, возможно, устроят трилогию и пойдут на покой. Один будут гулять по барам и прожигать честно заработанные деньги, другой уйдёт в политику.

«Не думаю, что Усик будет давать какие-то шансы Дюбуа на второй бой, на реванш. Сейчас Усику нужно пройти Фьюри, а потом, будет ли он дальше боксировать, тоже большой вопрос. И Фьюри, и Усик — достаточно возрастные боксёры. Да, могут быть большие финансы, но опять-таки вопрос, насколько это будет большой мотивацией для него. Тут много аспектов, однако я не особо верю во второй бой Усик — Дюбуа. Тем более мы знаем и про политические амбиции Александра. И для него с учётом этого очень важно уйти непобеждённым», — так, к примеру, считает глава тренерского штаба сборной России Эдуард Кравцов.

Всем им осталось недолго радовать публику своими боями. Новое поколение не только выросло, но и уже даже дышит в спину. Даниэль Дюбуа, Мартин Баколе, Агит Кабайел займут места старых звёзд, возможно, какую-то конкуренцию им составят Джаррелл Миллер и Джозеф Паркер. Сейчас это не звёздные имена, да и не обойдут они по статусу Джошуа, Фьюри и Уайлдера, однако смена поколений в спорте — обычное явление, без этого никуда. Вот и в королевском весе наступило время больших перемен.