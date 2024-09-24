Пощёчины опаснее бокса. Врачи бьют тревогу — новый спорт нужно запретить

Лиги по пощёчинам – новое слово в мире единоборств. Молодой спорт пытается закрепиться в этом статусе. Особенно серьёзный толчок дало то, что за дело взялся сам Дана Уайт. Гениальный бизнесмен в мире MMA вышел на новый рынок, сразу громко заявил о себе. Правда, детище президента UFC – далеко не безобидное. Нужно понимать, что пощёчины являются специфическим занятием. Огромные парни с остервенением лупят друг другу по лицу, по голове. Никакой защиты не предусмотрено, разве что страхующие люди, которые всегда готовы поймать падающего спортсмена. Но прямые удары совершенно точно не могут проходить бесследно.

Вопрос об опасности пощёчин поднимается уже не в первый раз. Противники этого занятия указывают на абстрактную опасность. Но давно назревала необходимость более глубокого изучения таких соревнований. Издание JAMA Surgery опубликовало масштабное исследование, которое проводилось топовыми специалистами в области нейрохирургии из Питтсбургского университета. Они взяли за основу 300 пощёчин, а также проанализировали детально те изменения, которые происходят в головном мозге. Отсматривали малейшие изменения, а также глобальные моменты. Например, критической точкой считалась потеря сознания.

Медицинское сообщество на протяжении долгого времени высказывает сомнения относительно реальной возможности проведения турниров по пощёчинам. Конечно, можно говорить, что только в формате соревнований можно повысить безопасность бойцов. Во-первых, рядом находятся специальные «ловцы», которые препятствуют ударам головы о пол. Они, безусловно, не могут снизить тот вред, который получается от прямого удара. Но минимизировать дальнейшие негативные последствия всё-таки получается. Во-вторых, турниры проводятся исключительно при сопровождении квалифицированных врачей, которые в паузах между раундами проверяют состояние спортсменов. И они могут принять решение о необходимости досрочной остановки.

Соревнования по пощёчинам Фото: powerslap.com

Однако исследование нейрохирургов говорит об обратном. Самым частым симптомом у бойцов становится нарушенная координация движений. Она присутствует практически после каждого удара. Кроме того, замечается, что подняться сразу на ноги, если произошло падение, получается очень редко. Ещё одним пугающим симптомом является пустой и отсутствующий взгляд. Минимум один из признаков сотрясения мозга проявлялся у 44 из 56 бойцов, которые принимали участие в исследовании. Более того, в 20 случаях симптомы повторно проявлялись и после следующего удара.

Соревнования по пощёчинам Фото: powerslap.com

«У сотрясения могут быть разные клинические симптомы, но каждый такой случай чреват краткосрочной или долгосрочной нетрудоспособностью и негативными социально-экономическими последствиями», — сказано в сообщении специалистов, которым они сопроводили проведённое исследование. Они попытались конкретизировать, что основная проблема заключается даже не в моментальных негативных последствиях, которые всё-таки могут быть устранены медикаментозно. Речь о том, что на протяжении длительного времени получаемые удары имеют накопительный эффект. Фактически они являются бомбой замедленного действия. Долгосрочные последствия проявляются лишь потом. Но очень сильно сказываются на последующей жизни и здоровье спортсменов.

Последствия от пощёчин намного жёстче, чем от других видов единоборств. В первую очередь это связано с механикой ударов. В MMA или боксе можно защищаться. Это позволяет уменьшать реальный урон от каждой атаки, которую пропускает боец. Более того, там удары редко приходятся в одну и ту же точку с такой же периодичностью. А вот в пощёчинах зона поражения – намного меньше. Именно по этой причине такого сильного ущерба здоровью головы не наносится. Да и амуниция, так или иначе, дополнительно нацелена на обеспечение безопасности спортсменов. Перчатки не особенно безопасны с точки зрения сечек. Но силу ударов они всё-таки снижают, пусть и не очень сильно.

Складывается ощущение, что все проводимые исследования должны привести к однозначному исходу – закрытию лиг по пощёчинам. Слишком уж негативные последствия для здоровья они под собой несут. Конечно, можно говорить, что бойцы сами подписываются под такие риски. Но на это их может толкать необходимость. Пока многие эксперты расписываются в том, что пощёчины – «варварское занятие», которое не должно приравниваться к спорту. А их запрет может стать лишь делом времени.