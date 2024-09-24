«Новый Поветкин» покоряет США. Российского супертяжа ведёт тренер Фьюри

В США состоялся очередной вечер профессионального бокса. В карде турнира свой поединок провёл российский проспект-тяжеловес Алексей Дронов, который победил единогласным решением судей американца Лемира Райли.

Алексей – самый перспективный российский супертяж на сегодняшний день. Дронову всего 22 года, но за его плечами уже колоссальная любительская карьера. Алексей родился в Будëнновске, где начал заниматься боксом в 10 лет под руководством своего отца и тренера Алексея Дронова-старшего. Уже через пять лет Дронов стал показывать не просто высокие результаты, а блистать на международном уровне. В 2017 году он стал победителем первенства Европы среди кадетов, а в 2018-м выиграл и первенство Европы, и первенство мира среди молодёжи (до 18 лет), хотя на тот момент ему было только 16 лет, а также стал победителем юношеских Олимпийских игр.

На своём первом взрослом чемпионате России 18-летний Дронов боролся за путёвку на Олимпийские игры в Токио, но конкуренция в его дивизионе была очень серьёзной: даже Максим Бабанин, побеждавший в любителях самого Тайсона Фьюри, занял тогда только третье место. Дронов же прошёл первый круг, но затем в близком поединке уступил другому бронзовому призёру турнира – Владимиру Иванову.

Однако уже в следующем году Дронов добрался до пьедестала чемпионата России, а в 2022 году впервые завоевал золото национального чемпионата, что дало ему путёвку на чемпионат мира. Там он в первом же круге раздельным решением судей уступил бронзовому призёру Олимпиады Камшыбеку Кункабаеву, после чего принял решение перейти в профессионалы.

Профессиональную карьеру Дронов решил строить за океаном, и она развивается довольно стремительно. Дебют Алексея состоялся в Майами в марте 2024 года, 42 секунды ему хватило на то, чтобы нокаутировать американца Феникса Эрвина. Уже через месяц российский проспект вновь вышел в ринг и вновь добился досрочной победы: в шестом раунде Дронов финишировал Верселла Вебстера.

Параллельно с этим Дронов попробовал себя в новом американском шоу Team Combat League, в котором боксёрские поединки проходят стенка на стенку, как организованы командные соревнования, например, в дзюдо. Команды состоят из 24 спортсменов в шести весовых категориях, каждый из спортсменов проводит по одному раунду с оппонентом из противоположной команды, а очки за победу каждого суммируются. Побеждает та команда, которая наберёт больше очков и побед. Дронов представляет Miami Stealth, и в первом поединке проекта ему хватило одного раунда, чтобы принести ей досрочную победу.

Алексей Дронов Фото: minsport.ru

Такие поединки, конечно, не идут в профессиональный рекорд, зато дают возможность засветиться, чем, собственно, Дронов и воспользовался. В конце июня Алексей провёл свой третий поединок в профи, одержав победу решением судей над небитым американцем Калвином Барнеттом. Перспективный российский проспект своими выступлениями заинтересовал не кого-нибудь, а Шугара Хилла Стюарда – известного американского тренера, самым известным подопечным которого является Тайсон Фьюри.

Удивительно, но за полгода профессиональной карьеры Дронов от статуса дебютанта дошёл до статуса перспективного проспекта с рекордом 4-0, с которым захотел работать наставник Тайсона Фьюри – вряд ли такой шанс выпадает первому встречному. Алексею всего 22 года, что по меркам королевского дивизиона считается не просто юным возрастом, а даже, пожалуй, школьным. Но при этом Дронов уже успел окрепнуть в любительской карьере в России, где у него была колоссальная конкуренция в виде опытных и титулованных соперников, успел проявить себя на международном любительском уровне.

Алексей Дронов Фото: РИА Новости

В королевском дивизионе сейчас нет стабильного представительства России в топ-15 ведущих организаций. Алексей Дронов, которого уже окрестили «новым Поветкиным», вполне может занять место Александра и даже превзойти его достижения: у Алексея отличные физические данные (197 см – рост, около 115 кг – вес), хорошо поставленная техника за время любительской карьеры и нокаутирующая мощь. В 22 года на него обращает внимание тренер одного из лучших супертяжей мира – это ли не большой аванс? Осталось только этот аванс оправдать, особенно на фоне того, что в королевском дивизионе намечается смена поколений.