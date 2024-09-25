Нганну и деньги — не гарантия крутого турнира. PFL снова пытается переплюнуть UFC

Прошёл почти год с тех пор, как PFL выкупила Bellator и заявила о своих амбициях потягаться с UFC за звание главного промоушена мира. Уже скоро, 19 октября, пройдёт большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants, где состоится возвращение Фрэнсиса Нганну в ММА. Соперником Хищника станет огромный бразилец Ренан Феррейра.

Ожидания от ивента большие, PFL делает огромную ставку на него и конкретно на Нганну. Даже дату подобрали такую, чтобы не пересечься с большими турнирами UFC и попытаться завладеть вниманием аудитории. Уже ведётся усердная работа по раскрутке турнира: пресс-конференции с участием Джейка Пола, куча промороликов и анонсы на каждом шагу.

Основатель PFL Дон Дэвис замахивается очень серьезно: «Думаю, у нас будут самые интересные бои года и среди мужчин, и среди женщин. Я считаю, что этот турнир — самое крупное событие для ММА в 2024 году. UFC — более крупная компания, но мы проводим более масштабное мероприятие. Так что это большое событие. Наш показатель №1 — проведение ММА-боёв самого высокого качества для болельщиков по всему миру. Хотим показать, что можем давать продукт не хуже, а то и лучше, чем кто-либо другой.

Показатель №2 — хотим добиться хороших финансовых результатов. Стоимость этого боя астрономическая. Дана Уайт рассказывал о своём турнире в «Сфере» стоимостью в $ 20 млн, но у нас есть нечто большее. Наши бойцы зарабатывают больше, в этом карде будет больше громких боёв. Это будет дороже турнира в «Сфере».

Уайт и UFC действительно потратили очень серьёзные деньги, однако при этом закатили по-настоящему грандиозное шоу — то, чего не делал никто и никогда. Впечатления у всех болельщиков остались максимально положительными, но это всё же субъективная оценка. Фактическая оценка такова — UFC 306 стал самым кассовым турниром в истории промоушена и бои, которые критиковали до турнира, в итоге получились весьма хорошими. Перекрыть шоу такого масштаба PFL будет не просто сложно, а, скорее всего, невозможно, несмотря на наличие Нганну.

Можно было бы собрать под Фрэнсиса мощный кард и взять этим, однако сейчас на официальном сайте PFL на Battle of the Giants есть всего четыре поединка. Помимо Нганну — Феррейра, это противостояние Крис Сайборг и Лариссы Пачеко, титульный бой Джонни Эблина с Фабианом Эдвардсом и бой Эй Джея Макки с Полом Хьюзом, где может определиться следующий соперник Усмана Нурмагомедова. И пока всё, а до турнира осталось чуть больше трёх недель. Тогда на что пойдут грандиозные траты PFL, которые превзойдут даже расходы на «Сферу»? На гонорар для Нганну и Сайборг?

И главное — сложно предположить, кто ещё из реальных звёзд может оказаться на этом турнире. Ключевые фигуры в PFL готовятся к финалам Гран-при, звёзды Bellator тут почти не задействованы — Усман бился недавно, Вадим Немков просто приглашён подстраховать главный бой, Ярослав Амосов ушёл. Можно, конечно, вытянуть на турнире суперветерана Йоэля Ромеро, но это совсем не равная и бесполезная гонка с UFC.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Почти за год с момента слияния промоушенов в PFL только показали, что у них есть деньги и есть амбиции, однако всё это надо подкреплять — вести бойцов к статусу звёзд, раскрывать таланты, собирать плотные карды. Возможно, где-то пожертвовать именами, но подобрать стилистически подходящих друг другу соперников. К примеру, лучшим поединком вечера на UFC 306 был бой Эстебана Рибовича и Даниэля Целльхубера. Основная масса их особо и не знала, однако они закатили шикарное зрелище. А на турнире ведь были и другие бои, которые запросто могли претендовать на бонус за лучший бой вечера.

Это то, в чём UFC на несколько голов выше PFL — там знают, какие бои устраивать и как закатить сумасшедшее шоу. И конкурентам стоит учиться именно таким вещам, а не просто забрасывать ветеранов деньгами и пиариться с помощью Джейка Пола. Да и надеяться на одного Нганну — плохая идея.

Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

Турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants должен получиться хорошим, многие и правда заждались Нганну и включат трансляцию ради того, кто когда-то разносил соперников в октагоне и теперь возвращается в ММА. Но пытаться противопоставить этот турнир UFC 306 — ошибка. Из этого складывается мнение, что PFL просто важно где-то привязать свой инфоповод к главному промоушену, а не позаботиться о том, чтобы получился просто классный турнир. И это не принесёт никакого успеха.