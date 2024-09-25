Хоть кого-то Конор победит? Выбираем соперника для дебюта Макгрегора в кула́чке

Конор Макгрегор – главное действующее лицо UFC, хотя в октагоне ирландец не появляется уже давно. Ноториус продолжает активно заявлять о том, что возвращение в клетку состоится совсем скоро. А в это время параллельно продолжает зарабатывать огромные деньги. Совсем недавно Конор официально стал совладельцем кулачной лиги Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). И теперь уже грозится превратить промоушен в нового флагмана мира единоборств. Кроме того, появилась информация, что Макгрегор собирается подраться на голых кулаках. Но особый интерес вызывает вопрос, кто именно может стать соперником Ноториуса по дебютному поединку.

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Рейтинг: лучший соперник для дебюта Конора Макгрегора в кулачке Фото: Getty Images 1 место Джейк Пол Сложно даже представить, какую кассу может собрать этот поединок. Джейк не раз заявлял о желании выступить на голых кулаках. Но выходить против профильных спортсменов – чревато. А тут Конор. Он, конечно, ударник, однако при этом идёт на длительном простое. И очень сложно точно предсказать, в каком именно состоянии выйдет на бой. А вот Пол постоянно поддерживает форму, тренируется и проводит поединки по правилам бокса. Поэтому проблем с ударной техникой не должно быть и у него. А уж за право провести такой поединок и собрать «жирную кассу» с рекордными чеками промоутеры будут биться. Фото: Jeff Bottari/Getty Images 2 место Майкл Чендлер Не получилось в смешанных единоборствах – попробуют на голых кулаках? Поединок Конора с Чендлером должен был состояться в 2024 году. Парни тренировали команды в рамках шоу The Ultimate Fighter, а затем планировали сойтись в октагоне. Но в итоге Макгрегор получил травму и выйти на поединок не смог. При этом Майкл не раз заявлял, что именно бой с Ноториусом для него – приоритет. В этом нет ничего удивительного, денежный поединок даст угасающей карьере Чендлера новую жизнь. А если сойтись по правилам MMA не получится, всегда есть возможность попробовать выяснить отношения на голых кулаках. Сам Конор совершенно точно захочет подраться с Майклом, поскольку за время TUF они несколько раз были близки к тому, чтобы сцепиться и выяснить отношения на кулаках. Теперь есть реальный шанс закрыть все вопросы. Фото: Getty Images 3 место Пётр Ян Бонусом предлагаем Конору поединок с Яном. Конечно, россиянин пока полностью сосредоточен на UFC. Но в последнее время его результаты откровенно не радуют фанатов. Да и карьера от чемпионского пояса ушла довольно далеко. Кроме того, Пётр и Ноториус даже проводили стердаун. Пусть и на турнире по правилам профессионального бокса, но всё же. Пётр обладает мощной школой ударки, способен легко биться на голых кулаках. Кроме того, в поединке по таким правилам не так сильно сказываются габариты. Посмотреть на противостояние Яна и Конора в канатах было бы очень интересно. Фото: Getty Images 4 место Майкл Пейдж Майкл Пейдж – один из главных шоуменов мира MMA. И если Конор развлекает публику за пределами октагона, то Веном – прямо в клетке. Свои силы в кула́чке Пейдж уже пробовал, правда, без особенного успеха. Но нужно понимать, что сталкивался Майкл с топовой оппозицией в плане боёв на голых кулаках. А вот противостояние с Конором может стать для него отличным спаррингом. Речь даже не о том, что Макгрегор не сможет продемонстрировать своих лучших качеств. Просто два настолько ярких бойца вряд ли станут превращать поединок в рубку. Напротив, они могут развлечь публику, не получив большого количества травм. Фото: Steve Marcus/Getty Images 5 место Майк Перри С Майком Конор даже успел провести стердаун. Ирландец вышел в ринг с поясом BKFC, а после пообещал, что проведёт в будущем поединок в кулачных боях. Это стало шикарной рекламой для промоушена. А Перри буквально нашёл себя в кулачных боях. У Майка пять побед в пяти боях и статус чемпиона лиги. Перри уже успел побить и Пейджа, и Рокхолда, и Альвареса. Правда, для такого соперника нужно подрасти самому Конору. Майк – дерзкий наглец и плохиш. Он не будет жалеть Макгрегора, устроит ему настоящую трёпку в пределах канатов. Поэтому такой поединок может получиться очень ярким и по-настоящему кровавым. Фото: Michael Reaves/Getty Images 6 место Эдди Альварес Эдди Альварес – бывший чемпион Bellator и UFC. Он уже успел провести на голых кулаках один громкий поединок – бился с Майком Перри. Правда, противостояние обернулось для Эдди неудачей. Бой завершился уверенной победой Майка — в начале второго раунда секунданты Эдди остановили поединок. После боя Альварес признался, что заработал две трещины в левой глазнице и один перелом. Но поединок с Конором может быть намного интереснее для Эдди. Он прекрасно понимает, что его карьеру в MMA мало кто вспоминает. А победа над Ноториусом может вновь вернуть интерес к персоне Альвареса. Поэтому таким шансом экс-чемпион совершенно точно попытается воспользоваться. Фото: Alex Goodlett/Getty Images 7 место Люк Рокхолд Легендарный Люк Рокхолд покинул UFC на серии из трёх поражений. А потом не особо удачно пробовал свои силы в кулачных боях. Боец активно выступает на различных соревнованиях. В свои 39 лет он продолжает биться в очень неожиданных дисциплинах. Например, в апреле Люк нокаутировал кикбоксера Джо Шиллинга в третьем раунде на Karate Combat 45. Рокхолд находится в прекрасной форме, чтобы не быть статистом на фоне Макгрегора. Но и особо опасным в кула́чке он не выглядит, что будет на руку уже ирландцу.

А с кем ещё было бы здорово свести ирландца в бою на голых кулаках? Предлагайте все варианты, даже самые смелые, в комментариях.