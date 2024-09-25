Как потерять два года и не получить ничего. Пособие от Майкла Чендлера

Что делать, если вы 36-летний боец, бывший чемпион Bellator, одна из звёзд ММА и человек, который выходит в октагон и закатывает совершенно не скучные бои? В последнем бою вы проиграли досрочно любимцу публики, и вам предлагают возможность стать тренером на шоу The Ultimate Fighter, где вашим оппонентом стал Конор Макгрегор.

Примерно в таком положении в конце 2022 года был Майкл Чендлер, и, конечно же, он без раздумий согласился, ведь главная награда — бой с Макгрегором, где можно заработать столько, сколько не принесёт ни один другой соперник. Именно поэтому Майкл был максимально рад: «Если говорить о продажах, то, думаю, мы с Конором сделаем два миллиона продаж. Мне кажется, это достижимый результат. Я обычно не люблю себя хвалить, мне трудно это делать, но думаю, что уже создал себе репутацию и уровень интриги, что все ждут, когда клетка закроется и начнётся ад. Я нажму на газ. Я не видел педали тормоза с тех пор, как пришёл в UFC, да и вообще с тех пор, как я начал драться».

И началась комедия. Трэш-ток в духе «я слишком умелый для него», «он не бился с такими, как я», даже небольшой конфликт устроили на съёмках TUF, где, кстати, команда Чендлера вчистую разбирала оппонентов. Но всё это декорации для подготовки к бою. Главное было – подобрать дату, и с этим начались проблемы.

Макгрегор не возвращался в пул USADA, где боец должен провести полгода, прежде чем выйти в октагон. И при этом сдавать тесты, чего Конор тоже не делал. А бой просил, и сначала были разговоры об августе, затем всё плавно передвинулось на осень. Сам ирландец публиковал трогательные сообщения в социальных сетях: «Мне не дают драться в декабре. Чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду нападать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдёт. Я продолжу делать своё дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться и 16 декабря, если вдруг найдутся желающие».

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Чендлер всё это время ждал, отвечал на все реплики Конора, что готов драться хоть завтра, и заодно убеждал всех вокруг, что Макгрегор точно вернётся и будет с ним драться. Бойцы со стороны уже посмеивались над верностью Майкла, пока тот рассуждал, что, возможно, этот бой состоится на UFC 300: «Очевидно, что UFC 300 будет сценарием мечты. Вот когда и где я хотел бы драться. Чендлер против Конора. У меня сейчас нет ни даты, ни места, ни номера турнира, но это определённо произойдёт в следующем году. Я собираюсь наслаждаться каникулами и оставаться в форме, а затем в январе возобновить тренировочный лагерь и тренироваться до тех пор, пока не состоится этот бой. Величайший камбэк в истории смешанных единоборств пройдёт через одного человека — его зовут Майкл Чендлер».

В Новый год Макгрегор назвал конкретную дату и турнир — UFC 303 на Международной неделе боёв в июне. Но всё равно в это мало кто верил. К примеру, Даниэль Кормье сравнивал парочку с кукловодом и Пиноккио: ««Это похоже на сериал. Майкл постоянно преследует Конора. Чендлер – мой друг, поэтому мне не нравится так говорить, но, кажется, он отчаялся. Он был готов уступить во всём и делал всё возможное, чтобы бой состоялся, но Макгрегор продолжал играть. Конору точно комфортно, когда Чендлер себя так ведёт. Майкл терпит такое отношение, но в какой-то момент ему пора будет сказать: «К чёрту Конора, я иду дальше». Всё это похоже на игру. Макгрегор — кукловод, а Чендлер слишком легко даёт собой манипулировать, поэтому Чендлер — это Пиноккио. Макгрегор манипулирует им как хочет, и мне это не нравится, потому что Чендлеру я симпатизирую».

В итоге бой действительно официально анонсировали, но даже после этого Макгрегор выкладывал видео с яхты и бесконечных тусовок, пока Чендлер продолжал самый затяжной лагерь в истории. В июне бой отменился из-за травмы Конора, и Чендлер выдал мотивационный спич о том, что он не нуждается в жалости: «Не смейте проявлять ко мне неуважение, жалея меня. Не смейте проявлять ко мне неуважение, проявляя хоть какое-то сочувствие. Вдохновитесь моей ситуацией. Вдохновитесь моей стойкостью и моей непоколебимостью в том, чтобы привязать свои мечты к падающей звезде и продолжать двигаться вперёд. Если вы уже давно со мной, то вы знаете, как я действую. Вы знаете, какой у меня настрой, какая у меня психика. И она далеко не на дне. Я воодушевлён этим испытанием, и это испытание ещё не закончено. Поэтому мы продолжаем двигаться вперёд, несмотря на невзгоды, с полным пренебрежением к предыдущим неудачам, предыдущим неконтролируемым вещам и будущему сопротивлению».

Даже после этого Чендлер продолжил ждать, хотя Дана Уайт начал говорить, что в 2024-м Конор в октагоне не появится. Макгрегор тоже отреагировал на решение Чендлера дожидаться: «Майкл получит за поединок со мной столько же денег, сколько за 10 боёв по его контракту. Это означает, что ему нужно провести 10 боёв, чтобы заработать столько денег, сколько в поединке со мной. Я — избранный».

Майкл Чендлер Фото: Getty Images

Это логично, но слова Уайта и самого Конора кардинально расходились. Один утверждал, что боец не готов, а второй постоянно анонсировал скорое возвращение. И только в конце августа Чендлер наконец-то заявил о желании подраться с кем-либо ещё, причём в списке были бойцы от Ислама Махачева до Макса Холлоуэя, разброс впечатляющий.

И в сентябре Чендлер получил бой с Чарльзом Оливейрой! Когда-то они уже бились за титул, и тогда победил бразилец, теперь пришло время реванша, и Майкл записал длинное видео по этому поводу, не забыв упомянуть Макгрегора: «У меня по-прежнему есть возможность боя с Макгрегором, несмотря на то что он ещё не утверждён. Но я меняю курс. Почему? Я боец до мозга костей, и мне кажется, что вы забыли об этом, ребята. Этот бой для меня — личное. Чарльз Оливейра украл мою мечту стать чемпионом UFC. Моя главная цель — стать номером один в мире. И теперь… я собираюсь побить его в реванше».

Бой Оливейра — Чендлер пройдёт в ноябре на турнире UFC 309. И Майкл уверен, что победа откроет ему две дороги — к Исламу Махачеву за титулом и к Конору Макгрегору за деньгами. К сожалению, Чендлер не рассматривает вариант — проиграть и потерять всё, хотя он более чем реален.

Реальность такова, что Майкл потерял два года впустую, ожидая Макгрегора. Это его осознанный выбор, жалеть Чендлера действительно не стоит. Сейчас это 38-летний боец с огромным простоем, что точно не играет ему на руку. А там уже и Оливейра настроился украсть план американца и отбиться с Макгрегором после победы над Чендлером. И если так всё и получится, то, к сожалению, Майкл будет посмешищем для фанатов. Получится отличное пособие на тему того, как не получить ничего и впустую потратить самый ценный ресурс — время.