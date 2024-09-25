Ян снова в деле. У Петра идеальный соперник для возвращения в титульную гонку

В марте этого года Пётр Ян триумфально вернулся в октагон после годичного перерыва из-за травм. Россиянин победил на UFC 299 Сонг Ядонга и отстоял своё место в топ-5 дивизиона легчайшего веса, а заодно закрыл серию из трёх поражений. Правда, после этого Ян снова надолго выбыл из-за повреждения колена и восстанавливался полгода.

Теперь Пётр возвращается. Только сегодня экс-чемпион оставил в социальных сетях послание: «Соперник, дата и место проведения боя уже забронированы». И спустя несколько часов инсайдер Лео Гимараэш раскрыл имя соперника Яна — это Дейвисон Фигейреду, бывший чемпион в наилегчайшем весе. Бразилец больше года назад поднялся в легчайший дивизион и с тех пор успел накопить три победы, пройдя Роба Фонта, Коди Гарбрандта и Марлона Веру.

Дейвисон Фигейреду Фото: Getty Images

Такая серия вывела Дейвисона в топ-5 дивизиона и сделала его одним из претендентов на пояс. Более того, новоиспечённый чемпион Мераб Двалишвили считал именно Фигейреду самым достойным соперником для его первой защиты титула: «Я хочу драться с лучшими, я побил уже четырёх чемпионов UFC, и хочу побить пятого — Фигейреду. Он опасен, вырубает людей, душит, хорошее джиу-джитсу».

Но бой с Дейвисоном достался не Двалишвили, а Петру Яну. И для российского бойца это отличный расклад. Во-первых, не очень большая разница в рейтинговых позициях. Ян — третий, Фигейреду — пятый. Во-вторых, это всё же достаточно большое имя, чтобы снова вернуться на волну хайпа и заявить о претензиях на титульный бой. В-третьих, это достаточно удобный вариант для Петра с точки зрения стиля. Да и возраст бразильца (ему 37) должен сыграть на руку Яну.

Победа над Дейвисоном станет для россиянина либо шагом сразу к титульнику, либо, в худшем случае, к претендентскому бою с Шоном О’Мэлли, например. Тоже отличный расклад. Так что новый бой Петра — идеальная возможность вернуться в титульную гонку. Выступят Ян и Фигейреду 23 ноября на турнире в Макао (Китай). И это главный бой, что тоже удобно россиянину.

Есть ещё один нюанс. Организация боя Ян — Фигейреду точно должна порадовать ещё одного россиянина — Умара Нурмагомедова. Двалишвили, став чемпионом, стал делать всё, чтобы избежать встречи с братом Хабиба, несмотря на то что именно его в UFC считают главным претендентом на пояс. И Мераб постоянно упоминал Фигейреду. И сам Дейвисон заявлял, что Умар не заслуживает титульного поединка. Теперь бразилец будет занят Яном, а это значит, что на 99% нас ждёт анонс поединка Двалишвили — Нурмагомедов.

Умар и вовсе призывает Мераба выйти в октагон до конца года, но в целом его вполне могут устроить январь и февраль, чтобы успеть выступить до Рамадана. Двалишвили не выглядит чемпионом, который сможет диктовать какие-то условия UFC. Уже и О’Мэлли порекомендовал чемпиону слушать руководство промоушена: «Он сказал, что не будет драться с Умаром Нурмагомедовым. Бро, ты не учишься на ошибках Алджо? Ты не можешь выйти и сказать: «Я не буду драться с Умаром». Ты чемпион, и Умар должен следующим драться за титул. Я могу дать ему только один совет, который заключается в том, что не стоит идти против того, что хочет UFC. Если UFC хочет, чтобы ты дрался с Умаром, дерись с Умаром. Не говори: «Я не буду с ним драться». Так у тебя не будет хороших отношений с UFC».

Так что ждём боёв в верхушке легчайшего дивизиона, а в случае побед Нурмагомедова и Яна есть даже шансы на российский титульный бой. Такого в UFC ещё не было, а теперь историческое событие близко как никогда.