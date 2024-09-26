Ринг вместо октагона. Кто из звёзд UFC будет успешен в боксе

После успешного шоу на UFC 306 Дана Уайт задумался над покорением новых горизонтов. А именно о боксе: «Мы долго ходили вокруг да около бокса, но если вы оглянётесь назад, то увидите, что я ни разу не заявлял, что прихожу в бокс, потому что никогда не обещаю ничего, что ещё не решено точно. Сейчас же говорю: я прихожу в бокс».

Это стало одной из главных тем обсуждений, и неожиданно намерения Уайта получили очень хороший отклик у таких звёзд, как Майк Тайсон и Тедди Атлас. И глава UFC ещё раз подтвердил намерения: «Я заглядывал в эту сферу в 2017 году и в какой-то момент даже обсуждал возможность работы с Энтони Джошуа. Но я рад, что нажал на тормоза и мы решили выждать. Всё нужно делать, когда наступит подходящий момент. У меня есть план, который я собираюсь реализовать. Посмотрим, что из этого выйдет… Разговоры о закате бокса идут уже 30 лет, и у меня всегда было представление о том, как в нём всё должно быть устроено. Не знаю, сработает ли моя идея, но мы собираемся её проверить. Я врываюсь в эту сферу на всех парах».

Дана также добавил, что какие-то действия стоит ждать только в 2025 году, и выразил надежду, что бойцы UFC не захотят выступать и в ММА, и в боксе. Тем не менее в ростере лучшего промоушена мира однозначно есть ребята, которые в теории могут хорошо себя показать в ринге. Конора Макгрегора мы уже видели, давайте, рассмотрим другие кандидатуры. Тех, у кого есть реальные шансы в ближайшие годы успешно засветиться в боксе. Разумеется, в данном случае успешно — не значит стать чемпионом мира. В случае с бойцами ММА достаточно поучаствовать в хороших боях и собрать приличную кассу.

Дастин Порье Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Дастин Порье постоянно фигурирует во всех фанатских спорах на тему «Кто лучший боксёр в UFC?». И многие действительно отдают предпочтение Бриллианту. Порье занимался боксом ещё до прихода в ММА, он даже неоднократно говорил, что именно бокс его главная страсть. И в октагоне боксёрская техника Дастина бросается в глаза. Он отлично двигается, меняет стойки и прекрасно связывает комбинации. К тому же бьёт Порье довольно сильно. Работает американец чаще всего первым номером, любит давить, но и про защиту помнит — есть в арсенале и уклоны, и нырки, и оттяжки. Почти наверняка после ухода из UFC Порье выступит в ринге. К примеру, почему бы не устроить там бой с Конором Макгрегором. Это однозначно будет очень большое событие для мира единоборств.

Макс Холлоуэй Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Вы точно видели тот самый видеоролик с отрывком боя Макса Холлоуэя и Келвина Каттара, где Макс кричит комментаторам, что именно он лучший боксёр в UFC, и параллельно уклоняется от ударов. Холлоуэй, может, и не лучший, но точно один из лучших боксёров в промоушене. Как и Порье, он в первую очередь ставит на прессинг и множество комбинаций. Кроме того, Макс — обладатель рекорда UFC по количеству нанесённых акцентированных ударов, их уже 3378. У него в арсенале есть не только прессинг, за которым следует куча ударов. Холлоуэй здорово двигается, умеет держать соперника на дистанции и вскрывать их блок. Сейчас Макс уже не тот агрессивный боец, что летит на соперников. В последних боях он показал, что может работать терпеливо. Часто о Холлоуэе говорят как о человеке без нокаутирующей мощи, но в последних двух боях он укладывал соперников наглухо. В боксе этот парень тоже может себя проявить.

Пётр Ян Фото: Getty Images

У Петра Яна есть боксёрское прошлое, что оставило серьёзный отпечаток на его стиле. В первую очередь это видно по тому, как Ян работает в защите — всегда высокий блок, хорошие уклоны и нырки. У россиянина 59% защиты от акцентированных ударов. Что касается атаки, то у Яна очень классный, отточенный бокс. В последнее время он часто разбавляет его киками, но пиковый Пётр демонстрировал в октагоне отличную работу именно на руках. Футворк и умение связывать комбинации у Яна отличные, он практически не проваливается. Сила у российского бойца имеется, и бьёт он точно. К примеру, Дастин Порье очень высоко оценивал бокса Петра: «Я думаю, Пётр Ян — лучший боксёр в UFC. У него нет лишней суеты, все его движения расчётливы, он всегда твёрдо стоит на ногах, не заряжается, выбрасывает чистые мощные удары, бьёт очень точно и хорошо работает по корпусу».

Шон О’Мэлли Фото: Getty Images

Разборка Шона О’Мэлли и Петра Яна на руках выдалась прекрасной. В отличие от вышеперечисленных бойцов, Сахарок действует в другом стиле, он почти не прессингует соперников, а предпочитает держаться на дистанции. Шон шикарно ловит оппонентов на их ошибках и наказывает за провалы. Идеальный пример — нокаут с Алджамейном Стерлингом. Там О’Мэлли показал отменный тайминг, точность и силу удара. Плюс ко всему у американца прекрасный футворк, и его тяжело поймать. Шон отточил контроль дистанции, а скорость ему в этом сильно помогает. Как правило, О’Мэлли заходит в атаки через джеб и работает очень выверенно и аккуратно. Уклоны и нырки, конечно, тоже есть, но пользоваться ими приходится не так часто, потому что Шон умело уходит с опасной дистанции. Он второй в дивизионе по точности акцентированных ударов, и у него самая большая разница в нанесённых и пропущенных ударах в легчайшем весе. Ну и О’Мэлли уже неоднократно говорил о боксе, упоминая Девина Хейни, Джервонту Дэвиса, Райана Гарсию. Дебют Шона в ринге — дело времени.

Алекс Перейра Фото: Getty Images

Нужен в таком списке и человек, который всех вырубает самым страшным образом. Алекс Перейра идеально подходит на роль панчера. Во-первых, он выходец из ударного вида спорта. В кикбоксинге и в UFC он, конечно, нокаутировал и с помощью ударов коленями и хай-киков, но все знают, что его главное оружие — левый хук. К слову, у Алекса даже есть профессиональный бой по правила бокса — в 2017 году он нокаутировал Марсело де Соузу Круза, а потом сосредоточился на ММА. Не так давно Перейра перекинулся с Энтони Джошуа несколькими сообщениями, и британец пообещал, что его менеджер что-нибудь придумает для Алекса. Сейчас не нужно будет ждать кого-то со стороны. Перейре 37 лет, завершение карьеры в ММА уже не горами, а потому Дана Уайт может помочь по старой дружбе и заодно порадовать публику.