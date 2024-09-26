Выдала травмы и болеет за Бетербиева. Бывшая жена собьёт Биволу весь настрой?

12 октября в Саудовской Аравии состоится масштабный турнир по профессиональному боксу. Возглавят его два непобеждённых российских чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) – Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев, которым предстоит определить абсолютного чемпиона мира в своём дивизионе.

Этого поединка любители бокса ждут уже очень давно. С приходом саудовских шейхов сторонам удалось наконец-то сесть за стол переговоров, бой был назначен на 1 июня, но из-за травмы Бетербиева перенёсся на октябрь.

В жизни 33-летнего Бивола за это время произошло довольно много событий — как приятных, так и, мягко говоря, не совсем. Вместо Бетербиева Дмитрий провёл поединок против непобеждённого Малика Зинада и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA. Более того, Дмитрий одержал первую за три года досрочную победу – россиянин финишировал претендента в шестом раунде. Но всё же репетицией боя с Бетербиевым это вряд ли можно назвать, несмотря на схожие антропометрические данные (рост Малика – 186 см, Артура – 185 см, Дмитрия – 183 см): всё-таки Зинад и Бетербиев – боксёры с разных планет.

При этом в личной жизни у Дмитрия сейчас весьма тяжёлый период. Он переживает развод со своей уже бывшей супругой Екатериной, и всё бы было ничего, всякое случается в жизни, но Екатерина устроила из этого события настоящее шоу и пиар-акцию. Даже те, кто не знал о существовании Дмитрия и уж тем более Екатерины, и те, кто не интересуется спортом, в курсе всех подробностей личной жизни боксёра и его бывшей жены – во всяком случае с её слов. В чём только не обвиняет Екатерина бывшего мужа. Опускаться до перечисления всех «обвинений» мы не будем, благо интернет есть у всех, ограничимся лишь одной цитатой.

«Я буду болеть за Артура. Знаю, что Бивол может победить. Раньше болела за отца своих детей, но, когда он полностью отвернулся от них, я прокляла его. И простит меня бог, не буду лукавить. Теперь всегда буду болеть против него», — написала Екатерина на своей странице в социальных сетях.

Конечно, всё это походит на хайп и попытку сделать себе имя на разводе с одним из самых известных боксёров России. Тем не менее все эти слова и обвинения появляются в социальных сетях и в средствах массовой информации и наверняка доходят и до Дмитрия, как бы он ни старался от всего этого абстрагироваться. К слову, Бивол перестал давать какие-либо интервью, не появляется на массовых мероприятиях, лишь изредка публикуя фотографии с тренировок. Да, Дмитрий и без того был не самым открытым спортсменом, но раньше он не отказывал хотя бы в нечастом общении со СМИ, сейчас же оно свелось к нулю.

Возможно, Бивол просто сосредоточен на предстоящем поединке и не хочет распыляться на вещи, не связанные со спортом. А возможно, вся эта ситуация всё же находит отражение на внутреннем состоянии боксёра, и он не хочет показывать, что с ним что-то не так.

Удивительно, что все обвинения исходят от человека, с которым Дмитрий прожил 16 лет в браке и с которым у него двое совместных детей. Они поженились, ещё когда Бивол выступал по юниорам и был далёк от той известности, которая есть сейчас. И такой «удар» от бывшей супруги действительно может сильно повлиять на внутреннее состояние боксёра. Ведь помимо психологических атак, Екатерина ещё и публично рассказала о многочисленных травмах Дмитрия — такого удара от неё вряд ли кто ожидал.

Но, конечно, хочется верить, что Дмитрий всё-таки сумел абстрагироваться от всего происходящего и полностью сосредоточен на подготовке к поединку. Все любители бокса ждали этот бой не один год – оба боксёра просто обязаны быть в оптимальной форме — как физической, так и ментальной, чтобы поединок действительно оправдал все выданные ему авансы.