Кроме Бивола и Бетербиева — никого? Изучаем все бои супертурнира

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

С одной стороны, битва наших парней стала настолько ожидаемым событием, что её ждут буквально с замиранием сердца. С другой — у публики могут быть большие вопросы относительно остального карда. А там действительно есть существенные проблемы, с которыми придётся бороться самим боксёрам. Они должны доказать всем, что действительно заслужили участия в таком грандиозном событии.

Конечно, большие надежды возлагались на соглавное событие, в котором должны были выйти в ринг Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) и Джо Кордина (17-1, 9 KO). Особенные ожидания связывались с первым. Шакур – яркий и очень заметный персонаж, который здорово проявляет себя и в ринге, и за его пределами. Поэтому всем казалось, что соглавный поединок станет ещё одним бриллиантом для этого турнира. Но, к сожалению, пока этому бою не суждено состояться. Стивенсон получил травму во время спарринга, из-за которой вернётся на ринг только в 2025 году. Журналист ESPN Майк Копингер выложил видео со спарринга, на котором видно, как Шакур наносит удар по корпусу партнёра и падает на ринг от боли в руке.

Спасать ситуацию придётся третьему по значимости поединку изначального карда. Там сойдутся Крис Юбэнк-младший (33-3, 24 KO) и Камил Шеремета (25-2-2, 8 KO). Британец считается топовым нокаутёром, что не может не привлекать внимания фанатов. Вот только против него выйдет оппонент, который не особенно часто завершает свои поединки финишами. Поляк предпочитает работать осторожно, отдаёт предпочтение спокойной манере ведения боя, где важно набирать очки в глазах судей. Поэтому и теперь есть серьёзная опасность того, что Шеремета может просто подсушить поединок. Такого фанаты совершенно точно не одобрят.

А вот следующие два боя – настоящая надежда. Фабио Уордли (17-0-1, 16 KO) и Фрейзер Кларк (8-0-1, 6 KO) не считаются звёздами. Но при этом статистически они выглядят очень убедительно. Особенно это касается Уордли, который практически каждый свой поединок завершает нокаутом. А против него очень перспективный соотечественник, который горит желанием отправить в свою копилку победу над статусным соперником с хорошим рекордом. Британцы должны устроить яркие разборки в ринге. Недооценивать эту пару совершенно точно не стоит.

ФАБИО УОРДЛИ Фото: John Walton/Getty Images

А перед ними выступят Джей Опетайя (25-0, 19 KO) и Джек Мейсси (22-2, 12 KO). И зарубежная публика ждёт этого противостояния с большим нетерпением. А всё потому, что Опетайя считается настоящей надеждой своего дивизиона. Он уже имеет солидный рекорд, а также проводит спарринги с лучшими боксёрами планеты. Испытания на его пути становятся всё серьёзнее, но он справляется с ними очень уверенно. Поэтому и теперь Джей выглядит фаворитом противостояния. Навыки Опетайи очень высоко оценивает российский наставник Виталий Сланов. И даже считает, что Джей мог бы стать серьёзнейшей оппозицией для Бивола.

Виталий Сланов российский тренер «Он точно будет смотреться лучше, чем Канело. Опетайя — реально хороший боксёр. Думаю, что Бивол может и не выиграть. В отличие от Бивола, Опетайя ещё и бьёт сильно».

Остаток карда, говоря откровенно, не смотрится таким же убедительным. И по именам, и статистически. Конечно, перспективно выглядит бой, в котором в ринг выйдут Бен Уиттакер (8-0, 5 KO) и Лиам Кэмерон (23-6, 10 KO). Но лишь потому, что Кэмерон обладает солидным опытом, может выдать шоу. А вот на старте турнира, видимо, болельщикам придётся поскучать. Сначала биться будут Мохаммед Аль-Акел (0-0, 0 KO) и Хесус Гонсалес (3-2, 0 KO). У одного опыта нет совсем, а второй пока никак не может нащупать стабильность, чередует удачные поединки с провальными. А затем состоится титульник у женщин. Скай Николсон (11-0, 1 KO) и Рэйвен Чепмен (9-0, 2 KO) оформляют досрочные финиши крайне редко. Вот и теперь сложно ждать от них яркого перформанса.

По именам кард выглядит довольно грустно, это стоит признавать. Поэтому на плечи россиян возлагается огромная ответственность. Они могут стать единственным светлым пятном турнира, который Саудовская Аравия намерена превратить в грандиозное шоу. Но хочется верить, что остальные боксёры лишь дополнительно замотивируются, продемонстрируют все свои лучшие навыки.