Попала на € 3 тыс. перед дебютом, рвётся к титулу в UFC. Интервью с Дарьей Железняковой

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night. Для российских болельщиков будет интересен поединок Дарьи Железняковой. Наша соотечественница лишь в марте дебютировала в UFC с трудной победы, а теперь постарается развить успех в бою с аргентинкой Айлин Перес, которая входит в топ-15 своего дивизиона.

Мы поговорили с Дарьей и разузнали о подготовке к предстоящему поединку, самых интересных событиях из мира смешанных единоборств, а также о трудностях, с которыми Железнякова успела столкнуться в лучшей лиге на планете.

– Расскажите, как вам время в Париже? Как прошла подготовка к предстоящему бою?

– Подготовка была хорошая, я довольна. У меня было достаточно спарринг-партнёров. Привозили похожих на мою соперницу, работающих в той же манере. Подгоняю последние граммы до боя, всё замечательно.

– А как вы оцените свою предстоящую соперницу?

– Думаю, нужно двигаться постепенно, не обязательно сразу попадать на звёзд. Нужно расти от боя к бою. Я рада поединку с Айлин Перес. А особенно потому, что у неё много подписчиков в социальных сетях. Они могут перейти ко мне. Для меня это очень здорово, потому что у меня слабо прокачана медийка. Она будет бороться со мной, она базовый борец. Она как-то умеет бить, но в основном бьёт в тайской манере. У неё очень слабый бокс. Она бьёт бэкфисты, лоу-кики. Корявенькая ударница, тайский боксёр. В ноги она практически не проходит, предпочитает работать у стены. Любит подхваты, подсечки, проходы в корпус.

Дарья Железнякова Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

– Свежи ли воспоминания от успешного дебюта в UFC?

– Я очень ждала тот бой. Потому что с первой попытки всё отменилось. И когда выиграла, была безумно рада и счастлива. Сама не могла поверить, что дебютировала с победы.

– А на что был потрачен первый гонорар от UFC?

– Это была не совсем покупка. Мне пришлось влезть в долги. Часть финансов ушла на их закрытие. А вообще, я себе после боёв делаю подарок. И в этот раз это была поездка в Таиланд. Я не планировала ехать отдыхать после боя. Но вернулась из солнечного Лас-Вегаса в холодный Санкт-Петербург… Я очень люблю свой город, однако провела там три дня и поняла, что мне необходимо куда-то уехать. В итоге сделала себе спонтанный подарок и прекрасно провела в Таиланде пять недель.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Железняковой

– А чем запомнилась подготовка к первому бою, были ли серьёзные трудности?

– Эмоций было очень много. У меня был отличный вес. И он скакнул в самый важный момент. Мой диетолог был в шоке. Организм не отдавал воду. И когда я летела, почти не кушала. А летела я с приключениями. В UFC попросили купить билеты заранее, чтобы им сказала, откуда полечу. В итоге я сказала, что буду вылетать из Парижа, но мне отказали в визе. Мы просили поменять билет. Но в UFC нам ответили, что можно только докупить билет на свои деньги. Это история о том, как я попала на € 3 тыс. Очень грустно. И был сложный перелёт. Я летела из Санкт-Петербурга в Абу-Даби, затем провела там сутки и отправилась в Париж. Из Парижа – в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса – в Лас-Вегас. Я летела около двух дней. После этого мне больше никакие поездки не страшны. И возвращалась примерно так же. Это был очень долгий перелёт.

– Вы очень часто тренируетесь в Париже, проводите там много времени, не было ли мысли перебраться туда на постоянной основе?

– Мне нравится Санкт-Петербург. У меня там семья, я люблю свой город. Переезжать полностью слишком сложно. При этом я очень сильно сдружилась со своей командой во Франции. Видно прекрасное отношение. Ко мне специально приезжают спарринг-партнёры, хотя им не платят. У нас ночные тренировки, ребята искренне хотят помочь. Когда ты проигрываешь в каких-то аспектах, человек может подойти и попытаться объяснить, что идёт не так. Бой у меня, а не у него. И он всё равно может пытаться помочь, хотя не обязан этого делать. С коллективом я сдружилась очень сильно. Но Санкт-Петербург мне всё равно ближе. Это мой город. У меня там мама.

Жизнь бойца сопряжена с перелётами, переездами. В этом есть своя романтика. Смена обстановки — это здорово.

Дарья Железнякова Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

– Конор Макгрегор вновь грозится вернуться в октагон. Верите ли вы в его слова?

– Я вообще не фанатка Конора. Мне не нравится его поведение. Он хочется вернуться из-за денег. Ему нужен постоянный адреналин. Ему его не хватает. Думаю, он вернётся. Может ли он перебраться в кула́чку? Вполне. Он не старый. Поэтому, скорее всего, вернётся.

– У вас есть момент, что вы подвержены сечкам. А можно ли представить, что за большой гонорар вы проведёте один бой на голых кулаках?

– По уму я бы сказала нет. Однако всё зависит от желания. Если это только один бой, то, возможно, и выйду. Но точно не на постоянной основе. Этот вид спорта очень опасен и для здоровья соперников, и для своих рук. Да и лицо жалко. А ещё сломать руку можно даже в MMA-перчатках.

– Кстати, как вам новые перчатки от UFC?

– Они очень тонкие. Мы даже не работаем во время спаррингов в таких перчатках, потому что это очень опасно. Они безумно тонкие.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Железняковой

– За кем вы больше всего следите из бойцов?

– Смотрю за Петром Яном, Арманом Царукяном, Исламом Махачевым. Павлович и Волков также не останутся без внимания. Сергей Билостенный. Рома Копылов, Никита Крылов. Интересуюсь нашими девчонками из России. Сопереживаю Сирилю Гану и Нассурдину Имавову.

– Следующий бой Царукян и Махачев могут провести между собой. Чего от него ждёте?

– Это будет крутой бой, который соберёт много зрителей. Думаю, у Армана есть шансы. Я буду болеть за него, потому что знаю лично. Ислам уже выигрывал, он крутой борец. А Арман – очень умный. У него есть и бойцовский интеллект, и общая эрудиция. У Ислама очень сильная команда. А Арман благодаря своему мозгу может устроить себе очень крутую подготовку. Он очень умный парень.

Дарья Железнякова Фото: Из личного архива Железняковой

– У вас солидное боксёрское прошлое. Не было ли мыслей о возвращении?

– Я уже не вернусь никогда в бокс. Это совершенно другая дисциплина. А я сейчас посвящаю много времени борьбе. Раз начала карьеру в смешанных единоборствах, то распыляться не буду. Нужно сконцентрироваться на MMA.