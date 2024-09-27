«Надеяться на травмы Бетербиева – плохая мысль». Дмитрий Бивол готов к супербою

12 октября в Саудовской Аравии состоится вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт долгожданный бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими чемпионами – Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

К самому важному поединку в жизни соперники подходят в разном положении. Дмитрий активно выступает на протяжении последних лет, не допускает длительных простоев. А вот Артур не смог выйти на бой с первой попытки, поскольку получил неприятнейшую травму и был вынужден долго восстанавливаться. Как итог — поединок пришлось перенести. Но теперь, кажется, ничего не помешает парням сойтись в ринге.

Бивол перед поединком не отмалчивается, а активно разговаривает с британской прессой. Накануне он дал большое интервью, в котором поделился мнением о предстоящей битве с соотечественником. И, видимо, Дмитрий полностью уверен в собственных силах.

«Я бы не сказал, что это моя судьба. Мы не можем изменить того, что спланировал бог. Мы просто можем быть терпеливыми, ждать и принять это. Я принял то, что ждал так долго, и был терпеливым. Конечно, я верю в то, что могу стать абсолютным чемпионом. Если бы не верил, я бы здесь не находился и не разговаривал с вами. У меня есть всё, чтобы стать абсолютным чемпионом. У многих людей есть навыки, но также нужно работать над этим, нужно верить в это, нужно быть дисциплинированным со своими ежедневными планами, с тренировками. Я пытался делать всё это, чтобы посмотреть на себя в зеркало перед боем и выйти в ринг с хорошими чувствами».

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Любопытно, что на днях бывшая супруга Дмитрия совершила довольно неожиданный поступок. Она давно заявляет, что планирует поддерживать в предстоящем поединке именно Артура. А теперь написала Бетербиеву в социальных сетях и рассказала обо всех проблемах со здоровьем, которые имеются у Бивола. Сам же Бивол не собирается делать акцент на том, что Артур совсем недавно получил неприятнейшую травму колена и только-только завершил восстановление: «Я не думаю об этом, потому что это плохие мысли. Думаю только о том, что он восстановился на 100%, чувствует себя хорошо и будет в лучшей форме. Это заставляет меня быть сфокусированным».

Бивол – невероятный профессионал, поэтому было сложно рассчитывать на то, что он станет обращать внимание на повреждения соперника. Напротив, Дмитрий постоянно доказывает, что готов биться, независимо от состояния оппонента. И даже то, что Артур простаивал, не даёт Биволу повода для расслабленности: «Не думаю, что в лучшем положении из-за прошлого боя. Я просто знаю, что для меня это было хорошей возможностью. Не знаю, может, для него это так же хорошо. Лично я рад тому, как всё сложилось и где сейчас нахожусь».

Дмитрий при этом рассуждает и о том, что на Бетербиеве карьера и цели не заканчиваются. Бивол уже активно смотрит вперёд. А там потенциальные поединки с Саулем Альваресом и Джеем Опетайей. Дмитрий осторожно говорит о том, что на данный момент готов к любому вызову. И, главное, может подраться и с одним, и с другим. Но всё-таки напоминает, что главная цель на данный момент – абсолютное чемпионство. И только после того, как россиянин закроет эту тему, он будет готов переходить к новым вызовам.

До главного поединка, которого с таким нетерпением ждут фанаты профессионального бокса из России, осталось совсем немного времени. И теперь не возникает сомнений – Бивол и Бетербиев готовы к этому вызову. Каждый из них прекрасно понимает, что на кону «нолик» в рекорде и звание абсолютного чемпиона мира. Поэтому шоу обещает получиться грандиозным.