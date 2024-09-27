Дешёвая клоунада. Бой Тайсона и Пола будет даже бо́льшим цирком, чем казалось

На 15 ноября запланирован громкий боксёрский поединок между легендарным Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом. Он должен был состояться ещё летом, однако из-за проблем со здоровьем у Железного Майка бой был перенесён. Правда, чем меньше времени остаётся до этого события, тем больше оно превращается из спортивного в цирковое.

Сразу после анонса поединка в адрес Джейка Пола полетел шквал критики: упражнялись все – от болельщиков до профессиональных спортсменов и тренеров.

«Как Джейку Полу не стыдно? Молодой парняга. Вызывает на бой Тайсона, которому 57 лет, который давно вышел из кондиций. Сейчас он – больной человек, не слезающий с марихуаны. Чего Полу не хватает в жизни? Хочешь адреналина, вызови Фрэнсиса Нганну. Если ты такой смелый. Нганну хоть и не боксёр, но что-то близкое к этому. Ему хотя бы не 57 лет», — прокомментировал тогда ситуацию наставник Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов.

Доставалось и самому Майку: многие скептически относились к идее поединка почти 60-летней легенды с молодым и здоровым блогером, который может реально нанести вред и без того неидеальному здоровью Тайсона. Особенно часто такие комментарии стали появляться после того, как Железного Майка сняли с самолёта из-за плохого самочувствия.

Тем не менее поединок отменять не стали, а просто перенесли на новую дату. Блогер начал бахвалиться и говорить, что готов нокаутировать легенду, Майк отвечал взаимностью. Однако на деле всё меньше людей начали верить в то, что поединок Тайсона и Джейка будет иметь хоть какую-то спортивную составляющую, несмотря на то что бой носит не выставочный характер.

Майк Тайсон и Джейк Пол Фото: Michael Loccisano/Getty Images

Одним из первых усомнился в «честности» предстоящего поединка экс-боец UFC Брендан Шауб, и в его словах действительно есть логика.

«Ребята, я готов поставить последний доллар на то, что в этом бою не будет победителя. Тайсон не собирается быть униженным в бою с ютубером. А Пол не хочет быть униженным в бою с дедулей. Поэтому они и будут драться в 16-унциевых перчатках», — сказал Шауб.

Действительно, всё похоже на то, что Майк и Джейк готовят не боксёрский поединок, а хайповый спектакль. Блогер неоднократно заявлял, что хочет достичь серьёзных высот в профессиональном боксе, а бой с Тайсоном вряд ли способствует этому. Кроме денег и, пожалуй, такой красивой строчки в резюме, как победа над Железным Майком, этот бой ничего Полу не принесёт. То же самое и с Майком, который явно выходит на бой только за огромный гонорар – иначе дрался бы с кем-нибудь из ровесников.

Поэтому версия с тем, что в ринге всё же будет показательная театральная постановка, кажется вполне реалистичной. Пол не будет заряжаться на сильные удары, а Тайсон, кажется, не в тех кондициях, чтобы навязать молодому блогеру серьёзную конкуренцию. Распишут сценарий, пройдут всю дистанцию, заберут чеки, и дальше каждый пойдёт своей дорогой.

Странное поведение Пола добавляет уверенности в том, что, во всяком случае, он точно не воспринимает предстоящий бой всерьёз. На днях выложил в интернет видео с тренировки, где он изображает беременного с накладным животом и делает жим лёжа поролоновым грифом. Делает он – стыдно всем остальным. Да и все стердауны, которых Джейк и Майк провели уже большое количество, выглядят несуразно: оба пытаются показать, что настроены серьёзно, толкаются, чуть ли в драку не лезут, но уж больно наигранно и неубедительно.

Есть ощущение, что чем ближе к поединку, тем больше цирка будет окружать этот бой. Может быть, оно и к лучшему: да, постановочный бой всегда смотрится с неприятным привкусом, но хуже было бы, если бы Тайсон попал под раздачу и потерял оставшееся здоровье. Согласны?