Доминирующий россиянин восхищает Европу. Магомедову пора стать топом UFC

Brave CF – лига, которая стабильно поставляет звёзд для других топовых организаций. А ещё промоушен часто даёт шансы бойцам из России. Сейчас там становится одним из главных действующих лиц Расул Магомедов. Наш соотечественник провёл очередной поединок на турнире Brave CF 87. В соперниках оказался опытный Пабло Бенайон (5-2). 36-летний бразилец довольно поздно начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. А Расул подходил к противостоянию с рекордом 5-0. Непобеждённый Магомедов уже сейчас считается одной из главных надежд своего дивизиона в Brave. А главное, россиянин продолжает продвижение к титулу.

Новый турнир от лиги проходил в Нидерландах, поэтому фанаты смешанных единоборств из Европы с большим нетерпением ждали выступление россиянина. Магомедов очень ярок стилистически – все его поединки на профессиональном уровне завершаются быстро. Поэтому все ждали очередного финиша. Расул приучил к тому, что он является универсалом, способен классно работать и в стойке, и в партере. А значит, боец был настоящей загадкой для оппонента.

С самого начала поединка Магомедов завладел инициативой и начал контролировать ситуацию. Было заметно, что Бенайон не может подстроиться под манеру россиянина. В итоге россиянин быстро занял выгодную позицию и начал наносить один мощный удар локтями за другим. За здоровье бразильца стало страшно, поскольку защищаться он практически не мог. В итоге рефери принял решение остановить поединок. Магомедову понадобилось всего лишь 138 секунд, чтобы финишировать очередного оппонента. Расул улучшил свой рекорд и продолжает путь к чемпионскому титулу.

Отдельно успехи россиянина отметил Мохаммед Шахид – президент организации Brave CF. Он всегда отмечает самых топовых бойцов, на которых у промоушена большие планы. Вот и теперь глава лиги отметил высокий уровень россиянина: «Расул Магомедов доказал, что является одним из лучших полутяжеловесов в мире, этим выступлением. Он монстр борьбы и боевого самбо, чемпион мира IMMAF в тяжёлом весе и теперь непобедимый профессионал в полутяжёлом. Он настоящее и будущее дивизиона».

Стоит отметить, что Магомедов – не единственный топовый представитель России в Brave. Там выступает и его однофамилец Камал Магомедов, который может в ближайшее время ворваться в UFC. 19 октября в Испании Магомедов будет защищать свой титул. Соперником станет Луис Кадо. Яркий бразилец окажется отличной проверкой на прочность для россиянина. И если Камал сможет поставить оппонента в тупик, то окончательно докажет всем – он созрел для UFC.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в ОККО.

Расул – яркий боец, который стремительно несётся к титульному поединку в полутяжёлом весе. И, судя по настроению руководства, остались считаные месяцы до того момента, как Магомедов получит свой шанс. Скорее всего, россиянин – первый претендент, поэтому теперь ему необходимо просто дождаться своего шанса. Расул – яркий универсал, который готов разбираться с одним оппонентом за другим. И, кажется, лигу он уже перерос. В UFC такого яркого полутяжеловеса могут оторвать буквально с руками. А сам Магомедов готов стать новой надеждой дивизиона.