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UFC в Париже, Имавов — Аллен, Железнякова — Перес, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время, полный кард, Бенуа Сен-Дени

UFC Paris: Имавов набрал ход и близок к титулу, Железнякова идёт за второй победой. LIVE
Сергей Сорокин
Имавов — Аллен, Железнякова — Перес
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А Сен-Дени возвращается после болезненного поражения от Порье.

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера станет поединок двух топовых легковесов — Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Ренато Карнейро — Бенуа Сен-Дени
29 сентября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Ренато Карнейро
Не началось
Бенуа Сен-Дени

В соглавном событии турнира уроженец Дагестана Нассурдин Имавов попытается защитить своё место в топ-5 среднего веса. Его соперником станет опасный Брендан Аллен, вышедший на серию из семи побед.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Брендан Аллен — Нассурдин Имавов
29 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Брендан Аллен
Не началось
Нассурдин Имавов

Кроме того, для российских болельщиков будет интересен поединок Дарьи Железняковой. Россиянка лишь в марте дебютировала в UFC с трудной победы, а теперь постарается развить успех в бою с аргентинкой Айлин Перес, которая входит в топ-15 своего дивизиона.

UFC 2024. UFC Fight Night 243, Париж, Франция
Айлин Перес — Дарья Железнякова
28 сентября 2024, суббота. 19:25 МСК
Айлин Перес
Не началось
Дарья Железнякова

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Россиянка рассказала о трудностях, с которыми успела столкнуться в лучшей лиге на планете:
Попала на € 3 тыс. перед дебютом, рвётся к титулу в UFC. Интервью с Дарьей Железняковой
Эксклюзив
Попала на € 3 тыс. перед дебютом, рвётся к титулу в UFC. Интервью с Дарьей Железняковой

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Где смотреть турнир UFC Paris Дата и время турнира UFC Paris Полный кард турнира UFC Paris
Live Сергей Сорокин

⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 243

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

Основной кард

  • Ренато Мойкано (70,76 кг) — Бенуа Сен-Дени (70,76 кг)
  • Нассурдин Имавов (84,36 кг) — Брендан Аллен (84,36 кг)
  • Уилльям Гомис (66,22 кг) — Жоандерсон Брито (66,22 кг)
  • Кевин Джуссет (76,65 кг) — Брайан Баттл (77,11 кг)
  • Морган Шарье (66,22 кг) — Габриэль Миранда (66,22 кг)

Предварительный кард

  • Фарес Зиам (70,76 кг) — Мэтт Фревола (70,76 кг)
  • Ион Куцелаба (92,98 кг) — Иван Эрслан (93,44 кг)
  • Умар Си (92,98 кг) — Та Вон Чун (92,98 кг)
  • Людовит Клейн (70,3 кг) — Рузвельт Робертс (70,3 кг)
  • Тейлор Лапилус (61,68 кг) — Винс Моралес (61,23 кг)
  • Дарья Железнякова (61,23 кг) — Айлин Перес (61,68 кг)*
  • Даниэль Барес (56,69 кг) — Виктор Альтамирано (57,15 кг)
  • Нора Корнолле (61,68 кг) — Жаклин Кавальканти (61,23 кг)
  • Боладжи Оки (70,76 кг) — Крис Данкан (70,76 кг).

* Айлин Перес провалила взвешивание и будет оштрафована на 20% своего гонорара в пользу соперницы (Дарьи Железняковой).

07:09 Сергей Сорокин

🎯 Дарья Железнякова сделала вес перед боем на UFC Fight Night 243

Боец женского легчайшего дивизиона UFC, 28-летняя россиянка Дарья Железнякова успешно прошла официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, где ей предстоит сразиться с аргентинкой Айлин Перес.

Вес Железняковой составил 61,23 кг, в то время как её соперница показала результат в 61,71 кг. Перес не уложилась в лимит дивизиона.

07:02 Сергей Сорокин

💥 Железнякова: уважаю Дмитрия Бивола. Он меня очень сильно вдохновляет

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к российскому боксёру Дмитрию Биволу.

«Не могу сказать, что за кем-то слежу персонально, но посматриваю, конечно. Есть те бойцы, которые мне симпатичны. Не хотела бы выделять кого-то именно, но такие есть. А вообще я очень уважаю Дмитрия Бивола. Мы с ним тренировались в одной команде. Я очень горжусь его достижениями. Он очень сильно меня вдохновляет. И это несмотря на то, что я занимаюсь смешанными единоборствами, а он – боксом. Я перед своими поединками могу с удовольствием посмотреть его бои. Он меня очень сильно вдохновляет», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

07:02 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Paris

Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

07:01 Сергей Сорокин

💪🏽 Бенуа Сен-Дени совсем недавно метил в титульные бои, но проиграл

Француз очень ярко себя проявлял в UFC, попал в топ-15 и получил возможность перепрыгнуть весь рейтинг, встретившись с Дастином Порье. В случае победы Сен-Дени вполне мог стать претендентом на титул, но опытный американец разобрал Бенуа и нокаутировал во втором раунде. Теперь Сен-Дени пойдёт к титулу длинным путём и первый шаг — бой с Ренато Мойкано. Дебютный мейн-ивент для француза в UFC.

07:01 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Paris

Турнир UFC в Париже пройдёт 28 сентября. Начало предварительного карда — 19:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 22:00.

07:01 Сергей Сорокин

🔫 Нассурдин Имавов летом ворвался в топ-5 своего дивизиона

Французский дагестанец с прозвищем Русский снайпер в июне получил возможность встретиться с Джаредом Каннонье и использовал свой шанс. Имавов перебил экс-претендента на титул и победил техническим нокаутом.

07:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC Paris

Основной кард:

  • Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени;
  • Нассурдин Имавов — Брендан Аллен;
  • Уильям Гомис — Жоандерсон Брито;
  • Кевин Джуссет — Брайан Баттл;
  • Морган Шарье — Габриэль Миранда;
  • Фарес Зиам — Мэтт Фревола.

Предварительный кард:

  • Умар Си — Та Вон Чун;
  • Ион Куцелаба — Иван Эрслан;
  • Людовит Клейн — Рузвельт Робертс;
  • Тейлор Лапилус — Винс Моралес;
  • Айлин Перес — Дарья Железнякова;
  • Даниэль Барес — Виктор Альтамирано;
  • Жаклин Кавальканти — Нора Корнолле;
  • Боладжи Оки — Крис Данкан.
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