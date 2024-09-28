UFC Paris: Имавов набрал ход и близок к титулу, Железнякова идёт за второй победой. LIVE

28 сентября в Париже состоится турнир UFC Fight Night. Главным событием вечера станет поединок двух топовых легковесов — Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени.
В соглавном событии турнира уроженец Дагестана Нассурдин Имавов попытается защитить своё место в топ-5 среднего веса. Его соперником станет опасный Брендан Аллен, вышедший на серию из семи побед.
Кроме того, для российских болельщиков будет интересен поединок Дарьи Железняковой. Россиянка лишь в марте дебютировала в UFC с трудной победы, а теперь постарается развить успех в бою с аргентинкой Айлин Перес, которая входит в топ-15 своего дивизиона.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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⚖️ Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 243
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:
Основной кард
- Ренато Мойкано (70,76 кг) — Бенуа Сен-Дени (70,76 кг)
- Нассурдин Имавов (84,36 кг) — Брендан Аллен (84,36 кг)
- Уилльям Гомис (66,22 кг) — Жоандерсон Брито (66,22 кг)
- Кевин Джуссет (76,65 кг) — Брайан Баттл (77,11 кг)
- Морган Шарье (66,22 кг) — Габриэль Миранда (66,22 кг)
Предварительный кард
- Фарес Зиам (70,76 кг) — Мэтт Фревола (70,76 кг)
- Ион Куцелаба (92,98 кг) — Иван Эрслан (93,44 кг)
- Умар Си (92,98 кг) — Та Вон Чун (92,98 кг)
- Людовит Клейн (70,3 кг) — Рузвельт Робертс (70,3 кг)
- Тейлор Лапилус (61,68 кг) — Винс Моралес (61,23 кг)
- Дарья Железнякова (61,23 кг) — Айлин Перес (61,68 кг)*
- Даниэль Барес (56,69 кг) — Виктор Альтамирано (57,15 кг)
- Нора Корнолле (61,68 кг) — Жаклин Кавальканти (61,23 кг)
- Боладжи Оки (70,76 кг) — Крис Данкан (70,76 кг).
* Айлин Перес провалила взвешивание и будет оштрафована на 20% своего гонорара в пользу соперницы (Дарьи Железняковой).
🎯 Дарья Железнякова сделала вес перед боем на UFC Fight Night 243
Боец женского легчайшего дивизиона UFC, 28-летняя россиянка Дарья Железнякова успешно прошла официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, где ей предстоит сразиться с аргентинкой Айлин Перес.
Вес Железняковой составил 61,23 кг, в то время как её соперница показала результат в 61,71 кг. Перес не уложилась в лимит дивизиона.
💥 Железнякова: уважаю Дмитрия Бивола. Он меня очень сильно вдохновляет
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к российскому боксёру Дмитрию Биволу.
«Не могу сказать, что за кем-то слежу персонально, но посматриваю, конечно. Есть те бойцы, которые мне симпатичны. Не хотела бы выделять кого-то именно, но такие есть. А вообще я очень уважаю Дмитрия Бивола. Мы с ним тренировались в одной команде. Я очень горжусь его достижениями. Он очень сильно меня вдохновляет. И это несмотря на то, что я занимаюсь смешанными единоборствами, а он – боксом. Я перед своими поединками могу с удовольствием посмотреть его бои. Он меня очень сильно вдохновляет», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть турнир UFC Paris
Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪🏽 Бенуа Сен-Дени совсем недавно метил в титульные бои, но проиграл
Француз очень ярко себя проявлял в UFC, попал в топ-15 и получил возможность перепрыгнуть весь рейтинг, встретившись с Дастином Порье. В случае победы Сен-Дени вполне мог стать претендентом на титул, но опытный американец разобрал Бенуа и нокаутировал во втором раунде. Теперь Сен-Дени пойдёт к титулу длинным путём и первый шаг — бой с Ренато Мойкано. Дебютный мейн-ивент для француза в UFC.
Дата и время турнира UFC Paris
Турнир UFC в Париже пройдёт 28 сентября. Начало предварительного карда — 19:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 22:00.
🔫 Нассурдин Имавов летом ворвался в топ-5 своего дивизиона
Французский дагестанец с прозвищем Русский снайпер в июне получил возможность встретиться с Джаредом Каннонье и использовал свой шанс. Имавов перебил экс-претендента на титул и победил техническим нокаутом.
Полный кард турнира UFC Paris
Основной кард:
- Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени;
- Нассурдин Имавов — Брендан Аллен;
- Уильям Гомис — Жоандерсон Брито;
- Кевин Джуссет — Брайан Баттл;
- Морган Шарье — Габриэль Миранда;
- Фарес Зиам — Мэтт Фревола.
Предварительный кард:
- Умар Си — Та Вон Чун;
- Ион Куцелаба — Иван Эрслан;
- Людовит Клейн — Рузвельт Робертс;
- Тейлор Лапилус — Винс Моралес;
- Айлин Перес — Дарья Железнякова;
- Даниэль Барес — Виктор Альтамирано;
- Жаклин Кавальканти — Нора Корнолле;
- Боладжи Оки — Крис Данкан.