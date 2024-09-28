«Ночь чемпионов IBA»: Шумков бьётся за чемпионский пояс! LIVE

28 сентября в Баку (Азербайджан) состоится очередной боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Главным событием вечера станет 10-раундовый поединок между трёхкратным чемпионом России и чемпионом Европы Всеволодом Шумковым и чемпионом мира Миразизбеком Мирзахалиловым, представляющим Узбекистан. На кону будет стоять пояс чемпиона IBA в весовой категории до 57 кг.

Также на турнире выступит ещё один россиянин — Габил Мамедов. Чемпион Европы встретится в шестираундовом поединке с казахстанцем Нуртасом Ажбеновым. Бой пройдёт в весовой категории до 63,5 кг.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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