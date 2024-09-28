«Ночь чемпионов IBA»: Шумков бьётся за чемпионский пояс! LIVE

28 сентября в Баку (Азербайджан) состоится очередной боксёрский турнир «Ночь чемпионов IBA». Главным событием вечера станет 10-раундовый поединок между трёхкратным чемпионом России и чемпионом Европы Всеволодом Шумковым и чемпионом мира Миразизбеком Мирзахалиловым, представляющим Узбекистан. На кону будет стоять пояс чемпиона IBA в весовой категории до 57 кг.
Также на турнире выступит ещё один россиянин — Габил Мамедов. Чемпион Европы встретится в шестираундовом поединке с казахстанцем Нуртасом Ажбеновым. Бой пройдёт в весовой категории до 63,5 кг.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🧐 Шумков: уже потяжелее укладываться в 57 кг
«Уже потяжелее, чем раньше. По любителям в этой категории в последний раз дрался года два назад. А на претендентский бой я уже скидывал до этой цифры и сейчас чувствую себя так же, как и тогда. Если продолжать разговор про разницу профессионального и олимпийского бокса, то по профи и тренировки длиннее, больше идет на ОФП», — сказал Шумков.
⚖️Результаты взвешивания перед турниром
Шумков — 57 кг;
Мирзахалилов — 57 кг.
Мамедов — 63,4 кг;
Ажбенов — 63,5 кг.
Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA»
Посмотреть трансляцию турнира «Ночь чемпионов IBA» можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.
💪🏽 Шумков: я отлично готов и уверен в своих силах
«Я смотрел его поединки. По сравнению со мной он наносит меньше ударов — они у него одиночные, но при этом жёсткие. Он двигается и пытается выбросить одиночные акцентированные удары. Думаю, что моторика и физика это все перебьёт и передавит. Я отлично готов и уверен в своих силах», — сказал Шумков.
Дата и время турнира «Ночь чемпионов IBA»
Турнир «Ночь чемпионов IBA» пройдёт 28 сентября в Баку. Начало ивента — в 19:00 по московскому времени.
🔮 Эдуард Кравцов поделился прогнозом на бой Шумков — Мирзахалилов
«Я бы не считал Всеволода явным фаворитом, да и вообще просто фаворитом. В этом поединке расклад очень близкий. Мирзахалилов — опытный боксёр, у которого всё в порядке с психологией. Если вспоминать его претендентский поединок с мексиканцем, то думал, что он просядет по ходу на фоне того темпа, который они взяли на старте. Но в итоге мы увидели, что Мирзахалилов сам «просадил» мексиканца. Плюс Миразизбек бьет выборочно и мало пропускает. Даже с учётом субъективности если и говорить о каких то предпочтениях, то в процентах я бы дал 60 на 40 в пользу Всеволода — не больше. И обращу внимание на субъективность. Но бой очень конкурентный, сложно говорить, фаворит ли Шумков в этом поединке», — сказал Кравцов.
Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»
Всеволод Шумков — Миразизбек Мирзахалилов;
Магомед Абдуллаев — Кристиан Сальседо;
Ленар Перес — Росмен Брито;
Магомедрасул Маджидов — Нурсултан Аманжолов;
Джексон Мюррей — Соломон Адебайо;
Габил Мамедов — Нуртас Ажбенов;
Ниджат Гусейнов — Джон Зулуэта;
Сархан Алиев — Мунх-Эрдэне Уранчимег.