«Думаю, а что, если пропущу?» Чемпион Hardcore Мазур — о переходе из бокса в кула́чку

Сегодня в Екатеринбурге состоится турнир по кулачным боям RCC Hard 10. В главном событии вечера ринг разделят Владимир Мазур и Евгений Смирнов. Мазур – боксёр с большим опытом, чемпион Hardcore, который решил проявить себя в новой дисциплине – боях на голых кулаках. В интервью «Чемпионату» Владимир рассказал обо всех тонкостях перехода из профессионального бокса в набирающие популярность кулачные бои.

— С каким настроем подходите к дебютному поединку в кула́чке?

— Очень заряжен. Давно хотел попробовать себя по этим правилам. Подписал контракт на три боя, у меня есть цель стать чемпионом. Я становился чемпионом Hardcore по боксу, был претендентом на титул в боях в маленьких перчатках, и теперь я пришёл планомерно к кулачным боям. Задачи есть, цели есть. Эмоции переполняют.

— То есть вы целенаправленно планировали перебраться из бокса в кулачные бои?

— На протяжении, наверное, последнего года размышлял об этом. Один раз даже у нас был с менеджером диалог в 12 ночи, он мне сказал, что лига ищет соперника Лендрушу именно по кулачным боям. Я сразу дал согласие, мы обсудили гонорары, сам поединок. Но не срослось, не получилось провести бой, ну, значит, не судьба. Потом ещё раз весной пробовали организовать – тоже не получилось. И вот в июле у меня сорвался бой по боксу, я точно понял, что надо попробовать себя в кула́чке. Созвонился с менеджером, обсудили, что хотим выступить в RCC. И вот я здесь.

Владимир Мазур Фото: RCC Hard/Кулачные бои

— На RCC вы сами вышли?

— Здесь есть проект «Путь в RCC Hard» для начинающих бойцов. Я не накидывал на себя пуху, не говорил, что я там где-то уже чемпионом был – подал заявку, как другие бойцы. Оттуда мне уже написал матчмейкеры, и мы довольно быстро пришли к соглашению: я не отказывал им, они – мне.

— Контракт на три боя – значит, бокс пока на паузе?

— Три боя на кулаках, но я разговаривал с главой RCC Николаем Клименко, он не против того, чтобы я и по боксу в рамках промоушена выступил. Так что есть возможность совмещать. Но пока полностью сконцентрирован на дебюте.

— Что можете сказать про своего соперника?

— Женя Смирнов — хороший парень, давно в боксе. Мы друг друга знаем пару лет, даже в соцсетях друг у друга в друзьях есть. Лига предложила бой, я новый человек в промоушене, не вправе отказывать.

— Есть какой-то мандраж перед дебютом? Всё-таки новая дисциплина.

— Мандраж есть всегда, но он сейчас не больше и не меньше, чем обычно. Я волновался перед дебютом в боксе, перед дебютом в маленьких перчатках, то же самое и сейчас. Главное – откинуть лишнее. Все же говорят: «Вот, кула́чка, это так жёстко, опасно, страшно». Везде опасно и страшно. 95% времени я уверен в себе и заряжен, 5% времени думаю: «А что будет, если я пропущу?». Но это всё рабочие моменты.

— Давайте немного про тонкости перехода из бокса в кула́чку. Что изменилось в подготовке?

— Здесь другое время раунда – две минуты вместо трёх. Темп другой. Кула́чка ближе к любительскому боксу, задача – набрать очки и быстро работать на руках и ногах. В профессиональном боксе, наоборот, из-за долгой дистанции приходилось где-то делать паузы – невозможно в высоком темпе работать все восемь раундов, например. Сейчас на протяжении трёх месяцев я готовился именно под кула́чку, вернул быструю работу ног, быструю работу рук. Но в целом готовиться под кула́чку проще, чем под профессиональный бокс. Меньше элементов нужно знать и делать, всё сводится к простому – одиночные, двойки, грамотная работа на ногах. А в профессиональном боксе нужны заготовки, комбинации. В кула́чке всё просто: врываетесь, оба хотите нокаутировать друг друга, надо быстро отработать на рефлексах и опередить соперника.

Владимир Мазур Фото: Из личного архива спортсмена

— Может быть, есть какая-то специфическая работа? Набивание кулаков?

— Пока не могу ничего сказать, так как ещё не дебютировал. Просто слушаю тренеров, слушаю мнение со стороны. Кто-то говорит, что руки надо беречь и не нужно их набивать, кто-то говорит, что обязательно нужно набивать, иначе в бою будет больно. Думаю, после первого боя пойму сам – нужно мне это или нет.

— Тренерский штаб, спарринг-партнёры не изменились? Может быть, кто-то специально под кула́чку пришёл?

— Тренер у меня тот же – Вячеслав Соколов. Все подстроились под меня, под мою работу, помогли мне. Спарринг-партнёры были новые, но мы все давно знакомы. Готовились под кула́чку, больше стал работать именно с парнями из этого вида спорта. Виталий Ананин, Мухамед Калмыков, Иван Нушкин – все ребята опытные в боях на кулаках, работал с ними.

— В кула́чке бойцы выступают в бинтах. Насколько эти бинты отличаются от боксёрских?

— Катмен должен быть всегда у бойца в углу, он тейпирует руки. В боксе бинты гораздо плотнее, костяшки закрыты большой подушкой такой. В кулачных боях этого нет: бинтуют кисть, фиксируют костяшки, но ударная часть кулака открыта. В кула́чке тейпировать гораздо проще, бинтов намного меньше – защиты мало.

— Про темп вы уже говорили. Но в кула́чке и ринг другой. Насколько он отличается и насколько это непривычно?

— Ринг кажется визуально меньше, чем боксёрский, но это за счёт углов, которых шесть, а не четыре. Плюс-минус тоже самое. Я заходил в этот ринг, работал, никакой разницы не заметил – думаю, проблем с передвижением не будет. Углов больше – больше шансов загнать соперника. Однако при этом и выйти из такого угла проще, чем из боксёрского.

— Есть мнение, что кула́чку любят те, кто в детстве и в молодости любил помахать кулаками на улицах. У вас были такие истории? Часто дрались?

— Я ни разу не дрался на улице. Было что-то там в зале, какие-то заварушки, но на улице – нет. Я рад этому. Меня учили с самого детства, что не нужно драться, что я профессиональный спортсмен. У меня путь в спорте начался в семь лет, были разные единоборства, и всегда все говорили – нужно всё решать словами. Где-то нужно своё эго поумерить, тогда и драться не придётся.

Владимир Мазур Фото: Из личного архива спортсмена

— Вы часто залетаете в комментарии к фанатам в социальных сетях и отвечаете им…

— Да, мне это доставляет большое удовольствие, я прям заряжаюсь. Кто-то говорит, что это высасывает у них энергию, у меня наоборот. Хорошие комментарии я лайкаю, отвечаю – спасибо. Но если комментарий какой-то неприятный, я тоже отвечаю. Просто большинство пишет с закрытых аккаунтов, так что нет смысла что-то отвечать. А если открытый аккаунт – я пишу человеку, и почти всегда начинаются разговоры: «Ой, вы не подумайте, я не это хотел сказать». А что ты хотел сказать? Написал же комментарий. Идиот, что сказать.

— А к трэш-току как относишься?

— Я думаю, что если всё в меру – то почему бы и нет. Подстегнуть где-то соперника, ответить. Однако должен и оппонент быть, который поддержит, ответит, даст эмоцию. Но чаще всего у нас парни садятся как камни, обмениваются банальными «я у тебя выиграю», и всё. Это неинтересно. Меня вот любят подкалывать, что незрелищные бои показываю. Но я ведь выигрываю, как это должно меня обидеть? Трэш-ток должен быть грамотным, не задевать личность, не задевать семью, да и оскорбления не нужны. Если только немного, чтобы завести соперника.

— Несколько вопросов про бокс. Совсем скоро бой Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев. Ваши ожидания от поединка?

— Раньше я точно отдавал победу Биволу – 75 на 25. Мне очень нравится его работа ног, тайминг, скорость – он крутой. Но потом я стал больше смотреть бои Бетербиева и понял, что он не так прост. Многие считают, что он просто сильно бьёт, что он панчер. Но нет. То, как он готовит атаки, как он мучит соперника перед этим – это тонкости, которые немногие замечают. Два больших мастера, сейчас, наверное, дам 50 на 50, но как будто бы, если оба будут в идеальной форме, то всё же склонюсь в пользу Дмитрия.

— Про идеальную форму – вокруг Бивола сейчас много шумихи из-за его бывшей жены. Насколько это может сказаться на его состоянии?

— Насколько я знаю, они с женой были давно вместе, поэтому, наверное, он до сих пор в шоке от того, что происходит. Она творит какие-то совершенно дикие вещи, не просто даже грязное бельё вытаскивает, а совсем какие-то ужасные вещи говорит, провоцирует его. Если он смог абстрагироваться – то всё будет нормально. Он спортсмен высокого уровня, уверен, что команда ему не даёт отвлекаться ни на что, кроме поединка, так что думаю, что это никак на нём не скажется.

— Ещё один ожидаемый бой – реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика. Что-то изменится во втором поединке?

— Я думал, что в первом бою победит Фьюри – за счёт габаритов. Но он слишком игровую манеру выбрал для поединка и проиграл. Думаю, что Тайсон сделает работу над ошибками и задавит Усика массой в реванше.

— А дальше – трилогия.

— Почему бы и нет. Они заработали около $ 100 млн каждый, эти суммы никто не зарабатывает.

— В ноябре состоится бой Майка Тайсона и Джейка Пола. Насколько для вас было удивительно, что такой поединок вообще решили организовать?

— Мне кажется, что это будет выставочный бой, хотя они говорят, что поединок пойдёт в профессиональный рекорд. Тайсон – легенда, но Джейк Пол сейчас – профессиональный спортсмен. Он здоровый, молодой, быстрый, с сильным ударом. Тайсон в силу возраста не сможет его сдерживать. Но я думаю, что это будет показательный бой и, возможно, даже с ничейным результатом – что было бы честно и красиво по отношению к легенде.