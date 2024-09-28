Кто, кроме Нганну? PFL Super Fights — обман в красивой обёртке

19 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Arena» состоится большой турнир PFL Super Fights — Battle of the Giants. И кард этого ивента построен вокруг одной мощной фигуры — Фрэнсиса Нганну, который не бился в ММА 2,5 года и теперь вернётся туда, где стал суперзвездой. А соперником камерунца станет бразилец Ренан Феррейра.

Боссы PFL обещали не только супербой имени Нганну, а ещё супертурнир, который будет дороже и лучше UFC 306, где болельщики увидели грандиозное шоу в «Сфере». Несколько дней назад стал известен полный кард турнира PFL Super Fights. И к нему есть вопросы. Руководство лиги активно раскручивало ивент и обещало там множество звёздных бойцов, но что-то пошло не так.

В соглавном событии вечера выступят девушки. Понятное дело, что в женских ММА в принципе не так много звёзд, и сейчас нет никого, кто был бы на уровне Ронды Роузи или Аманды Нуньес. Но в данном случае в PFL организовали чуть не лучший бой, который могли, исходя из текущего ростера — Крис Сайборг vs Ларисса Пачеко. Сайборг, безусловно, можно назвать звездой, но не самого большого масштаба. Да и Крис при каждом удобном случае критикует руководство PFL за то, что ей не дают боёв, и всячески намекает на желание вернуться в UFC. А Пачеко, несмотря на то что стала победительницей Гран-при PFL в прошлом сезоне, не назвать популярным бойцом для всего мира. Поэтому и бой будет больше под вывеской «очередной бой Сайборг с кем-то новым».

По счастливой случайности на этом же турнире материализовался титульник. Непобеждённый Джонни Эблин должен был защищать пояс несколько недель назад на турнире Bellator, но бой перенесли и позже добавили его в кард PFL Super Fights, чтобы хоть как-то усилить ивент. Правда, биться Джонни предстоит с Фабианом Эдвардсом, а он его уже проходил и довольно уверенно. Этот реванш появился на «безрыбье», и каким-то суперожидаемым его назвать нельзя.

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И есть ещё один бой, в котором есть какой-то интерес — противостояние Эй Джея Макки и Пола Хьюза. Тут, во-первых, два достаточно сильных бойца. Хьюза очень пиарят, называют его будущей звездой, а Макки просто один из сильнейших легковесов Bellator. Во-вторых, за этим поединком с интересом будет наблюдать Усман Нурмагомедов, потому что здесь должен определиться его соперник. Достаточно хороший поединок, особенно на фоне того, что остаётся.

Эй Джей Макки Фото: AP/ТАСС

А остаются там шесть боёв, где всего одно более-менее известное для широкой публики имя — Рауфон Стотс. И это огромный провал, потому что такие турниры должны привлекать внимание именно звёздными именами. К примеру, на UFC 300 собрали в одном карде 12 действующих или бывших чемпионов. То есть этих ребят знали практически все фанаты ММА. У PFL же вся надежда на Нганну и его громкое возвращение. При всём уважении к Сайборг и Эблину, большинство болельщиков ради них турнир не включат.

Российским фанатам можно присмотреться к Маккашарипу Зайнукову, который дебютирует в PFL на этом ивенте. В последние годы он бился в UAE Warriors и RCC, а в октябре сразится с Дедреком Сандерсом. Есть в карде также боец Ибрагим Ибрагимов. Возможно, вы слышали о его младшем брате Амире, который блистает в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед». А Ибрагим пошёл в ММА и пока там довольно успешен — 7-0. На PFL Super Fights 20-летний уроженец Дагестана встретится с Начо Кампосом из Испании.

Ибрагим Ибрагимов Фото: Из личного архива спортсмена

Рауфон Стотс, упоминавшийся выше, сразится с Маркосом Брено. Хусейн Кадимагомаев, представляющий Швейцарию, разделит клетку с Зафаром Мохсеном. Ну и два первых боя турнира — дань уважения арабским инвесторам. Мостафа Рашид Неда из Саудовской Аравии подерётся с египтянином Ахмедом Сами. А Юссеф Аль-Хусани, представляющий ОАЭ, сразится с марокканцем Тахой Бендаудом.

PFL Super Fights по своему наполнению явно не тянет на турнир с приставкой «супер». Можно вспомнить, как в начале года проводили ивент PFL vs Bellator, и там кард был в разы мощнее. Сейчас же боссы промоушенов просто поставили всё на Нганну и не особо заморачивались на тему того, как усилить турнир. На выходе получаем просто нормальный ивент, хотя ожидали все чего-то грандиозного. Увы, один Нганну неспособен вытащить весь турнир. Вот и выходит, что PFL Super Fights получил красивую обёртку, но внутри — обман. И виноваты организаторы.