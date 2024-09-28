Драма Железняковой. Дарья проиграла наглой аргентинке, несмотря на нокдаун

В Париже проходит очередной турнир UFC. В предварительном карде свой поединок провела россиянка Дарья Железнякова, в соперницах у которой оказалась аргентинка Айлин Перес.

Дарья Железнякова – 28-летняя уроженка Санкт-Петербурга. Начинала заниматься любительским боксом, после чего увлеклась кикбоксингом, где достигла определённых высот: несколько раз выигрывала чемпионат России, завоёвывала бронзу Кубка Европы. В смешанных единоборствах она дебютировала в 2019 году, первые пять боёв провела в Санкт-Петербурге, позднее стала чемпионкой Open FC.

В UFC Железнякова выступает с марта 2024 года. В лучшую лигу мира она перешла из промоушена Ares FC, в котором побеждала, например, Лиану Джоджуа. С рекордом 8-1 россиянка оказалась в лиге Даны Уайта и дебютировала с победы, одолев единогласным решением судей мексиканку Монтсеррат Рендон. К поединку с Перес Дарья подошла в хорошей форме и с хорошим настроем.

«Думаю, нужно двигаться постепенно, необязательно сразу попадать на звёзд. Нужно расти от боя к бою. Я рада поединку с Айлин Перес. А особенно потому, что у неё много подписчиков в социальных сетях. Они могут перейти ко мне. Для меня это очень здорово, потому что у меня слабо прокачана медийка», — рассказала Дарья в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Айлин Перес в UFC выступает с 2022 года, стартовала с поражения от Штефани Эггер, но после этого вышла на победную серию и забрала три поединка подряд. Перед боем с россиянкой Перес прошла тяжёлую весогонку, на взвешивании Айлин вывели тренеры, и она едва стояла на ногах, испытывая судороги, при этом всё равно не сделала вес. Тем не менее бой состоялся, а на стердауне Перес и Железнякова даже поучаствовали в словесной перепалке – бой обещал быть интересным.

Уже на первых секундах поединка Железнякова отправила свою соперницу в нокдаун, попыталась добить в партере, но затем отпустила аргентинку и поднялась в стойку. Перес же пыталась найти счастье в борьбе, несколько попыток тейкдаунов были неудачными, но в середине раунда Айлин всё же перевела россиянку в партер и заняла позицию в маунте. Следом аргентинка накинула ручной треугольник, и Дарья через паузу была вынуждена сдаться. Отлично начала бой россиянка, отправила соперницу в нокдаун, но не сумела добить, а следом попалась на приём. Дарья потерпела первое поражение в лучшей лиге мира. А представительница Аргентины сразу после боя исполнила перед лицом россиянки танец, после которого её поведение вряд ли можно назвать спортивным.