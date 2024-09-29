А так можно было? Суперзвезда бокса судится с соперником за побои в ринге

В апреле этого года действующий на тот момент чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Девин Хейни встретился на ринге с Райаном Гарсией. Скандальную раскрутку боя помнят многие: Гарсия рассказывал безумные истории о Богемской роще, всем своим видом показывал, что не относится к сопернику всерьёз, потом провалил взвешивание и вообще заявился туда с баночкой напитка. Изначально предположили, что это было пиво, но Райан утверждал, что сок.

Тем удивительнее было наблюдать происходящее в ринге. Хейни, который обычно действует довольно собранно и безопасно для себя, раз за разом принимал головой левый хук Гарсии и трижды оказывался в нокдауне. Причём до этого никто Девина не ронял, а тут его просто разобрали на части. Бой дошёл до решения, и Райан победил, но пояс не получил из-за проваленного взвешивания.

А потом началась вторая часть шоу — Гарсия провалил не только взвешивание, но и допинг-тест. Проба показала наличие остарина в крови, и боксёра дисквалифицировали на год, исключили из WBC и, конечно, отобрали победу над Хейни, сделав того снова непобеждённым.

Девин на фоне этого тоже решит взять затяжную паузу: «Я отдохну какое-то время, потрачу часть своих денег, попутешествую по миру и вернусь через два года после завершения отстранения Райана. Мы сможем подраться снова».

А потом боксёр вновь материализовался в медиапространстве с неожиданным заявлением: «Вся эта ситуация стоила мне денег. Райан за всё заплатит… Я подписал контракт на честный бой, в котором оба бойца чисты. Он не выполнил свою часть сделки, поэтому заплатит. Я хочу ответить ему не только кровью на ринге, но и за его пределами. В конце концов, я бизнесмен».

Девин Хейни Фото: Al Bello/Getty Images

И никто тогда не мог предположить, что спустя несколько месяцев Хейни подаст в суд на Райана Гарсию. Соперник Девина обвиняется в нанесении побоев, мошенничестве и несправедливом обогащении. В 16-страничном иске также требуется пересмотреть распределение гонораров и отмечается, что Хейни понёс убытки в виде физической травмы, репутационного ущерба, который составит миллионы долларов, а также эмоционального и психического расстройства.

Итак, ещё раз, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе, бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе пожаловался на то, что его побили в ринге. Боксёр судится с соперником, который его победил. И отец Девина, Билл Хейни, утверждает, что всё это ради блага бокса: «Девин — непревзойдённый профессионал, а Райан Гарсия не проявил никакого уважения к себе, бизнесу или спорту. Девин — лицо бокса, потому что он бросил вызов всей франшизе разными способами, а теперь он бросает вызов использованию запрещённых веществ. Всё это ради блага спорта. Судебные иски — это часть бизнеса, добро пожаловать в бокс и эпоху Девина Хейни».

К сожалению, Билл не говорит ни слова, что подобными заявлениями он и его сын втаптывают свою репутацию в грязь. Подать иск за нанесение побоев в ринге — звучит дико и странно. Таких прецедентов ещё не было, но семья Хейни решила выделиться и стала объектом для насмешек. А там и без того не очень хорошая репутация после боя с Василием Ломаченко. Понятно, что Гарсия по факту сжульничал, но он уже понёс наказание. Всё, что происходит дальше — театр абсурда.

Райан, конечно, отреагировал: «Нет слов. Билл, я просил тебя остановить бой, а ты хотел, чтобы избиение продолжалось».

Бой Девин Хейни — Райан Гарсия Фото: Al Bello/Getty Images

Что же, теперь Гарсии будет чем заняться, пока он ждёт истечения срока дисквалификации. Судебные тяжбы имеют свойство затягиваться, поэтому быстро это дело не закроется. Ну а Хейни почти наверняка потерял шансы на то, чтобы провести денежный реванш с Гарсией, и теперь боксёры будут ещё сильнее задумываться, прежде чем вести дела с Девином и его отцом.