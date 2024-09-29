В дивизионе Махачева новая угроза. Мойкано побеждает и лишает соперников здоровья

28 сентября в Париже прошёл турнир UFC Fight Night 243. Если говорить откровенно, прелимы получились не самыми запоминающимися. Но зато основной кард порадовал фанатов яркими поединками и финишами. А особенно красивым получился главный бой вечера. В нём в октагоне сошлись Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени. Топовый француз выступал на своей территории и, казалось, должен был иметь из-за этого преимущество. Но бразилец превратил поединок в форменное избиение. Он тотально доминировал и, видимо, лишил соперника здоровья.

С самых первых минут Мойкано занял доминирующую позицию, поймав соперника на ошибке. Он перевёл дело в партер, где Сен-Дени чувствует себя крайне некомфортно. В итоге в ход пошли удары сверху, летели опаснейшие локти. Любопытно, что в определённый момент Бенуа практически выключался, переставал оказывать сопротивление и просто пропускал. Но судья в этот вечер был крайне терпеливым, давал французу шанс исправить положение дел. После первого раунда канвас был буквально залит кровью, а на лице Сен-Дени красовалось огромное количество синяков и сечек.

Начало второго раунда немного добавило оптимизма местной публике, потому что Бенуа попытался перехватить инициативу. Правда, надолго этого не хватило. Мойкано вновь нашёл свой момент и начал наносить Сен-Дени один удар за другим. Атаки буквально не прекращались, а лицо француза всё больше заплывало синяками. Но даже при этом мужественный боец дотерпел до конца пятиминутки. Вопросы, на самом деле, вызывает то, почему из угла Бенуа не полетело то самое полотенце. Видимо, команда настолько сильно верила в мужество своего подопечного, что не решилась остановить всё вот так.

Ренато Мойкано — Бенуа Сен-Дени Фото: ufc.com

И только после этого в дело наконец-то вмешался врач. Он на протяжении долгого времени буквально уговаривал французского бойца не продолжать поединок. В итоге медик настоял на том, чтобы судья остановил избиение. Мойкано одержал очередную победу и стремительно взлетает вверх по рейтингу дивизиона. Не возникает сомнений, что следующий поединок сведёт бразильца с одним из главных топов лёгкого веса. А может, совсем скоро он даже столкнётся с обладателем чемпионского титула – Исламом Махачевым.

Мойкано выдал серию из четырёх побед. Он последовательно разбирал крайне непростых соперников. И трижды финишировал их досрочно, что нельзя не отметить. Бразилец побеждает по-разному: сабмишеном, техническим нокаутом, не обходится и без решений. Ренато комфортнее чувствует себя в партере, но в последнее время очень здорово работает и в стойке. Поэтому Мойкано становится универсальным бойцом. Дополнительно стоит отметить и то обстоятельство, что бразилец действительно безжалостен по отношению к соперникам. У него есть невероятное чувство того, когда именно необходимо переходить к брутальному добиванию оппонентов.

Ренато Мойкано Фото: ufc.com

Ренато сложно называть новым лицом дивизиона. Он дебютировал в UFC в далёком 2014 году. Любопытно, что в списке его жертв уже был россиянин – Зубайра Тухугов. Сейчас Мойкано поймал кураж и раз за разом доказывает свою состоятельность. Именно по этой причине охотно верится, что стремительное продвижение бразильца по рейтингу лёгкого веса продолжится.