«Зовите меня Айлин Нурмагомедова». У яркой звезды UFC проблемы с весом и «мерзкие» танцы

28 сентября в Париже (Франция) состоялся яркий турнир UFC Fight Night 243. Особенный интерес привлекало противостояние с участием россиянки. Дарья Железнякова встретилась в октагоне с представительницей Аргентины Айлин Перес. Обе девушки были решительно настроены на этот поединок, поскольку он мог предопределить будущее спортсменок. Поэтому и в клетке разборка получилась очень яркой. К сожалению, россиянка уступила, не смогла закрепить успех, добытый в дебютном поединке в лучшей лиге на планете.

Перес одержала яркую победу, хотя успела пропустить мощный удар и побывать в нокдауне. Стоит отметить, что проблемы Айлин начались ещё до выхода в октагон. Она откровенно не справилась с весогонкой, поэтому выходила на церемонию с огромным трудом. Сразу после фиксации результатов представительница Аргентины начала дрожать всем телом, девушку буквально заставили быстрее покинуть сцену. И даже при этом Перес не смогла втиснуться в лимит весовой категории, оказалась тяжелее на 227 г. Как итог, 20% от гонорара придётся отдать россиянке.

Сама Дарья перед поединком крайне нелестно высказывалась о сопернице. И даже оценивала празднование Айлин. Перес после своих побед несколько раз исполняла танцы прямо перед лицом поверженных оппоненток. И Железнякова оценила это довольно категорично: «Понятно, что она хочет привлечь к себе внимание. Как-то я видела с ней ролик. Она с таким омерзительным лицом танцевала тверк, что это вызвало у меня отвращение. Мне кажется, что она неплохой человек, но у неё явно есть психологические проблемы. Она пытается мстить всему миру. Возможно, тяжёлое детство».

Видимо, слова из российских СМИ всё-таки дошли до Перес. Потому что сразу после победы она нагло исполнила свой танец прямо перед лицом Железняковой. Более того, когда Дарья попыталась встать, Айлин специально подошла к ней ближе, буквально перегораживая путь. Россиянка на провокацию не повелась, а возможно, и просто не заметила такой поступок от представительницы Аргентины. Но факт остаётся фактом. Перес решила припомнить Железняковой слова, сделав это именно так – очень дерзко и не совсем по-спортивному.

А после самого завершения турнира Айлин дала яркое интервью. В котором сравнила себя с одним из лучших бойцов в истории UFC: «Я отхабибила русскую и потверкала над ней. Дарья неуважительно отзывалась обо мне перед боем, так что я должна была это сделать. Зовите меня Айлин Нурмагомедова».

Айлин Перес Фото: Luke Hales/Getty Images

Вряд ли поведение Перес можно назвать спортивным или правильным с человеческой точки зрения. Однако есть понимание, что UFC – это большой бизнес. И там на первый план выходит умение разгонять поединки, продавать их аудитории. Айлин, мягко говоря, позаботилась о том, чтобы к её следующему выходу в октагон было приковано запредельное внимание. Правда, и груз ответственности станет намного выше. Теперь аргентинка – идеальный раздражитель для любой соперницы. Но после поражения можно увидеть такие же жесты уже перед своим лицом.