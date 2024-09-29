«Отшлёпал Яна и размажу Умара». Бою Двалишвили — Нурмагомедов быть

Несколько недель назад Мераб Двалишвили остановил Шона О’Мэлли и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Победа была довольно уверенной и увенчала мощную серию грузинского бойца, которая насчитывает уже 10 поединков.

Правда, после этого Мераб начал увиливать от вопросов про следующего претендента Умара Нурмагомедова. Россиянин был в зрительном зале на UFC 306 и ждал, пока его упомянут. Его упомянул Джо Роган, но в ответ на вопрос Двалишвили пустился в рассуждения, что он человек компании, и рассыпался в благодарностях Дане Уайту и руководству UFC. А на пресс-конференции Мераб заявил, что вообще-то самый достойный претендент — Фигейреду: «Я хочу драться с лучшими, я побил уже четырёх чемпионов UFC и хочу побить пятого — Фигейреду. Он опасен, вырубает людей, душит, хорошее джиу-джитсу. Умар побил всего одного бойца из топ-15 — Кори Сэндхагена. И мы видели, что Стерлинг сделал с Кори — усыпил в первом раунде. При всём уважении к Кори».

До этого Двалишвили психовал из-за любых упоминаний Нурмагомедова в интервью с ним, а О’Мэлли пользовался этим и троллил грузина: «Мераб чертовски сильно боится Умара и не хочет драться с ним. Двалишвили не чемпион, я чемпион. На его месте я бы дрался с Умаром, если бы пришлось. Поэтому следующим претендентом на мой пояс должен был стать этот парень. Я чемпион, поэтому должен защищать свой титул против Умара».

Но, помимо троллинга, был ещё и дельный совет от бывшего чемпиона: «Мераб сказал, что не будет драться с Умаром Нурмагомедовым. Братан, ты не учишься на ошибках Стерлинга? Ты не можешь сказать: «Я не буду драться с Умаром». Ты — чемпион, а Умар должен следующим драться за титул. Я могу дать лишь один совет, и он заключается в том, что не стоит идти против желания UFC. Если UFC хочет, чтобы ты дрался с Умаром — дерись. Не говори, что не будешь этого делать».

Мераб Двалишвили Фото: Christian Petersen/Getty Images

Вдобавок ко всему Мераб лишился возможности подраться с Дейвисоном Фигейреду, у которого теперь есть назначенный бой с Петром Яном. Двалишвили посмотрел на это всё, оценил ситуацию… и бросил вызов О’Мэлли: «Слышал, О’Мэлли считает, что он победил, и хочет провести реванш. Если это так, он может его получить. Давай проведём реванш 16 ноября, а после я буду защищать пояс против того, кого выставит UFC. Что думаете?»

Всё это вылилось в насмешку над Двалишвили, фанаты стали обвинять его в том, что он бежит от Умара, сам Нурмагомедов высмеял действия чемпиона и заодно поделился информацией, что Мераб заблокировал его в социальных сетях. Но зато, судя по всему, новый чемпион перешёл к стадии принятия: «Я отшлёпал Петра Яна, я носил Генри Сехудо, как ребёнка, я целовал Шона О’Мэлли, как его папочка, и я просто размажу Умара, если UFC выставит его следующим напротив меня».

Со стороны команды Умара есть слова его менеджера Али Абдель-Азиза: «Умар Нурмагомедов проведёт следующий бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе — договорённость достигнута».

Судя по всему, бой Двалишвили — Нурмагомедов неизбежен. Осталось уточнить дату. С учётом того, что Мераб заявлял о готовности драться уже в ноябре (если соперник — О’Мэлли), можно предположить, что он вышел из титульного поединка без травм и без длительных медицинских отстранений. Значит, долго простаивать ему в UFC не дадут. А Умар и вовсе заявлял, что готов драться до конца года и ждёт дату. В принципе, россиянина вполне должны устроить и январь, и первая половина февраля.

Так что, скорее всего, зимой Умар получит шанс стать чемпионом UFC. А Двалишвили придётся смириться с тем, что его соперником будет именно Нурмагомедов.