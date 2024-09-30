Третья защита Перейры в году и Гран-при АСА. Главные бои предстоящей недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств много интересных турниров и ярких поединков. Состоится очередной номерной турнир UFC 307, в рамках которого пройдут два титульных поединка, в том числе и бой одной из главных звёзд промоушена – Алекса Перейры. Титульным поединком порадует и лига АСА — причём не только боем за титул в наилегчайшем весе, но и финалом Гран-при в легчайшем дивизионе. Ну и, конечно, не обойдётся на этой неделе и без громких афиш в профессиональном боксе.

4 октября. Курбан Гаджиев – Азам Гафоров

Титульный поединок в наилегчайшем весе, и он же по совместительству полуфинал Гран-при организации, должен был состояться ещё на турнире АСА 178, но был перенесён из-за травм обоих бойцов. Теперь Гаджиев, который владеет поясом организации, и Гафоров встретятся на турнире в Грозном. Курбан не выступал с февраля 2023 года, когда и завоевал чемпионский пояс, Гафоров же идёт на серии из трёх побед и сделает всё, чтобы продлить эту серию, забрать титул и выйти в финал Гран-при.

4 октября. Магомед Бибулатов – Мехди Байдулаев

На турнире АСА 180 в Грозном пройдёт финальный поединок Гран-при в легчайшем весе между Магомедом Бибулатовым и Мехди Байдулаевым. Байдулаев на восемь лет младше своего оппонента, в то время как у Бибулатова за плечами больше опыта. Выигравший получит не только пояс победителя Гран-при и солидный денежный приз, но и шанс встретиться с чемпионом организации – Павлом Витруком. Он, кстати, будет страховать финальный поединок, так что, если кто-то из бойцов слетит с боя, его место займёт Витрук.

Магомед Бибулатов Фото: Из личного архива Магомеда Бибулатова

4 октября. Жанибек Алимханулы – Андрей Михайлович

В Сиднее состоится вечер профессионального бокса. В его главном событии зрители увидят бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF между Жанибеком Алимханулы из Казахстана и Андреем Михайловичем – уроженцем Санкт-Петербурга, выступающим за Новую Зеландию. Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и WBO и должен был встретиться с Михайловичем ещё в июне, но тогда спортсмена из Казахстана госпитализировали из-за обезвоживания во время весогонки.

5 октября. Ник Болл – Ронни Риос

В Ливерпуле также состоится вечер профессионального бокса с титульным поединком в карде. Один из лучших боксёров полулёгкого веса, чемпион мира по версии WBA непобеждённый британец Ник Болл встретится с опытным Ронни Риосом. На бумаге Болл является фаворитом, но для Риоса это отличный шанс проявить себя и на закате карьеры стать чемпионом мира. Тем более Риос обладает хорошим ударом – 17 побед он одержал нокаутами.

Ник Болл Фото: Richard Pelham/Getty Images

В ночь с 5 на 6 октября. Алекс Перейра – Халил Раунтри

Чемпион UFC в полутяжёлом весе и одна из главных звёзд лиги Алекс Перейра проведёт уже третью защиту титула в 2024 году – бразилец является самым активным чемпионом среди всех обладателей поясов в лиге. Перейра не так давно в полутяжёлом весе, но уже успел зачистить практически весь дивизион, за исключением, пожалуй, Магомеда Анкалаева. Однако россиянина продолжают игнорировать, и Алекс встретится с восьмым номером рейтинга Халилом Раунтри. Тот в своё время проигрывал Джонни Уокеру и даже Иону Куцелабе, но сумел выйти на серию из пяти побед и получить титульник в обход Анкалаева. Впрочем, поединок Перейры – это всегда событие, привлекающее к себе огромное внимание, и бой с Раунтри – не исключение.

В ночь с 5 на 6 октября. Ракель Пеннингтон – Джулианна Пенья

Ещё один титульник, который увидят зрители UFC 307, пройдёт в женском легчайшем весе, где обладательница пояса Ракель Пеннингтон встретится с экс-обладательницей титула Джулианной Пеньей. Для Пеннингтон это будет первая защита титула, а вот бывшая чемпионка организации Пенья возвращается в октагон спустя два года. В 2022 году она уступила в реванше Аманде Нуньес, утратила титул и с тех пор не выступала. Теперь Джулианна вновь претендует на пояс и, конечно же, хочет вернуть его себе.

В ночь с 5 на 6 октября. Кетлин Виейра – Кайла Харрисон

На турнире UFC 307 состоится не только чемпионский поединок в легчайшем весе у женщин, но и претендентский. Одна из главных звёзд женских боёв организации, двукратная олимпийская чемпионка Кайла Харрисон мчит к титулу. Она уже занимает третью строчку в рейтинге и встретится с Кетлин Виейрой, располагающейся строчкой выше. Победительница боя станет следующей претенденткой на титул.