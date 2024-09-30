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UFC 307, Алекс Перейра — Халил Раунтри, онлайн-трансляция, где смотреть, дата и время турнира, полный кард, Жозе Альдо

UFC 307: титульник Перейры, возвращение Альдо и Харрисон. LIVE
Яхья Гасанов
UFC 307: Алекс Перейра — Халил Раунтри
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В карде будет и ещё один бой за пояс.

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится очередной номерной турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Алекс Перейра в третий раз за год выходит защищать пояс, а соперником бразильца на этот раз станет восьмой номер дивизиона Халил Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

В соглавном событии ивента пройдёт женский титульный бой. Ракель Пеннингтон встретится с экс-обладательницей титула Джулианной Пеньей.

Также в октагон на UFC 307 возвращается Жозе Альдо. Легендарный бразилец в мае победил после полутора лет простоя и старается закрепиться в топ-10 рейтинга. На этот раз соперником Жозе станет Марио Баутиста. А звезда женских ММА Кайла Харрисон в Солт-Лейк-Сити сразится с Кетлин Виейрой и постарается вплотную приблизиться к титульнику.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Перейра уже грезит третьим поясом:
Перейре не нужен Анкалаев. У бразильца есть всё, чтобы забрать третий пояс UFC
Перейре не нужен Анкалаев. У бразильца есть всё, чтобы забрать третий пояс UFC

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Где смотреть турнир UFC 307 Дата и время турнира UFC 307 Полный кард турнира UFC 307
Live Яхья Гасанов

💪🏽 Алекс Перейра: хочу, чтобы наш бой с дю Плесси прошёл в среднем весе

«Я бы хотел, чтобы [бой с Дю Плесси] прошёл в среднем весе. Я всем сказал, что мне просто нужен перерыв от сгонок в 84 кг. Сейчас чувствую себя хорошо, здоровым», — приводит слова Алекса портал Sports Illustrated.

12:12 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 307

Посмотреть трансляцию турнира UFC 307 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:12 Яхья Гасанов

🗿Перейра — о том, что Анкалаев не дерётся за титул: не моя вина, что у него скучный стиль

«Пусть Али Абдель-Азиз поговорит с Даной Уайтом [о том, почему Анкалаев не получает титульный шанс]. Но тот не хочет организовывать этот поединок. Проблема не во мне. Али приходит и называет шуткой то, что Анкалаев не оспаривает титул. То есть он говорит, что UFC, Дана и другие парни, которые принимают решения, — шутка? Они клоуны? Им надо решать этот вопрос с UFC. Но, откровенно говоря, это не моя вина, что у Анкалаева плохой стиль, за которым никто не хочет наблюдать. Парни не готовы давать ему титульник. У нас обоих есть желание подраться друг с другом», — приводит слова Перейры портал sherdog.

12:11 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC 307

Турнир UFC 307 пройдёт в ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити. Начало предварительного карда — в 1:00 по мск. Бои основного карда начнутся в 5:00.

12:10 Яхья Гасанов

🫡 Шон Стрикленд: Алекс легко справится с Раунтри

«Просто не могу представить, как Халил справится с ним. Помню его бой с Энтони Смитом. Поэтому просто не могу представить, как он победит его. Не думаю, что Раунтри имеет в своём арсенале навыки, благодаря которым он может победить. Халил не отправит его в нокаут, не превосходит в стойке и в борьбе. Думаю, Алекс легко справится с ним», — приводит слова Стрикленда портал sherdog.

12:09 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC 307

Основной кард:

Алекс Перейра — Халил Раунтри;
Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья;
Жозе Альдо — Марио Баутиста;
Кетлин Виейра — Кайла Харрисон;
Роман Долидзе — Кевин Холланд.

Предварительный кард:

Стивен Томпсон — Хоакин Бакли;
Марина Родригес — Ясмин Лусиндо;
Остин Хаббард — Александр Эрнандес;
Сезар Алмейда — Игорь Потеря;
Райан Спэнн — Овинс Сен-Прю;
Карла Эспарза — Тиша Пеннингтон;
Курт Макги — Тим Минс.

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