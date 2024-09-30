UFC 307: титульник Перейры, возвращение Альдо и Харрисон. LIVE

В карде будет и ещё один бой за пояс.

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится очередной номерной турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Алекс Перейра в третий раз за год выходит защищать пояс, а соперником бразильца на этот раз станет восьмой номер дивизиона Халил Раунтри.

В соглавном событии ивента пройдёт женский титульный бой. Ракель Пеннингтон встретится с экс-обладательницей титула Джулианной Пеньей.

Также в октагон на UFC 307 возвращается Жозе Альдо. Легендарный бразилец в мае победил после полутора лет простоя и старается закрепиться в топ-10 рейтинга. На этот раз соперником Жозе станет Марио Баутиста. А звезда женских ММА Кайла Харрисон в Солт-Лейк-Сити сразится с Кетлин Виейрой и постарается вплотную приблизиться к титульнику.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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